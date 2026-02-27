Mattia, se la prima sfida è l’Agricoltura e non il Comune

Non solo dichiarazioni ma posizionamento politico. L’intervista ad Aldo Mattia si colloca nella fase di ridefinizione degli equilibri interni al centrodestra tra Roma e territori. Le parole servono a marcare spazi e a orientare le prossime scelte.

Non è una questione di toni. È una questione di traiettorie. La ridefinizione dei pesi dentro la coalizione, il rapporto tra rappresentanza parlamentare e radicamento locale, la competizione silenziosa per incidere nelle scelte future. Aldo Mattia ha portato in Fratelli d’Italia oltre quarant’anni di esperienza nel campo dell’Agricoltura, su terreni aspri e scivolosi in senso politico: direttore di Coldiretti Sardegna, Sicilia, Lazio e Basilicata. Conosce i territori, ne conosce i problemi, ne ha disegnato le soluzioni.

È una delle voci che il ministro Francesco Lollobrigida interpella più spesso quando si tratta di bilanciare una strategia territoriale. Sulle politiche per il Latte, sulla Sovranità Alimentare, sulla valorizzazione dei prodotti tipici. Dicono che abbia la velleità di chiudere la carriera facendo il sindaco della sua città: Frosinone. Difficilmente si priverano degli oltre quarant’anni di esperienza portati da Mattia. Che spesso si sono rivelati utilissimi.

Onorevole Mattia, parliamo chiaro: “sovranità alimentare” è uno slogan o una strategia?

Guardi, io vengo dai territori. Sardegna, Sicilia, Basilicata, Lazio. Ho visto aziende chiudere perché schiacciate dai costi e dalla concorrenza sleale. La sovranità alimentare non è uno slogan identitario: è la scelta di produrre più cibo italiano, di qualità, con regole uguali per tutti. Significa difendere il reddito degli agricoltori e la dignità di chi lavora la terra.

Nel vostro dossier si parla di oltre 15 miliardi investiti nel settore e di un +9,2% nel reddito agricolo italiano contro lo 0,7% della media UE. Non teme che qualcuno parli di propaganda?

I numeri non sono propaganda. L’Italia è tornata prima in Europa per valore aggiunto agricolo nel 2024. Abbiamo aumentato la capacità di spesa del Ministero dal 57% al 79%. Questo significa che le risorse arrivano davvero alle aziende, non restano nei cassetti.

Un miliardo per “ColtivaItalia”. A cosa serve davvero?

A rafforzare le filiere strategiche. Mais, proteine vegetali, grano duro, carne bovina. Se importiamo oltre la metà delle carni rosse, abbiamo un problema strutturale. Con 300 milioni su “Allevamento Italia” investiamo sulla linea vacca-vitello 100% italiana. È una scelta di sistema.

Avete vietato il fotovoltaico a terra sui terreni agricoli. Una scelta ideologica contro la transizione verde?

No, è pragmatismo. Difendiamo il suolo agricolo. Ma abbiamo investito oltre 3 miliardi nel Parco Agrisolare: pannelli sui tetti, 23 mila aziende coinvolte, 1.600 megawatt installati. Energia pulita senza consumare un metro di terra.

Avete combattuto il Nutriscore, vietato il cibo sintetico, stretto sulle farine di insetti. Non è una battaglia culturale più che economica?

È una battaglia per la libertà di scelta e per la qualità. Non accettiamo etichette allarmistiche che penalizzano il nostro vino o l’olio extravergine. E sul cibo sintetico siamo stati chiari: prima la salute e la trasparenza.

Parliamo di emergenze: peste suina, Xylella, peronospora, granchio blu. Non rincorrete sempre l’emergenza?

L’agricoltura è esposta per definizione. La differenza è come reagisci. Sulla peste suina abbiamo riaperto le esportazioni verso il Canada, chiuso le zone di restrizione 3 e messo oltre 110 milioni sul tavolo. Sul granchio blu abbiamo attivato un piano da oltre 100 milioni, equiparando pesca e agricoltura nel Fondo di solidarietà. È governance, non rincorsa.

Lei viene dalla Coldiretti. Le manca il sindacato?

