Meloni tra Trump e l’Iran: la guerra da evitare e l’alleanza da salvare

Meloni nel Mediterraneo delle crisi: tra la linea rossa di Trump e quella sottile della diplomazia.

L’Italia è di nuovo chiamata a decidere chi è, e dove vuole stare, in un mondo che brucia. L’attacco degli Stati Uniti all’Iran non è solo un fatto militare: è una faglia geopolitica che attraversa gli schieramenti, le alleanze, persino le convinzioni.

Giorgia Meloni, per ora, si muove con cautela. La sua bussola politica non ha perso il Nord, ma il magnetismo di Trump da un lato e quello del negoziato dall’altro rende la navigazione tutt’altro che semplice. Così, mentre i missili volano, a Palazzo Chigi si accende la videoconferenza. Un vertice di guerra, senza che sia dichiarata.

Attorno allo schermo, tutto il governo che conta: i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri della Difesa Guido Crosetto, dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dell’Interno Matteo Piantedosi, i sottosegretari Mantovano e Fazzolari. Più che un consiglio dei ministri, una task force diplomatica-militare. Obiettivo: evitare la guerra. Secondo obiettivo: prepararsi alla guerra. L’Italia, si sa, è un Paese pacifico ma strategicamente collocato. E oggi quella posizione geografica pesa come non mai.

La priorità è evacuare i connazionali. I primi carabinieri da Baghdad sono già riposizionati. Ma l’allarme è alto, altissimo: terrorismo, cyberattacchi, ritorsioni. E poi i nervi fragili dell’economia italiana: lo spettro della chiusura dello Stretto di Hormuz fa impennare i timori sul costo dell’energia. La guerra, come sempre, parte dal deserto ma arriva dritta nelle tasche di chi vive sul Tevere o sul Naviglio.

La premier si è mossa anche sul fronte delle relazioni. In una maratona telefonica da diplomatico di razza, Meloni ha chiamato (o è stata chiamata da) tutti i principali attori della crisi: il presidente di turno del G7, il premier canadese Mark Carney, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, quello saudita Mohammad bin Salman Al Saud, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani. Tutti a ripetere il mantra del momento: de-escalation, de-escalation, de-escalation. Come se bastasse dirlo per farla succedere.

Poi, il momento istituzionale. Un punto con Sergio Mattarella, garanzia di sobrietà e di continuità. E uno – a sorpresa ma neanche troppo – con Elly Schlein. Un gesto di apertura verso le opposizioni, almeno verso una parte. La segretaria del Pd non fa sconti: “L’Italia non partecipi a nessuna azione militare. Non consenta l’uso delle nostre basi”. È una richiesta netta, figlia di una parte politica che vede nell’intervento armato più un rischio che una soluzione.

Giuseppe Conte, dal canto suo, torna nei panni del pacifista intransigente: “Nessun colpo parta da un nostro soldato”. E Avs chiede la dissociazione esplicita dall’azione americana. Azione – che della misura ha fatto bandiera – vorrebbe solo che Meloni ascoltasse anche loro. Per ora, tra gli esclusi c’è quasi tutto il Parlamento, dove però la presidente sarà presto attesa per riferire in vista del Consiglio Ue. Le risoluzioni già si scrivono con la penna dei distinguo.

Equilibrismo da manuale

In questo quadro, la posizione dell’Italia somiglia a un equilibrismo da manuale: restare fedele alla linea atlantica senza diventare una retrovia automatica della Casa Bianca, sostenere la pace senza fare la figura degli ignavi, evitare lo scontro ma tenere saldo il rapporto con chi, in caso di ritorno di Trump, potrebbe ridisegnare l’Occidente .

Meloni si è scelta un ruolo: quello della mediatrice di destra. Una figura nuova nello scacchiere italiano. Non l’interventista retorico, né il pacifista di cartone. Una leader che chiama, ascolta, compone. E che per ora – pur senza rinunciare alla postura da alleata leale – gioca la carta della prudenza. In attesa che qualcuno, da Teheran a Washington, decida di smettere di lanciare missili. E inizi a leggere trattati.