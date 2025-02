Matilde Celentano porta la crisi in discarica

Crisi rientrata al Comune di Latina: accordo nel centrodestra sulla gestione dei rifiuti e il futuro di Abc

Latina tira un sospiro di sollievo dopo giorni di alta tensione politica che hanno messo a rischio la tenuta dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Matilde Celentano. La crisi che si era aperta virtualmente l’altro giorno con le assenze in Consiglio comunale dei gruppi di Lega e Forza Italia è rientrata dopo l’incontro chiarificatore avvenuto nelle ore scorse a Roma. Lì la sindaca Celentano ha voluto un confronto con i Segretari regionali dei Partiti di centrodestra: Paolo Trancassini (FdI), Claudio Fazzone (Forza Italia) e Davide Bordoni. (Leggi qui: Latina, i rifiuti, le accuse reciproche e le posizioni individuali. E leggi anche Latina, l’Aventino dei rifiuti: salta il Consiglio comunale sull’ABC).

Non è servito solo a stemperare la tensione: quell’incontro ha gettato le basi per un’intesa sul futuro assetto di Abc – Azienda dei Beni Comuni, la società del Comune di Latina che si pccupa della raccolta delle immondizie in città. Ci sarà un confronto più stretto sulla gestione di Abc e sulla politica dei rifiuti.

Il vertice romano: “Chiarimento positivo”

La seduta di Consiglio comunale, disertata nei giorni scorsi da Forza Italia e Lega, aveva sollevato pesanti interrogativi sulla stabilità della maggioranza. Il confronto a Roma tra la sindaca Celentano e i rappresentanti regionali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati ha rappresentato un passaggio cruciale per riportare serenità nella coalizione e definire un percorso condiviso sulle scelte future.

Accompagnata dal presidente del consiglio comunale Raimondo Tiero, Matilde Celentano ha incontrato i leader regionali dei partiti di maggioranza, dopo un faccia a faccia con il segretario regionale di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini. Il vertice si è concluso in serata con toni rassicuranti. “L’incontro è andato bene” ha dichiarato la sindaca, mentre fonti interne hanno parlato di un «clima disteso» e della volontà di garantire un confronto più ampio e regolare sulle questioni cruciali per la città.

La tensione, tuttavia, non si era ancora placata del tutto nelle ore precedenti. La Lega aveva disertato le commissioni consiliari e revocato alcune sedute, segnale di un malcontento crescente legato alle scelte sulla gestione di Abc. Al centro dello scontro, la possibilità di trasformare l’azienda pubblica in una multiservizi, estendendo le sue competenze anche alla manutenzione del verde pubblico, tema particolarmente delicato per l’assessore Massimiliano Carnevale, leghista e contrario a questa soluzione.

Le posizioni dei partiti

Il capogruppo della Lega Vincenzo Valletta ha messo in chiaro un punto: il suo Partito non ha intenzione di far cadere l’amministrazione: «Il nostro unico obiettivo è il bene della città, ma serve una seria programmazione condivisa». Valletta ha poi criticato la fretta nell’approvazione della delibera di giunta sul futuro di Abc, sottolineando la necessità di un maggiore confronto interno.

Dall’altra parte, Fratelli d’Italia ha difeso le scelte della sindaca, accusando la Lega di atteggiamenti ostruzionistici e parlando di «attacchi personali e amministrativi infondati». Il Partito ha ribadito la necessità di riformare Abc per migliorare il servizio, adeguandolo alle normative nazionali.

La minoranza all’attacco

Le reazioni delle opposizioni non si sono fatte attendere. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno duramente criticato l’amministrazione Celentano, accusando la maggioranza di anteporre gli interessi di partito al bene comune.

Secondo il capogruppo del Pd, Marco Cepollaro, il centrodestra è spaccato in tre fazioni: chi vuole trasformare Abc in una multiservizi, chi si oppone senza proporre alternative e chi vorrebbe affidare la gestione dei rifiuti a privati tramite gara esterna.

La capogruppo del M5S, Maria Grazia Ciolfi, ha rincarato la dose, accusando il centrodestra di calare dall’alto decisioni già prese senza un reale confronto e parlando di «appetiti di partito» che impediscono di raggiungere l’obiettivo di una città pulita ed efficiente.

Il nodo del futuro di Abc

La questione della gestione di Abc resta il vero banco di prova per la maggioranza. Trasformare l’azienda in una multiservizi significherebbe ampliare le sue competenze e potenzialmente migliorare alcuni servizi essenziali, ma questo richiede un delicato equilibrio politico tra i diversi partiti della coalizione.

Mentre Fratelli d’Italia e Noi Moderati sembrano favorevoli a questa evoluzione, la Lega mantiene un atteggiamento cauto, temendo di perdere il controllo sulla gestione del verde pubblico, oggi affidato all’assessore Carnevale. Forza Italia, invece, sembra spingere verso una privatizzazione del servizio, scatenando ulteriori frizioni interne.

Il chiarimento romano ha momentaneamente ricomposto la frattura, ma le tensioni restano sotto traccia. La stabilità dell’amministrazione Celentano dipenderà dalla capacità della maggioranza di trovare una sintesi efficace tra le diverse posizioni, evitando nuove crisi e concentrandosi sulle vere priorità della città: garantire un servizio di raccolta rifiuti efficiente, aumentare la quota di differenziata e migliorare la qualità della vita dei cittadini di Latina.