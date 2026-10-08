Meloni “Ciociara”, un lapsus nazionale

Un capogruppo Pd di Pontedera dà della «ciociara» a Meloni in Consiglio comunale. Il Pd parla di lapsus per «caciara». Tra post, note e scuse chieste da ogni parte, la caciara diventa nazionale.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

«Viva la Ciociaria!» L’hanno scritto, nella stessa giornata, la presidente del Consiglio, un deputato di Fratelli d’Italia e il sindaco Pd di Pontedera. Per una terra che il Partito democratico assicura di non aver mai voluto offendere, non è un risultato da poco.

Dall’Aula di Pontedera al post su X

Floriano Della Bella

Tutto è nato ieri, nel Consiglio comunale di Pontedera, in provincia di Pisa, il capogruppo del Pd Floriano Della Bella ha detto, nel pieno di un dibattito incentrato sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Siamo davanti veramente a una ciociara, nella maniera più dispregiativa».

Oggi la premier ha risposto con un post su X. «Personali, sul mio fisico, sulla mia famiglia, sulle mie origini. Ma oggi si cambia registro. E il livello cambia. Perché un signore del Partito democratico, tal Floriano Della Bella, ha detto in una seduta del Consiglio comunale di Pontedera che la Meloni è una “ciociara, nella maniera più dispregiativa”. E per questo è stato richiamato dal Presidente dell’Aula, altro esponente del Pd, che aggiunge: “Per favore, usi termini consoni al suo ruolo”. Quindi, per questi signori, essere “ciociari” è una vergogna e se lo dici a qualcuno equivale ad insultarlo. Non solo: è addirittura un termine che non va pronunciato in un luogo istituzionale. Mi spiace per loro, ma io non la penso così. E sono orgogliosa di essere definita ciociara».

A difesa del titolo schiera Cicerone, Caio Mario, Bonifacio VIII, San Tommaso d’Aquino, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica e Nino Manfredi: una corte d’appello al completo, convocata in un post. Il verdetto: «Ma ad essere ignoranti sono solo loro. Viva la Ciociaria!».

Un lapsus, giura il Pd

Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi (Foto © Valerio Pagni)

A Pontedera la versione è un’altra. La nota firmata dal segretario cittadino Francesco Papiani e dallo stesso Della Bella parla di «un evidente infortunio linguistico»: voleva dire «caciara», ha detto «ciociara», «un’assonanza infelice, senza alcun intento offensivo verso la Ciociaria o i suoi abitanti».

Il sindaco Matteo Franconi, su Facebook, scrive che il consigliere voleva dire «caciarona», «certo non un complimento né un termine da diplomazia bizantina ma niente a che vedere con giudizi negativi sulla Ciociaria». Poi il Pd rilancia. La discussione riguardava una mozione contro gli stereotipi sessisti nel linguaggio pubblico, alla quale FdI ha votato contro, e secondo il partito un Consigliere di FdI avrebbe pronunciato «dichiarazioni lesive delle donne».

Franconi suggerisce alla premier di ascoltare cosa dice un consigliere del suo partito sui concerti di «Elodie con perizoma». Il Pd chiede scusa per le parole non volute e gira la domanda alla premier: «Noi, per le parole non volute, ma sfuggite al nostro capogruppo, ci scusiamo. Lei per quelle volutamente pronunciate dal suo consigliere invece cosa fa?».

Il coro, da Roma alla Toscana

Francesco Rocca e Giancarlo Righini (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Ne è nata, per restare in tema, una gran caciara. Nel corso della giornata la discussione non riguardava più una parola, ma chi dovesse chiedere scusa, e a chi. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca esprime «piena solidarietà» alla premier e aggiunge: «Mi aspetto che il Partito democratico prenda chiaramente le distanze da queste espressioni e che arrivino le scuse alla presidente Meloni e ai cittadini della Ciociaria». Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida parla di «ignoranza e strafottenza» ed evoca il film La ciociara di De Sica, con Sophia Loren, per ricordare le violenze subite dalle donne nella Seconda guerra mondiale.

L’assessore regionale al Bilancio e Agricoltura Giancarlo Righini è netto: «Utilizzare il termine “ciociara” come un insulto non soltanto rivela una sconcertante povertà culturale, ma tradisce soprattutto un atteggiamento di superiorità e disprezzo verso un territorio e la sua gente». Per Righini «È inaccettabile discriminare una persona per il luogo in cui è nata, indipendentemente dalle sue idee, dal ruolo che ricopre o dall’appartenenza politica. La provenienza geografica non può mai diventare motivo di disprezzo, perché significa offendere non soltanto il singolo, ma la dignità di un’intera comunità».

Dalla Toscana i deputati FdI Francesco Michelotti e Alessandro Amorese ribattezzano il campo largo «largamente volgare». Per Serena Bulleri, Consigliere regionale di FdI, «quando si arriva a utilizzare le origini di una persona come insulto, significa che gli argomenti sono finiti». La deputata Cristina Almici chiede: «Ma da quando essere ciociari è un insulto?», e si aspetta di sentire le femministe e le associazioni.

In Ciociaria, le scuse chieste da casa

Aldo Mattia (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Il primo a reagire in provincia di Frosinone, riferisce l’ANSA, è stato il segretario provinciale del Pd Achille Migliorelli, che ha chiesto al compagno di partito di «scusarti con la Ciociaria e con i ciociari». Le prime parole critiche verso Della Bella, in Ciociaria, sono arrivate dal suo stesso Partito. Enzo Salera, sindaco di Cassino, Pd, osserva che «è sempre sbagliato attaccare qualcuno con pretesti geografici» e che «ci sarebbero stati molti spunti per criticare la premier».

Dall’altra sponda il Consigliere regionale Daniele Maura (FdI): «Io sono ciociaro. E ne vado fiero», e «Io ve lo restituisco come un distintivo d’orgoglio». Il deputato Aldo Mattia: «La Ciociaria non è un marchio da nascondere. È una storia da raccontare», con il consueto «Viva la Ciociaria». Il vice capogruppo di FdI alla Camera Massimo Ruspandini elenca pensatori, registi e accademici e conclude: «Nel Pd non lo sanno».

Il conto di fine giornata

Il Top e Flop di stamattina aveva già assegnato il suo verdetto, nella colonna dei flop. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di giovedì 8 ottobre 2026).

A fine giornata i conti sono questi: il Pd di Pontedera ha chiesto scusa per le parole «non volute»; Rocca e Lollobrigida attendono le scuse alla premier e ai ciociari; il Pd attende di sapere che cosa farà la premier delle parole «volutamente pronunciate» dal suo Consigliere.

Una cosa, nei comunicati di giornata, nessuno l’ha sostenuta: che «ciociaro» sia un insulto.