Meloni, Gaza e il G7: la fatica del cesello tra Trump, Putin e la diplomazia

Giorgia Meloni ha proposto un’iniziativa G7 per il cessate il fuoco a Gaza, cercando di mantenere il dialogo tra le potenze. Nonostante le tensioni, il suo obiettivo è unire le democrazie occidentali in una posizione comune per fermare il conflitto.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Al G7 di Kananaskis, tra pini silenziosi e saloni ovattati dove il potere si misura a sguardi, Giorgia Meloni si è presentata con una proposta tanto ambiziosa quanto insidiosa: un’iniziativa comune del G7 per il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha fatto con la tenacia di chi sa che non può accontentarsi di sedersi al tavolo ma che deve cercare di riscriverne l’ordine del giorno. E con la consapevolezza — questa è la politica — che il successo in certi consessi non si misura in applausi ma nella tenuta delle virgole.

Allentare la pressione

Giorgia Meloni

La premier italiana ha scelto di giocare d’anticipo, avvisando Benjamin Netanyahu prima di decollare verso il Canada: “Serve allentare la pressione sulla Striscia”. Parole scelte con cura, come si addice a chi tenta di mantenere in piedi i ponti senza per questo diventare pontefice. La guerra fra Israele e Iran intanto incombe come un velo di piombo sui colloqui. E se la tensione è palpabile, è perché dal giorno precedente si è aggiunta una nota stonata: Donald Trump, che in perfetto stile trumpiano, propone un ritorno in scena di Vladimir Putin, nientemeno che come pacificatore.

A questo paradosso, Giorgia Meloni risponde con diplomazia di inizio Novecento. Parla con tutti, ascolta, tesse. Si presenta a Kananaskis in tailleur celeste — il colore dell’azzardo moderato — seduta tra il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba e un Emmanuel Macron sorprendentemente ciarliero. Le telecamere registrano sguardi, cenni, stupori. Perfino un pollice in su, che in diplomazia vale più di mille parole. E un paio di occhi sgranati: segno che la realtà, anche nei vertici, a volte supera la sceneggiatura.

Oltre le stanze

Giorgia Meloni con Ursuia von der Leyen ed Emmanuel Macron

Ma il G7 non si fa solo nelle stanze ufficiali. I veri nodi si sciolgono altrove: al bar del lodge, in quel frullatore informale che i diplomatici chiamano “pull aside” e i cronisti più anziani semplicemente “corridor politics”. Qui, tra un bicchiere d’acqua frizzante e un rapido cenno del capo, Meloni si è vista con Macron, con Friedrich Merz, con Keir Starmer. E ha incassato appoggi prudenti ma non freddi.

L’obiettivo, inutile negarlo, è arduo: far convergere le democrazie occidentali su una posizione comune per fermare il sangue a Gaza. Il fronte europeo, per ora, tiene. Ma resta il nodo americano, dove Trump — che del negoziato fa un’arma e dell’imprevedibilità una dottrina — si tiene lontano da ogni appello alla de-escalation. La premier sa bene che senza gli Stati Uniti, la parola “cessate il fuoco” resta lettera morta. Ma crede — ed è questo il punto — che valga la pena provarci. Lo fa con una lucidità quasi da scalatrice con la consapevolezza che la vetta non è una meta certa: un passo dopo l’altro, anche su pareti verticali.

Spingere comunque

Giorgia Meloni

Nel frattempo, il teatro delle relazioni internazionali prosegue il suo copione di chiaroscuri. Von der Leyen annuncia l’impegno di Netanyahu ad aumentare gli aiuti a Gaza. Si discute di dazi, di difesa comune, di scenari energetici. Ma la questione mediorientale resta il cuore pulsante — e dolente — di questo G7. E in quel cuore, Meloni cerca di infilare una sonda di realismo: “Spingere le iniziative politiche, comunque vadano”.

È poco? È molto? E’ la politica. Quella vera. Quella che non urla, ma che prova a costruire una tregua anche quando il mondo chiede vendetta. E se a Kananaskis dovesse nascere anche solo un’idea di pace, sarà anche merito del cesello paziente della partita giocata dall’italia. Che, nel silenzio dei boschi canadesi, ha saputo fare più rumore di molti tamburi.