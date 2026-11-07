Mastrangeli ritrova il centrodestra e lo prepara per la volata del 2027

Dopo la crisi, a Frosinone Giunta completa con Di Trocchio alla Polizia Municipale: Mastrangeli guarda al 2027 con più serenità, ma resta il nodo Forza Italia. Il centrosinistra di Iacovissi appare in sordina.

Oggi a Latina Forza Italia ha lasciato la maggioranza e ha detto che la sindaca Matilde Celentano non è ricandidabile. A Frosinone Riccardo Mastrangeli ha ricucito tutto, tranne proprio con Forza Italia. Riuscirci è impresa al di fuori del suo raggio d’azione: molto dipenderà dal Tavolo Regionale del Centrodestra e dagli equilibri che ridisegnerà per il Lazio. (Leggi qui: Dopo Mastrangeli Forza Italia mette nel mirino Celentano: “Non è ricandidabile”. E qui: Frosinone e Latina, due crisi ad alta connessione).

Fino a quel momento il sindaco Mastrangeli ha la necessità di far girare in maniera perfetta il motore politico che è riuscito a far ripartire. Proprio per questo il Consiglio Comunale convocato per il prossimo 16 novembre alle ore 18 per il Question time non sarà solo il debutto di Paolo Fanelli alla guida dei lavori. Sarà anche la prima occasione per capire il sentiment che si respira in Aula, dopo la soluzione della crisi in maggioranza. E dopo la definizione degli assetti di Giunta, con l’ultimo ingresso nell’esecutivo di Gianluca Di Trocchio, indicato dal Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli, con la delega alla Polizia Municipale. Di fatto, il tassello ancora mancante. (Leggi qui: Frosinone, il Polo Civico chiude il cerchio).

Il quadro adesso è completo. E proprio chi non fa parte del dipinto, potrebbe avere qualcosa da dire. A partire da coloro che, legittimamente, aspiravano a un posto nell’esecutivo e non lo hanno ottenuto. Come Marco Ferrara (Noi Moderati) e Sergio Crescenzi (Mani Libere). Situazioni diverse ma accomunate dalla medesima aspettativa politica. Da vedere se il mancato riconoscimento assessorile produrrà qualche riflesso nei comportamenti in Aula dei due consiglieri o se prevarrà la linea della tenuta della coalizione.

La ricomposizione del centrodestra

Antonio Scaccia e Riccardo Mastrangeli

Intanto una cosa è certa. Rispetto a qualche settimana fa, il sindaco Riccardo Mastrangeli può guardare alla fine della consiliatura ed alla prossima campagna elettorale, con maggiore serenità e fiducia. La ricomposizione della maggioranza, il ritorno del vicesindaco Antonio Scaccia nel perimetro del centrodestra dopo l’uscita da Futuro Nazionale e la ritrovata sintonia con Fratelli d’Italia e il Polo Civico hanno cambiato sensibilmente lo scenario. Non era per niente scontato. (Leggi qui: Il contropiede di Scaccia: resta e dice addio a Vannacci).

Il rischio che la vicenda di Futuro Nazionale si trasformasse in una frattura politica a Frosinone per il centrodestra, con il vicesindaco potenziale competitor elettorale per Mastrangeli sotto la bandiera del generale Vannacci, aveva complicato enormemente i piani. A questo si aggiungevano le tensioni con Fratelli d’Italia e il Polo Civico che non volevano proprio vedere l’area di Vannacci in maggioranza. Una prospettiva veramente poco entusiasmante, che invece si è risolta nel modo auspicato dal sindaco che ci ha messo tanto del suo per trovare la quadra.

A far incastrare tutti i pezzi del puzzle della maggioranza nel modo giusto, ha anche contribuito la definitiva consapevolezza in FdI, che per questo giro a Frosinone, rien à faire. Tradotto: in virtù di accordi nazionali nel centrodestra, non negoziabili, la candidatura a sindaco a Frosinone per le comunali del 2027 tocca ancora alla Lega: astenersi perditempo. Inutile quindi per i meloniani tentare di provocare tensioni, più o meno legittime, in prospettiva 2027, finalizzate a una candidatura di partito. Per FdI se ne parla tra 5 anni indicare il candidato sindaco nel capoluogo, quindi tanto vale tutelare l’unità della coalizione.

E così hanno fatto i Fratelli con responsabilità e senso di appartenenza.

Il nodo Forza Italia

Ora però il sindaco dopo aver ricostruito una maggioranza, potenzialmente a 18 consiglieri, e scongiurato una crisi istituzionale, per riproporre lo stesso schema di gioco che gli ha consentito di vincere le elezioni del 2022, deve «solo» recuperare Forza Italia. Un’impresa che sta al buon senso come il sei al Superenalotto sta alla statistica. Molto complicato. Specialmente dopo le parole di ieri pronunciate da Antonio Tajani, che ha rivendicato per Forza Italia una propria identità e ha escluso che il partito possa essere considerato un’appendice degli alleati. (Leggi qui: Tajani: “FI non è appendice di nessuno”. E il centrodestra trema tra Frosinone e Latina).

Sono un messaggio che non può essere archiviato come una semplice dichiarazione di circostanza. Il segretario nazionale di FI ha ribadito la volontà di restare nel centrodestra ma anche la necessità di riconoscere agli azzurri il peso politico che ritengono di meritare, specialmente a Frosinone e Latina. Ai posteri.

