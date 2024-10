Mastrangeli: sul divieto al gioco del pallone in piazza non torno indietro

"Così è se vi pare": ma il vero dato del question time consiliare di Frosinone è lo scarso appeal, su consiglieri e cittadini. Se non c'è battaglia non si divertono

Spalti semivuoti: il vocabolario calcistico si adatta bene alle vicende politiche di questi giorni a Frosinone. Racconta meglio una città che si divide sul divieto del sindaco di giocare a pallone nella piazza appena ristrutturata. E descrive con precisione un Consiglio comunale come quello di ieri sera: nella seduta dedicata al question time gli spalti erano semivuoti.

Solo 14 Consiglieri tra maggioranza e opposizione hanno risposto presente all’appello del Segretario comunale Mauro Andreone. Hanno dato vita ad una seduta condensata in meno d’un ora di dibattito. Politicamente la scarsa partecipazione dei Consiglieri significa nulla, visto che nel question time non serve il numero legale. Tuttavia testimonia il carente appeal che lo strumento continua a suscitare in molti amministratori: a Frosinone c’è poco da domandare, nulla da contestare se non sulle colonne dei giornali.

Sindaco determinato: si resta così

(Foto: Antonio Limonciello)

Ha aperto la fila delle interrogazioni il consigliere Vincenzo Iacovissi del Partito Socialista. Che, tra le altre cose, ha chiesto al sindaco Mastrangeli di rivedere la decisione che in questi giorni tante polemiche ha suscitato in città e sui social. Quella di impedire il gioco del pallone nella nuova piazza Turriziani al centro storico, appena inaugurata. (Leggi qui: Calcio di strada vietato: così si uccidono i sogni).

Mastrangeli ha difeso la decisione con grande determinazione e convinzione. Lo ha fatto appellandosi alla diligenza del buon padre di famiglia, denunciando il fatto che già tre persone hanno lamentato di essere stata prese a pallonate. E si sono fatte anche refertare dal Pronto Soccorso.

“Ho il dovere di difendere tutti da eventuali pericoli, sia i bambini che gli anziani. Quella è una piazza, non un campo di calcio, peraltro aperta e non chiusa. La decisione è questa e non torno indietro. Chi vuole continuare e fare polemiche strumentali, specialmente sui social le faccia.” Questa la perentoria dichiarazione del sindaco. Fine delle trasmissioni. Forse non delle polemiche.

Turriziani, il palasport e Corso Lazio

Andrea Turriziani (Foto: Massimo Scaccia)

E’ intervenuto quindi il consigliere Andrea Turriziani, sempre molto assertivo con l’amministrazione Mastrangeli. E che ha chiesto al sindaco quando verrà rimesso in opera il vecchio Palazzetto dello Sport, per il quale c’è già un importante finanziamento e quando verrà riaperta la strada di Corso Lazio. Per entrambe le questioni sollevate da Turriziani, il sindaco ha assicurato che tutto sta andando nel rispetto del cronoprogramma stabilito.

Il consigliere della Lista Marini ha chiesto anche di sapere qual è lo stato dell’arte del cantiere del BRT, il Bus Rapid Transit ossia la corsia riservata ad una circolare su mini bus elettrici. Mastrangeli ha garantito che non appena il direttore del cantiere comunicherà la fine dei lavori, previsti per questo periodo sulla sede stradale, l’amministrazione rientrerà immediatamente in possesso del cantiere. E deciderà sull’eventuale ripristino della viabilità originaria. Specialmente il doppio senso in via Marittima.

Hanno chiuso la fila delle interrogazioni i Consiglieri Claudio Caparelli e Armando Papetti.

Un’aula consiliare ormai “eccentrica”

Armando Papetti (Foto © Massimo Scaccia)

Riflessioni a margine del question time di ieri. La scarsa partecipazione dei Consiglieri, ma anche di pubblico (sia in presenza che in streaming) sta a dimostrare che l’Aula consiliare con il passare del tempo ha perso la sua centralità nel dibattito cittadino. È un fatto oggettivo.

Ha ragione il sindaco Mastrangeli a ripetere, come un mantra, che quella è la massima assise cittadina. E’ assolutamente e oggettivamente vero. Ma è altrettanto vero che è necessario “rimettere la Chiesa la centro del villaggio”. Portando in discussione in Consiglio comunale anche argomenti di grande impatto e rilevanza, che incidono profondamente sul sentiment dei cittadini. Che creano dibattito e confronto di idee. Non solo tra gli amministratori.

Il Consiglio Comunale in seduta aperta dedicato al BRT è stato senz’altro una esperienza positiva, sintomatica di una grande partecipazione di pubblico. Quando la gente di Frosinone si sente coinvolta e sollecitata, partecipa al dibattito con interesse. Sia amministrativo, che politico. (Leggi qui: Chi ha vinto e chi ha perso all’adunanza sul Brt).

Ma le occasioni vanno replicate. Una sola, quella sul BRT, non basta, per ridare centralità al Consiglio Comunale. Certo è però, che a portare in Aula argomenti importanti e potenzialmente “urticanti” non può essere la maggioranza. Non accade da nessuna parte. Deve, o meglio, dovrebbe farlo l’opposizione. Magari in maniera unitaria e condivisa. Aspetta e spera.

Assenze più evidenti delle presenze

Maurizio Scaccia (Foto © Massimo Scaccia)

Ulteriore riflessione, l’assenza ieri in Aula del gruppo dei “malpancisti ufficiali”, (era presente solo il Consigliere Maurizio Scaccia) e del Gruppo FutuRa non deve illudere. Non è un segnale di ostilità, non ora, non in questa fase. Il Gruppo per la prima volta ha rinunciato ad interrogare il sindaco e la Giunta.

Ci saranno altre occasioni, altri contesti e altri argomenti per tenere ancora sotto pressione la maggioranza. Enrico stai sereno, disse Renzi a Letta un secondo prima di “rottamarlo”.