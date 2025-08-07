Mastrangeli sotto assedio, Ottaviani lancia la controffensiva

Il centrosinistra chiede le dimissioni di Mastrangeli. La replica, durissima, arriva dalla Lista Ottaviani con Giampiero Fabrizi in trincea. È scontro totale. La campagna per le Comunali 2027 è già cominciata. E nessuno si nasconde più.

In politica, come nella vita, nulla o quasi accade per caso. Quanto sta accadendo in questi giorni al Comune capoluogo ha una sua linearità e coerenza, pur in un contesto di totale confusione e contraddittorietà come quello che sta vivendo nelle ultime ore la maggioranza del sindaco Mastrangeli. Non a caso.

Le richieste di dimissioni

Nella mattinata di ieri c’è stata la richiesta di dimissioni del sindaco avanzate dall’opposizione di centrosinistra. Prima dal Gruppo consiliare del PD, sostenendo che “Il Comune di Frosinone ha bisogno di essere amministrato con forza e stabilità mettendo da parte quella litigiosità che nuoce esclusivamente alla nostra Città. Sarebbe opportuno che l’Amministrazione e il sindaco Riccardo Mastrangeli ne prendessero atto tornando a dare voce alla gente “.

Seguito a ruota dal Partito Socialista del Capoluogo: “C’è, ormai, un’instabilità politica cronica e insuperabile; della quale bisognerebbe prendere atto, chiedendo ai cittadini di tornare a votare . Noi Socialisti non abbiamo paura di elezioni anticipate. Siamo pronti. E non abbiamo paura perché rappresentiamo, per coerenza di linea politica e per contenuti programmatici, l’unica alternativa veramente credibile alla maggioranza della “non sfiducia”.

La difesa di Fabrizi

Gianpiero Fabrizi

Gli schieramenti, sempre più labili da alcuni mesi a questa parte, diventano più chiari nel momento in cui parte l’iniziativa di difendere Mastrangeli dagli attacchi della sinistra e dalla richiesta di dimissioni. Non una parola dalla Lista Scaccia che esprime il vicesindaco Antonio Scaccia: nei giorni scorsi è passato su una posizione apertamente critica. Silenzio assoluto da Fratelli d’Italia: fino a pochi giorni fa guardia pretoriana del sindaco ed ora in aperto dissenso.

A fare da scudo al sindaco ci pensa la lista dell’onorevole Nicola Ottaviani, due volte sindaco, ispiratore della candidatura e dell’elezione di Mastrangeli, oggi ascoltato parlamentare della Lega. È stato il Capogruppo della lista Ottaviani, Giampiero Fabrizi a replicare all’opposizione con fermezza ma anche con ironia.

Fabrizi la tocca piano “ Se non si trattasse di un evidente colpo di sole agostano, politicamente parlando, potremmo ipotizzare che si tratti di una mera anticipazione del Carnevale, fuori stagione, di una richiesta proveniente dalla riserva degli indios in Amazzonia, indirizzata a Trump, di arrendersi sulla scalinata esterna di Capitol Hill alla loro dichiarazione di guerra a base di cerbottane“ .

Rassegnatevi

Giampiero Fabrizi e Alessandro Petricca

E non si ferma, ma rilancia. Accusa il centrosinistra di “aver dilapidato per anni con le loro amministrazioni, il Bilancio comunale, lasciando oltre decine di milioni di debiti ripianati dalle amministrazioni Ottaviani e Mastrangeli. Non aver realizzato in città neppure un metro quadro di una piazza o di uno spiazzo sul quale piantare neppure un fuscello di cicoria . Avevano regalato alla città un Trasporto Pubblico Locale fuori da ogni indice e standard ecologico europeo. Hanno assistito in modo inerme al superamento degli indici massimi di tollerabilità in materia di polveri sottili e di PM10. E adesso vengono a chiederci le dimissioni di Mastrangeli per aver portato la città di Frosinone a scegliere strumenti innovativi e ad impatto ambientale zero , nella materia del trasporto pubblico e della circolazione stradale? Si rassegnino, allora“.

