Mastrogiacomo, il cantiere è campo di battaglia: sicurezza, varianti e politica

Dai lavori alla variante del 40%, dall’esposto ai sopralluoghi di ASL e Vigili del Fuoco: la scuola Mastrogiacomo diventa caso politico. Il sindaco difende le scelte, l’opposizione attacca. In mezzo, famiglie e sicurezza.

Parlare di scuola non è mai solo un tema tecnico: riguarda famiglie, sicurezza, fiducia nelle istituzioni e qualità della vita. Per questo la vicenda dei lavori alla Mastrogiacomo è uscita dal perimetro del cantiere ed è diventata rapidamente un caso politico, con ricostruzioni, polemiche e richieste di chiarimenti che nelle ultime ore si sono spostate anche sui social.

Il punto di partenza – ed è un dato – è che dopo anni un’amministrazione decide di mettere mano a un plesso. E quando metti mano a una scuola primaria, il Comune non sta solo rifacendo pareti: sta dicendo alle famiglie “ci siamo”. Ma, come spesso accade quando si apre un cantiere vero, la storia non resta lineare.

Andrea Querqui

Il Sindaco non sceglie la strada del comunicato freddo né quella del rimpallo di responsabilità: affida tutto a un messaggio che prova a rendere i cittadini partecipi delle decisioni prese. E quando si parla di scuola, quel “partecipi” pesa più del solito.

Perché mettere mano a una scuola, dopo anni, non è un lavoro qualsiasi. È un segnale. È dire: investiamo dove si forma il futuro. E una scuola primaria, per un bambino, non è solo un edificio: è il primo luogo in cui vede lo Stato in faccia. È la prima fotografia della Repubblica: capisci se funziona davvero, se sa proteggere, se le regole sono concrete o restano soltanto sulla carta.

I lavori: un piano ok, l’altro no. E quella variante “pesante”

Il sindaco ha ricostruito i passaggi: lavori impostati su due piani. Su uno, tutto procede. Sull’altro, arriva la richiesta che accende la miccia: una variante del 40%, pari a circa 90mila euro in più. Per chi mastica un minimo di tecnica, il 40% non è una rifinitura: è una svolta. Ed è anche, politicamente, un muro.

Palazzo Antonelli

Perché Querqui lo dice chiaramente: con un piano di riequilibrio finanziario sulle spalle, il Comune non può permettersi una spesa così consistente. E la Giunta decide di dire no. Scelta che, a prescindere dalle simpatie, va chiamata col suo nome: coraggiosa. Perché quando dici no a una ditta, non stai scegliendo la via comoda. Stai scegliendo quella che poi ti presenta il conto in polemiche, tempi, tensioni.

Nel frattempo, i bambini vengono spostati perché per fare i lavori in una scuola, i bambini vanno trasferiti. Non per capriccio ma per sicurezza. E nel video lo dice chiaramente: anche se in un piano i lavori sono stati completati e nell’altro no, i bambini andavano comunque trasferiti, perché un edificio in cantiere resta un edificio in cantiere e la tutela degli alunni viene prima di tutto.

L’esposto, le ispezioni e la richiesta che “non può esistere”

Poi arriva il punto più delicato: l’esposto. Un atto legittimo, ci mancherebbe, perché quando in ballo ci sono scuole e sicurezza ogni segnalazione va presa sul serio. Ma è anche il passaggio che, di fatto, costringe l’amministrazione a cambiare passo: accelera, stringe i tempi, si muove con più urgenza su verifiche, documenti e interlocuzioni, perché da quel momento la vicenda non è più solo “cantiere”, diventa anche “attenzione pubblica”.

La scuola Mastrogiacomo

E intorno, inevitabile, parte il chiacchiericcio. Le voci di paese dicono che dietro questo esposto, fatto probabilmente da un genitore, ci sia la politica e non sia soltanto l’ansia di una famiglia ma l’eco di qualcuno che quella segnalazione l’ha “suggerita”, l’ha orientata, l’ha accompagnata. C’è chi la definisce — testuale — “roba da avvocati”: e non nel senso folkloristico, ma nel senso più politico del termine, tra consiglieri e non consiglieri, tra aule istituzionali e retrobottega cittadino. Voci, certo. Da prendere per quello che sono. Però in un clima già teso fanno rumore. E soprattutto fanno intuire una cosa: quando si parla di scuola, anche un esposto può diventare una leva.

L’ora dei sopralluoghi

Nel frattempo, dopo questo esposto, entrano in scena i sopralluoghi: ASL e Vigili del Fuoco. E qui Querqui mette un paletto netto: non c’è ancora un esito definitivo, perché sono stati chiesti documenti integrativi. Tradotto: non è che lo tengono nel cassetto, è che la procedura non è chiusa.

Rino Liburdi

Ed è qui che si innesta l’attacco di Rino Liburdi, presidente del circolo di Fratelli d’Italia: con un post su Facebook chiede di sapere “cosa ha detto la ASL”, pretende l’esito dell’ispezione e su quel punto costruisce una critica durissima all’amministrazione ed all’assessorato competente. Solo che, nel racconto del sindaco, quell’esito oggi non c’è: ASL e Vigili del Fuoco hanno chiesto documentazione integrativa e la procedura non è ancora chiusa. Quindi?

Quindi chiedere di “mostrare le carte” significa chiedere una cosa che, in questo momento, non esiste. Un buco nell’acqua, oggettivo. Nello stesso pacchetto, poi, arriva anche la stoccata politica all’assessore Francesca Ciotoli, accusata di non aver detto nulla sulla vicenda: un “silenzio” messo a verbale social come se fosse un’assenza. Ma intanto la stessa assessora ha già fatto sapere che nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa su un tema molto sentito, dopo i primi problemi emersi in avvio: e non è escluso che in quella sede si chiariscano anche i passaggi sulla scuola, mettendo in fila i fatti e le responsabilità tecniche.

Il punto fermo: rientro a metà marzo e proroga al Ministero

Andrea Querqui

Resta però il dato politico: in questo frangente è il sindaco a metterci la faccia, e quel vuoto comunicativo — vero o presunto — finisce per ricadere su di lui, perché quando la polemica sale di livello, è sempre il primo cittadino a doversi prendere il centro della scena.

E infatti nel video Querqui usa una parola che non è casuale, e non è tenera: invita a evitare lo “sciacallaggio”. Non fa nomi, ma fa intendere benissimo. È quel tipo di eleganza che in politica è un colpo: non ti cito, ma ti fotografo.

Il sindaco chiude con un dato pratico: i bambini torneranno alla Mastrogiacomo a metà marzo. E anticipa la domanda che già girava: “Ma se un piano è stato rifatto, perché spostarli?” Risposta: per motivi di sicurezza, comunque. E aggiunge l’altro punto tecnico che spiega la fretta di questi mesi: c’era una scadenza (16 giugno) entro cui completare gli interventi. Da qui la richiesta di proroga al Ministero, con la speranza di spostare il grosso dei lavori rimasti all’estate.

Insomma: variante respinta, tempi complicati, esposto che non aiuta, procedura che si irrigidisce. E una vicenda che, inevitabilmente, diventa politica.