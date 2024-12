Mastrangeli, senza un attimo di pace

Cosa comporterà la nuova tensione tra Mastrangeli e Tagliaferri. Perché la Lega ha messo alla porta Bortone proprio oggi. La strategia del sindaco ed il maxi finanziamento dalla Regione.

Aldo Biscardi, il celebre giornalista che inventò la trasmissione sportiva “Il Processo del Lunedi“ passò alla storia per i suoi sfondoni lessicali. In parte spontanei, in parte voluti alla ricerca dell’Audience, restò famosa la volta in cui disse “qui al Processo le polemiche fioccano come nespole”. Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli non incorre negli scivoloni dell’indimenticato Biscardi, declina con disinvoltura in almeno tre lingue: ma la stessa espressione può essere declinata per la sua Maggioranza al Comune di Frosinone. Lì veramente le fibrillazioni fioccano come nespole. Praticamente ogni giorno.

I FATTI

Massimiliano Tagliaferri (Foto © Massimo Scaccia)

Non più tardi di 48 ore fa il presidente del Consiglio Comunale del Capoluogo Massimiliano Tagliaferri ha rilasciato una intervista al quotidiano Ciociaria Oggi dai toni esplosivi sul piano politico. Al giornalista Corrado Trento il presidente Max Tagliaferri ha detto: “Chi mi conosce bene, sa anche come ragiono e come mi sforzi ogni giorno per dimostrare lealtà e rispetto nei confronti dei miei amici. Ho sostenuto Mastrangeli con tutte le mie forze e ho continuato a farlo nonostante molte decisioni e tante iniziative che non ho condiviso. Adesso è il momento di dire basta. La misura è colma. Il sottoscritto non rimarrà parte di questo progetto a dispetto dei santi.”

Una presa di distanza nei confronti del Sindaco netta. E non è la prima. Ma non è tutto. Il responsabile dei lavori d’Aula ha ulteriormente aggiunto. “Nel metodo di governo di Mastrangeli non mi riconosco più. Penso per esempio alla delega non data per partecipare all’attività dell’Anci. Delegare significa coinvolgere, può essere un riconoscimento che rende più coesa una maggioranza. Invece, con grande rammarico, nonostante tutto quello che c’è da fare al Comune, il sindaco ha deciso di esercitare anche questo ruolo senza tener conto dell’opinione degli alleati”. (Leggi qui: Consiglio Anci: ecco i rappresentanti della Provincia di Frosinone).

IL NUOVO FRONTE

Riccardo Mastrangeli

L’ennesima crepa politica. Forse anche personale nei rapporti tra Mastrangeli e Tagliaferri. E quindi nella maggioranza, nelle sue figure apicali. È importante perché Tagliaferri è stato uno dei Consiglieri di maggioranza che non ha voluto firmare la fiducia al sindaco quando Mastrangeli un anno fa pretese il rinnovo scritto del sostegno a lui ed al programma; quel giorno sono nati ufficialmente i malpancisti, cioè i tre esponenti della maggioranza che rifiutarono di sottoscrivere il testo; e per questo si videro ritirare le deleghe.

Tra sindaco e presidente in un recente passato c’è stato più di qualche screzio verbale. In particolare sul percorso del BRT, il Bus elettrico su corsia preferenziale che sta generando tante polemiche in città per le conseguenze sul traffico tradizionale. La cosa sembrava rientrata. E normalizzata. Ma non era affatto così. Il fuoco covava evidentemente sotto la cenere.

Massimiliano Tagliaferri (Foto: Simone Desiato)

Qualche settimana fa infatti prima di una seduta di Giunta, sempre Tagliaferri e Mastrangeli, con il contributo di qualche assessore, sono stati di nuovo protagonisti di un accesissimo scontro dialettico. Questa volta a proposito della individuazione delle strade su dove e come posizionare le luminarie natalizie.

Non a caso il Presidente d’Aula ha detto a Ciociaria Oggi: «Il risultato sotto gli occhi di tutti è invece proprio il contrario di quello che avevo chiesto. Per una questione di parità. Non esistono cittadini di serie A e altri di serie B. Se si decide di illuminare una strada il lavoro va fatto dall’inizio alla fine della stessa. Senza interruzioni. Luci e installazioni sono disposte senza un minimo senso logico con strade ad altissima intensità natalizia e strade illuminate a macchia di leopardo. Gli esempi più incredibili sono quelli di via Maria e via Tiburtina con “amnesie” di centinaia di metri nel posizionamento degli addobbi luminosi ».

QUALCOSA DI PIU’ PROFONDO

È evidente che tra sindaco e presidente d’Aula, (ed anche qualche assessore) le beghe luminose siano solo la classica pagliuzza che alla fine però spezza la schiena del portatore. C’è tanto di più e di più profondo: sia dal punto di vista amministrativo che politico.

Oltre a non condividere alcune iniziative del sindaco, Massimiliano Tagliaferri è notoriamente insoddisfatto anche dell’operato di più di qualche assessore. Non è un novellino della politica, ne conosce perfettamente i meccanismi interni ed esterni. Caratterialmente non è uno che le cose le manda a dire. Anzi, se qualcosa non lo convince, lo dice molto chiaramente. A volte forse anche in maniera fin troppo esplicita. E per niente soft.

