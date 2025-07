Mattia scuote la politica: “Frosinone non può più permettersi il degrado”

Il parlamentare FdI accende i riflettori sul tema sicurezza dopo l’ennesima aggressione. Scrive al prefetto e al sindaco, propone soluzioni e lancia una sfida: “Frosinone ha la forza per reagire, ma serve uno sforzo comune”.

Non è solo una questione di uomini e di mezzi che mancano. Non è solo conseguenza di una legge sull’immigrazione incapace di fare integrazione e lascia giovani disperati a naufragare sulle strade di Frosinone aggrappati ad una bottiglia di birra o un brick di vino .

Il dramma di Frosinone è l’assenza di una visione, di una prospettiva, di una politica che ci creda e faccia sistema a tutti i livelli. L’onorevole Aldo Mattia (Fratelli d’Italia) accende i riflettori sul tema della sicurezza nel capoluogo ciociaro. Un tema tornato drammaticamente al centro del dibattito dopo le liti tra giovani migranti, le coltellate, le bottiglie spaccate ed usate per colpire e sfregiare gli avversari.

La lettera a sindaco e prefetto

Il prefetto Ernesto Liguori (Foto © Stefano Strani)

Aldo Mattia ha deciso di sporcarsi le mani, metterci la faccia, scendere in campo con una lettera aperta rivolta al prefetto Ernesto Liguori ed al sindaco Riccardo Mastrangeli. Tono civile, contenuto molto chiaro: serve un cambio di passo. Mette da parte l’ipocrisia e parte da una constatazione condivisa: la città è inquieta. E lo è perché episodi di violenza, risse, bivacchi e microcriminalità – concentrati soprattutto nella zona dello Scalo – non sono più casi isolati ma parte di un problema sistemico. “La sicurezza – scrive – non è solo compito delle forze dell’ordine. È un fatto collettivo, che interpella le istituzioni ma anche la comunità”.

Il parlamentare ha incontrato il Prefetto, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri. E porta a casa il dato più crudo: mancano uomini, mezzi, risorse. Il Governo – sottolinea – sta facendo la sua parte con nuovi innesti, ma il fabbisogno resta ampio.

Aldo Mattia

Per questo Mattia rilancia una proposta articolata: più pattuglie nei quartieri sensibili, ritorno del “carabiniere di quartiere”, esclusività alla Polizia Locale per la gestione della viabilità, potenziamento della videosorveglianza, e soprattutto una strategia di prevenzione che coinvolga i giovani e la società civile.

Una questione politica

Ma c’è di più. Il deputato, nel finale della sua missiva, solleva una questione che chiama direttamente in causa la politica locale. Parla della necessità di una riqualificazione urbana vera e non di facciata. Fa un esempio preciso: il terminal dei bus a piazza Pertini, oggi terra di nessuno, che invece dovrebbe essere il biglietto da visita della città.

In altre parole, la sicurezza – per Mattia – non si costruisce solo con la repressione, ma con una città più viva, curata, ordinata. E lancia un appello che suona come una sfida: “Frosinone ha la forza per reagire, ma serve uno sforzo comune”.

Foto © Stefano Pascucci

C’è un aspetto poi che è al di fuori delle righe: il centrodestra è alla guida del Paese, Fratelli d’Italia esprime una premier ed a Frosinone esprime 4 parlamentari. È scomodo dire che lo Stato sta perdendo il controllo dell’isola felice chiamata Frosinone. Aldo Mattia, per amore della sua città, non ha avuto remore a dirlo ed a lasciare le sue impronte digitali. Per dare una scossa, per obbligare tutti a guardare in faccia la realtà delle cento, mille Frosinone che stanno in giro per il Paese. Dove i tagli al Comparto sicurezza hanno prodotto un paese meno sicuro.

Chi ha orecchie per intendere, intenda. La palla, ora, torna al Sindaco. Non per polemica. Ma per responsabilità.