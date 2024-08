Mazzaroppi va all’università: è nel CdA di LazioDisco

Dopo l'accordo tra Claudio Fazzone e Francesco Rocca c'è un'accelerazione sulle nomine nelle controllate. Foglio verso la presidenza di LazioDisco. L'ex sindaco di Aquino in CdA con Romano e Rosati. Il lavoro di Ciarla e Battisti in contatto con Leodori. Verso Simeoni al Cotral. Poi LazioInnova e le Asl

Claudio Fazzone alza la voce e dal Pd Libero Mazzaroppi ringrazia: l’ex sindaco di Aquino e candidato alle scorse Regionali è stato nominato Consigliere d’Amministrazione di LazioDisco l’azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Il decreto è stato firmato il 9 agosto e pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Accelerazione sulle nomine

Il Decreto firmato dal Presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma ridisegna la governance dell’ente per il diritto allo studio universitario. In CdA entreranno due esponenti della maggioranza ed uno in quota all’opposizione. Con Libero Mazzaroppi entrano Cinzia Romano e Vittorio Rosati. La presidenza di LazioDisco andrà a Simone Foglio di Forza Italia.

Claudio Fazzone (Foto © Imagoeconomica)

È la conseguenza dell’intesa raggiunta nelle settimane scorse tra il Coordinatore di Forza Italia nel Lazio Claudio Fazzone ed il Governatore del Lazio Francesco Rocca. Un braccio di ferro estenuante: nel quale il senatore Fazzone reclamava il riconoscimento del peso politico ed elettorale maturato nell’ultimo anno da Forza Italia. Che in 12 mesi ha raddoppiato il numero dei suoi voti nell’Aula della Regione ed ha tenuto alle urne sia Europee che Comunali. Anziché dissolversi con la scomparsa del suo fondatore Silvio Berlusconi.

Francesco Rocca è stato fermo. Di rimpasti in Giunta non ha voluto sentire parlare. Anche se sul piano politico i numeri confermano la tesi di Claudio Fazzone: Forza Italia ha una pattuglia di 7 consiglieri alla quale corrispondono 2 assessori in Giunta. Invece la Lega si è ridotta ad 1 consigliere ma ha mantenuto 2 assessori. Il principio ribadito dal Governatore Rocca è che la squadra resta la foto del risultato elettorale di febbraio 2023. Il suo timore è che altrimenti si darebbe il via ad una costante migrazione tra Gruppi per imporre continui riassetti di Giunta.

La soluzione individuata passa allora per le nomine nelle controllate: a partire da LazioDisco per proseguire con Cotral e LazioInnova.

Manovre interne

Libero Mazzaroppi con Sara Battisti

In base allo stesso accordo, nei prossimi giorni ci sarà la nomina di Pino Simeoni alla guida dell’azienda dei trasporti extraurbani Cotral. Anche questa casella va in quota Forza Italia. Poi si procederà con LazioInnova ed a seguire si aprirà la partita sui manager delle Asl che al momento sono quasi tutte commissariate.

La nomina di Libero Mazzaroppi è un capolavoro di equilibrio interno al Partito Democratico regionale e provinciale di Frosinone. Che sta vivendo una fase di riassetto: Francesco De Angelis ha deciso di spostarsi su AreaDem, la Consigliera regionale Sara Battisti è rimasta con rete Democratica di Claudio Mancini.

Si è partiti dal principio che è valso anche nella scorsa tornata quando Marino Fardelli è stato indicato come Difensore Civico. In pratica si punta a valorizzare le risorse interne che si sono impegnate nelle elezioni Regionali senza essere elette. Ma a condizione che abbiano i requisiti tecnici e giuridici per ricoprire quel ruolo. È il caso di Libero Mazzaroppi: l’ex sindaco di Aquino aveva ottenuto 6019 voti ed era stato preceduto di poco da Andrea Querqui di Ceccano (6.470). Ma Querqui punta ad un altro obiettivo: riuscire ad aggregare tutto il centrosinistra ed i civici per andare all’assalto del Comune di Ceccano governato dal centrodestra già da due mandati.

Giochi di equilibri

Mario Ciarla (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Libero Mazzaroppi non è di Pensare Democratico né di Base Democratica, viene dal mondo socialista e spesso è stato voce critica dei vecchi schemi Dem. Può essere considerato un punto di equilibrio tra diverse sensibilità. A spingere per la sua candidatura alle Regionali era stato Marco Delle Cese, l’ex presidente del Cosilam che aveva creato una sorta di sub federazione Dem del sud.

Una valutazione complessiva sulla quale hanno lavorato il capogruppo in regione Mario Ciarla, la Consigliera Sara Battisti, condividendo la loro analisi con il Segretario Pd del Lazio Daniele Leodori.

Il nome interno che veniva contrapposto a quello di Libero Mazzaroppi era di un esponente Dem romano. Sulla scelta ha pesato il curriculum. Ed il peso dei territori nelle nuove dinamiche.