Sapeva benissimo che le sue parole avrebbero rappresentato un vero e proprio macigno sul precario equilibrio della maggioranza, che da tempo non brilla certo per stabilità. Tanto che il sindaco ha dovuto far ricorso ai puntelli di più di qualche consigliere dell’opposizione per eleggere il vice presidente del Consiglio Comunale. Almeno 3 per ora, oggi ufficialmente in maggioranza. (Leggi qui: A Frosinone adesso è tutta un’altra partita, come nel calcio).

COSA SUCCEDERA’

Foto © Stefano Strani

Che succederà adesso? Quasi tutti gli scenari sono allo stato ipotizzabili. Le esternazioni di Tagliaferri non rimarranno senza conseguenze. Questo è sicuro. Il suo voto non è più scontato. Ed un Presidente d’Aula che vota in maniera diversa rispetto alla maggioranza che lo ha votato rappresenterebbe un unicum in Italia.

Lo sa benissimo il sindaco Riccardo Mastrangeli che sta valutando in queste ore il senso di quelle parole e cosa eventualmente fare per non mettere a rischio, serio questa volta, la sua maggioranza. Anche eventualmente rivedendo gli assetti di Giunta.

Certo è che il prossimo Consiglio comunale sarà particolarmente indicativo per capire il “sentiment” presente e futuro che si respira in maggioranza. Anche se l’ipotesi fine anticipata della consiliatura alla Snai è quotata veramente ai minimi. A casa prima del tempo e nonostante le dichiarazioni di facciata, o le notizie fatte veicolare ad arte, non ci vuole andare proprio nessuno. Perché, come scriveva Roberto Gervaso “In Italia, il modo più sicuro per conservare il proprio posto è minacciare le dimissioni“.

TERREMOTI INTERNI

Giovanni Bortone

In mezzo alle mille agitazioni della maggioranza, per non farsi mancare proprio nulla oggi è arrivata anche l’espulsione dal Partito della Lega per il Capogruppo Giovanni Bortone. Uno dei 5 “malpancisti”

La decisione è stata presa dal commissario cittadino del partito di Salvini, il Consigliere Dino Iannarilli il quale ha motivato l’iniziativa sostenendo che “La Lega, da sempre impegnata a difendere i principi di coerenza, integrità e rispetto delle linee politiche nazionali e locali, non può e non vuole tollerare comportamenti che contravvengano a tali valori. La decisione di prendere le distanze dal consigliere Bortone è il risultato di una serie di azioni e dichiarazioni che hanno evidenziato una crescente divergenza tra la sua condotta e gli ideali della Lega.

La cosa però va spiegata. Giovanni Bortone è malpancista da oltre un anno: perché viene messo alla porta soltanto adesso? La pagliuzza che ha spezzato la schiena è stata la nota che Bortone insieme agli altri malpancisti ha inviato l’altro giorno al prefetto Ernesto Liguori sostenendo che non venissero rispettati i diritti del Consiglieri, omettendo l’invio dei documenti da esaminare. Quello è un punto di non ritorno, non è dissenso: è rottura. Che impone ora a Iannarilli di mettere in chiaro “La Lega di Frosinone, che sostiene con forza e determinazione il Sindaco Riccardo Mastrangeli, intende continuare il suo percorso di crescita e di impegno per il territorio, basandosi su principi di trasparenza e responsabilità”. (Leggi qui: L’esposto al Prefetto di Forza Italia è la pietra tombale sul centrodestra).

Anche perché il capogruppo del Partito che esprime il Sindaco nei panni dell’integralista oppositore, si vedeva solo a Frosinone. Certo è che Bortone non accetterà passivamente la decisione del suo ormai ex partito e non rimarrà sicuramente in silenzio senza replicare. Ma questi sono dettagli.

NOI TIREREMO DRITTO

Riccardo Mastrangeli e Francesco Rocca

E il sindaco? Da quando è cominciato l’assedio politico ha applicato una strategia: scindere la parte amministrativa da quella politica. Se gli altri cingono d’assedio lui continua ad amministrare. Così oggi registra i 645mila euro che gli ha concesso il Governatore del lazio Francesco Rocca con la sua Giunta. Servono per la riqualificazione urbanistica e mobilità di De Matthaeis: ci ha lavorato l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

“Questo importante contributo rappresenta un segnale concreto di vicinanza da parte dell’istituzione regionale. Sosterrà il progetto dell’amministrazione comunale per la ristrutturazione dell’area De Matthaeis funzionale al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, rafforzando infrastrutture, servizi e opportunità per la nostra comunità”.

L’intervento mira alla riqualificazione urbanistica dell’area. Punta al decongestionamento dagli attuali carichi di traffico riorganizzando i flussi, anche alla luce dell’inserimento del percorso BRT. Significa che Mastrangeli va avanti: anche se le fibrillazioni fioccano come nespole.