Mi manca il contatto quotidiano con le aziende. Ma in Parlamento porto quella esperienza. So cosa significa pagare un mutuo, affrontare un’annata storta, aspettare un’assicurazione che non arriva. Per questo abbiamo sbloccato oltre 220 milioni di pagamenti fermi dal 2015.

Ricambio generazionale: 100 milioni per giovani e donne, 60 milioni per l’acquisto dei terreni. Basterà?

Non basta mai. Ma è un cambio di paradigma: finanziare il 100% dell’acquisto dei terreni ai giovani significa credere in un’agricoltura che guarda avanti. Senza giovani, il settore muore.

In Europa vi siete opposti ai tagli della PAC e al regolamento sugli agrofarmaci. State frenando o correggendo?

Stiamo riportando equilibrio. L’agricoltore non è un intruso nell’ambiente, è un bioregolatore. Abbiamo scongiurato un taglio del 23% alla PAC e ottenuto 40,7 miliardi per il 2028-2034. Questa è difesa dell’interesse nazionale.

L’agricoltura è nostalgia o futuro?

È futuro industriale. È tecnologia 4.0, è ricerca sulle TEA, è digitalizzazione, è export. Ma è anche identità. Se perdiamo l’agricoltura, perdiamo l’Italia. E io, che ho visto le aziende resistere nelle zone più difficili del Paese, le dico questo: l’agricoltura italiana non chiede assistenza. Chiede regole giuste e rispetto.

Lei è uno dei collaboratori più stretti del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ma è anche un deputato che è nato e residente nella città di Frosinone. Che idea si è fatto della situazione politica nella sua città? Fratelli d’Italia ha assunto una posizione critica nei confronti del sindaco espresso dalla Lega, due suoi Consiglieri hanno preferito uscire dal Partito.

Parlare di Frosinone, in questa fase storica potrebbe apparire come un’invasione di campo. C’è un coordinatore Provinciale e c’è, per competenza trattandosi di un capoluogo di provincia, il coordinatore regionale del Lazio: la materia compete a loro e stanno operando bene.

Due consiglieri che facevano riferimento a lei, nelle settimane scorse hanno lasciato il Partito.

Mi dispiace per loro. Li ho invitati a pensare bene alla loro scelta. Personalmente non ho avuto un solo istante di esitazione: nel momento in cui il Coordinatore regionale ha tracciato la rotta io l’ho condivisa. Ripeto: è lui, insieme ai Coordinatori Provinciale e Comunale a dover decidere dove deve andare il Partito. Io posso dire la mia ma resta un’opinione personale che tale rimane.

Per favorire l’unità del Partito lei ha ritirato il suo candidato al Congresso cittadino con l’impegno di poter esprimere un assessore dalla sua area nel momento in cui ci fossero stati i numeri.

Gli accordi fotografano un preciso momento politico. Nel tempo le condizioni possono cambiare. A Frosinone sono cambiate. E lo dico con assoluta serenità. La strategia del Partito è sempre prevalente.

E qual è la strategia di Fratelli d’Italia?

Di assoluta lealtà al centrodestra. Il resto si vedrà dopo.

Quindi non è detto che appoggerete un bis del sindaco Mastrangeli.

La decisione spetta al tavolo regionale, trattandosi di un capoluogo. Da quello che vedo nel resto del Lazio, registro una certa fatica nel relazionarsi con la Lega. Ed una certa ritrosia della Lega a coinvolgere i consiglieri di Fratelli d’Italia: avevamo chiesto un maggiore coinvolgimento ed un cambio di passo. Personalmente non mi sembra di averne visti.

Se non dovesse esserci convergenza su Mastrangeli il suo è uno dei nomi in prima fila per la candidatura alternativa.

Bontà loro.

Lei sarebbe disponibile?

Le ambizioni personali, quando si sta in un partito, contano poco. Credo che in questa fase storica le mie compotenze possano essere più utili per completare dei progetti di portata più larga di Frosinone. È la mia città, sarebbe una bugia dire che non mi piacerebbe. Ma quando si accetta di fare politica in un Partito si porta la propria competenza. Ed oggi ci sono dossier sull’Agricoltura troppo importanti per lasciarsi tentare dagli egoismi.