Infine il Capo Gruppo della Lista Ottaviani lancia un opa sul Comune per il 2027. E anche oltre: ” Se il PD di Frosinone continua ad avere questo approccio così oscurantista, demagogico al ribasso e manifestamente retrò – conclude Fabrizi – allora il centrodestra continuerà a governare la città di Frosinone almeno per i prossimi vent’anni . Con chiunque, naturalmente, tranne che con la preistoria dell’ambiente e della politica di questo PD”.

Bentornata dialettica

Angelo Pizzutelli, Norberto Venturi, Fabrizio Cristofari

Al di la della dialettica politica tra maggioranza ed opposizione, che era quasi del tutto scomparsa da tempo a Frosinone, la decisa presa di posizione della Lista Ottaviani assume diversi significati.

Se è vero, come è vero, che l’opposizione di centrosinistra da ieri ha cambiato strategia, mettendo da parte il fioretto (e il fair play) e cominciando ad usare il tomawak nei confronti del Sindaco, è altrettanto vero che anche la maggioranza ha deciso di passare da degli innoqui droni, ai Multiple Launch Rocket System i moderni sistemi di lanci missilistici multipli, che provocano danni devastanti una volta che cadono a terra. Basta con l’aplomb Mastrangeliano da oggi si replica con durezza. “Se ti danno uno schiaffo, tu ridanne due“. (Leggi qui: Il PD impugna il tomahawk: assalto (politico) a Fort Mastrangeli).

Nicola Ottaviani (Foto © Stefano Strani)

Ulteriore evidenza. Per la prima volta nella consiliatura, Mastrangeli non ha risposto in prima persona agli attacchi. Ma ha trovato qualcuno che lo ha fatto per lui. Segno che il sindaco sarà anche isolato da qualcuno di suoi (ex?) fedelissimi ma non è più il solo a cantare e portare la croce. Può contare incondizionatamente sulla lista Ottaviani. E sull’onorevole della Lega ovviamente con tutto il suo peso, sia a Frosinone, che a Roma.

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi che la campagna elettorale per le elezioni comunali del capoluogo del 2027, non fosse già iniziata, dovrà rivedere le proprie convinzioni.

Il colpo di mezzogiorno

L’attuale mappa delle Zes

Come dimostra il nuovo colpo sparato verso mezzogiorno di oggi dall’artiglieria del centrosinistra. Il Gruppo Consiliare guidato da Angelo Pizzutelli prende di mira stavolta l’ex sindaco Ottaviani (Segretario della Commissione Bilancio a Montecitorio) e l’intera area del centrodestra. Nel mirino c’è il mancato riconoscimento delle Aree Zes per la provincia di Frosinone e la mobilitazione scattata nel centrodestra dopo l’annuncio di Giorgia Meloni che verranno riconosciute ad Umbria e Marche. (Leggi qui: Il Sud Lazio isolato nella mappa Meloni: Zes ovunque, tranne dove servono).

Scrive il gruppo che la mobilitazione del centrodestra fa sorridere per “ come si tenda a dare in pasto alla gente la finta idea di incavolarsi, infervorarsi con il Governo (quello con il quale invece quotidianamente si condividono ed avallano le proposte per intenderci…), per criticare l’ennesima beffa ed omissione perpetrata a danno del territorio che li ha democraticamente eletti. Perché non ci si è pensato prima? Perché le nostre aziende devono sempre rincorrere e masticare amaro? Davvero grottesco”.

È il segnale che lo scontro è a tutto campo. Non è più una punzecchiatura ai fianchi del sindaco. Si spara sulla sua sussistenza e sul suo Stato Maggiore e non più solo sulla trincea di prima linea. Significa che nelle file del Partito Democratico l’unità è in fase di ricomposizione. E che la sortita dei giorni scorsi fatta da Angelo Pizzutelli a più di qualcosa è servita.