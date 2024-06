Mele, pere, Zorro ed ascolto: rush verolano tra propositi del M5s e slogan

Gianluca Primi e Fabrizio Cretaro: "Dare continuità all'immenso lavoro svolto fino ad ora inserendoci per farlo nel contesto di una lista civica"

Ore finali di campagna elettorale, cioè un concetto che sottintende la tensione e la spasmodica spinta terminale a mettere consensi in “carniere” o a chiarire posizioni da cui far discendere gli stessi. Vale per tutti i 36 Comuni della Provincia di Frosinone dove si andrà al voto amministrativo dalle ore 15 di sabato. Comuni come Veroli, il secondo per importanza ed estensione tra quelli chiamati all’urna e forse quello con la situazione politica più composita.

Per il palazzo con torretta di Piazza Mazzoli si stanno sfidando Germano Caperna, Cristiano Papetti e Patrizia Viglianti che hanno “deposto le armi” nelle ore scorse a causa della terribile tragedia che si è abbattuta in città con la morte di una 16enne. Proprio la Viglianti ha replicato all’avversario ed ex compagno di avventura in Veroli Proxima in ordine al voto disgiunto. Lo ha fatto nei giorni in cui il Movimento Cinquestelle di Veroli, afferente la lista Rete Democratica che ha in Francesca Cerquozzi il suo punto di riferimento, ha chiarito risultati pregressi, posizione ed intenti. Lo ha fatto tramite il consigliere uscente candidato alla riconferma Gianluca Primi ed il mentore storico dei pentastellati ernici, Fabrizio Cretaro.

Ciocia ed il voto disgiunto

Calma e gesso e partiamo da Ciocia, cioè Patrizia Viglianti, che “sprona la comunità al voto, anche disgiunto”. Con questi termini: “Parliamo dell’elezione diretta del Sindaco. I cittadini devono scegliere fra i tre candidati. Quindi possono votare Patrizia Viglianti come sindaco e qualsiasi candidato consigliere di loro fiducia, anche se di un’altra coalizione”.

Viglianti affonda e tira fuori vecchi detti e giudizi di condotta: “Abbiamo candidati che si mettono in gioco e ci mettono la faccia. Meriterebbero maggiore rispetto da parte di chi ha sempre guardato tutti dall’alto verso il basso e continuerà a farlo. Germano Caperna ha mischiato le ‘mele’ con le ‘pere’”.

Che significa? “È stretto tra tre blocchi contrapposti: a destra FdI e Lega, a sinistra Pd e M5S e in mezzo la lista con la regia di Simone Cretaro. Non si può dare lezioni di coerenza se ci si presenta agli elettori senza simboli, sotto mentite spoglie”.

Caperna e la “bella politica”

Germano Caperna

Germano Caperna, che riconosce la assoluta legittimità del voto disgiunto ma ne depreca un uso strumentale e scorretto in ordine ai patti con le liste collegate ed afferenti, ha fatto un sunto delle ultime ore. “Un’onda di partecipazione e bella politica. Questa campagna elettorale vissuta sul territorio è stato il termometro di come il confronto, l’ascolto e la qualità siano la fotografia migliore della nostra coalizione”.

“Sabato e domenica ci aspetta il voto: un appuntamento importante che chiama tutti noi. Veroli Unita vi aspetta venerdì 7 giugno alle 20:30 al Belvedere di Santa Salome per concludere insieme questo percorso elettorale prima delle urne”.

Papetti, Zorro e il cambiamento

Cristiano Papetti

Cristiano Papetti aveva avuto modo di precisare in quel di Scifelli come “la presenza di tante persone è indicativa di una volontà di cambiamento. Sono tanti i lustri, tante le legislature che ci fanno vedere come in Giunta e Consiglio ci siano sempre gli stessi nomi e cognomi”.

“Credo che sia arrivato il momento, per dignità di Comune, cittadini e territorio, di cambiare. Quando parliamo di cambiamento facciamo riferimento ad un cambiamento umano, non di quello della semplice ‘casacca’. Perché poi sotto la maschera di Zorro c’è la stessa persona“.

Primi per impegno, parola di Primi

Gianluca Primi

Anche per il Movimento 5 Stelle di Veroli è tempo di bilanci, ed è il portavoce e consigliere uscente Gianluca Primi a fare il punto della situazione sulla legislatura ormai al termine. La nota stampa di qualche giorno fa mette in chiaro il fatto ed il da farsi. “In questi cinque anni abbiamo lavorato molto senza risparmiarci mai per proteggere gli interessi della collettività con tante battaglie combattute al fianco dei nostri concittadini”. Con quelle e “diversi obiettivi raggiunti. La nostra attività inizialmente portata avanti dal nostro candidato sindaco e consigliere Fabrizio Cretaro per due anni e poi per i restanti tre da me, parla di più di 120 atti amministrativi”.

Si è trattato di atti “tra interventi, mozioni, proposte di delibera, interrogazioni ed interpellanze avanzate nelle varie sedi comunali. Parliamo tra le altre cose di interventi mirati alla messa a norma di manto e segnaletica stradale in diverse contrade della nostra città”.

La “scelta evolutiva” di Cretaro

Fabrizio Cretaro

Poi “proposte a favore degli esercenti per la ripartenza post covid, interventi per la valorizzazione del territorio”. E ancora: “Battaglie come quella per la realizzazione del marciapiede in Contrada ‘Currive’ portata avanti non solo in Consiglio Comunale, ma anche nella Prima Commissione dei Lavori Pubblici in cui ho svolto l’incarico di vicepresidente”. Questo il battage, poi il progetto per il domani politico. “Ora è il momento di dare continuità al grande lavoro fatto ed è qui che interviene lo stesso Fabrizio Cretaro, ora referente del Movimento 5 Stelle Veroli”.

Cretaro spiega, parlando di “scelta evolutiva” in ordine al quadro attuale: “Abbiamo deciso insieme di supportare la candidatura del nostro consigliere uscente Gianluca Primi. Per dare continuità all’immenso lavoro da lui svolto fino ad ora, e per farlo abbiamo voluto inserirci nel contesto di una lista civica”. Si tratta, come noto, di “un progetto nuovo che abbiamo creato insieme ad altre persone che si sono distinte in questi cinque anni, come Francesca Cerquozzi e Denis Campoli e che prende il nome di ‘Rete Democratica’”.

Cioè “una lista civica nata per unire le competenze di tutti ed in cui noi, con il nostro portavoce Gianluca Primi, siamo sicuri di poter incidere e fare molto di più per Veroli”.

E di farlo “portando a casa risultati ancor maggiori a favore dei nostri concittadini”.