Claudio Fazzone (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

In ogni caso, con le elezioni politiche del prossimo anno dove si voterà con le preferenze (dettaglio per nulla trascurabile nella logica di coalizione) e le Comunali che interesseranno anche quattro capoluoghi del Lazio compresa Roma, il centrodestra avrà, evidentemente, tutto l’interesse a presentarsi unito: ovunque. Le partite nazionali e quelle locali, inevitabilmente, finiranno per intrecciarsi. Nessuno ha interesse ad alimentare divisioni che potrebbero compromettere il risultato complessivo.

Tradotto: a Frosinone si proverà a ricucire con Forza Italia fino all’ultimo secondo utile, prima della presentazione delle liste.

Latina, il film già visto

Giuseppe Di Rubbo e Stefano Cardillo

Il segnale concreto arriva proprio da Latina, dove in settimana Forza Italia ha ufficializzato l’uscita dalla maggioranza guidata da Matilde Celentano. Il coordinatore cittadino Stefano Cardillo ha precisato: «Siamo fuori dalla maggioranza, ma non dal centrodestra». Il segretario provinciale Giuseppe Di Rubbo ha aggiunto che, a oggi, la sindaca «non è ricandidabile per un secondo mandato», pur riconoscendole onestà e disponibilità, e che sul futuro le decisioni vengono prese anche «in altri ambiti». (Leggi qui: Dopo Mastrangeli Forza Italia mette nel mirino Celentano: “Non è ricandidabile”.

Con le amministrative di Latina previste nella primavera del 2028, la partita non si chiude in città ma al tavolo regionale del centrodestra, dove le caselle di Roma, Viterbo, Frosinone e Latina si tengono l’una con l’altra, come anticipato nei giorni scorsi.

Iacovissi e il centrosinistra

Vincenzo Iacovissi con Gian Franco Schietroma

Sul fronte opposto il centrosinistra nelle settimane scorse ha compiuto un passo importante, indicando Vincenzo Iacovissi come candidato sindaco unitario. Dopo anni di divisioni, la convergenza di PD, PSI, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e delle altre componenti civiche rappresenta un risultato politico significativo. Neanche questo era scontato. Tuttavia, dopo una partenza a tutta e l’investitura ufficiale, Iacovissi sembra attraversare una fase di minore esposizione pubblica.

Una pausa forse fisiologica, visto che Iacovissi è partito già da un anno ma che lascia una sensazione di relativo silenzio, attorno alla campagna elettorale del centrosinistra. Le iniziative e la mobilitazione sul territorio non sembrano ancora avere il ritmo che ci si potrebbe attendere da una coalizione che ha già individuato il proprio candidato. Al momento, non si percepiscono particolari partecipazioni, né una grande effervescenza organizzativa nel campo progressista a Frosinone.

Di contro, a Roma il lavoro politico del centrosinistra, attorno alla ricandidatura di Roberto Gualtieri appare decisamente più visibile e partecipato. Si dirà: la Capitale è la Capitale, non soltanto geograficamente ma anche politicamente. Jacques de La Palice non avrebbe avuto nulla da obiettare, in tal senso.

La Capitale e «Villetta»

L’evento per la ricandidatura di Gualtieri

Che Roma sia il centro del mondo politico si sa da sempre e lo sanno in particolar modo dalle parti del polo Progressista. Oggi il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato la sua candidatura per il mandato bis. «Lo faccio – ha detto – con la stessa determinazione con cui abbiamo iniziato questo percorso: cambiare Roma, farla ripartire, renderla una città più moderna, più vivibile, più verde, più giusta. In questi anni abbiamo avviato opere attese da decenni, rimesso in moto progetti che sembravano impossibili. Abbiamo gettato le basi per una trasformazione profonda della città. Ma adesso vogliamo fare un passo in più». Una marea umana ha partecipato all’evento.

Evento preceduto da un’altra iniziativa che ha visto il Partito Democratico, l’altro giorno, attovagliato al gran completo alla «Villetta Social Club» in zona Garbatella a festeggiare il 74° compleanno del grande tessitore dem Stefano Bettini.

C’erano (quasi) tutti: da Claudio Mancini, deus ex machina del Campidoglio, con il consigliere regionale Mario Ciarla, a Giorgio La Malfa, dal capogruppo del PD in Europa, Nicola Zingaretti, a Dario Franceschini con Michela Di Biase, l’ex ministro Andrea Orlando, la coppia Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, la presidente dell’auditorium di Roma, Claudia Mazzola. E poi ancora i sindaci di Roma e Napoli, Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi. C’era anche il leader del M5S Giuseppe Conte.

La volata di Mastrangeli

E proprio sulle comunali di Roma, Bettini ha richiamato l’attenzione di tutti i presenti. Un appuntamento che la sinistra non può proprio permettersi di fallire. In ogni caso, resta l’impressione che una parte consistente delle attenzioni del centrosinistra, anche a livello locale, sia oggi concentrata soprattutto sulla partita nella Capitale. Nella convinzione che dai suoi risultati, dal distacco che si imporrà al centrodestra, si leggeranno le possibilità di vincere poi in Regione Lazio.

Di certo c’è che Mastrangeli può guardare avanti con maggiore serenità. Ovviamente non ha la certezza della vittoria, ma sicuramente meno incognite lungo il percorso.

Lo scrittore francese Stendhal nel 1830 scriveva «Ciò che caratterizza le grandi passioni è l’immensità degli ostacoli da superare e l’oscura incertezza dell’evento».