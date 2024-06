Mentre la maggioranza discute l’opposizione tace

Il via alle consultazioni per definire i ritocchi da apportare in Giunta. Ma le preoccupazioni per il sindaco di Frosinone non arrivano dalle opposizioni. Che anche in questa fase sono assenti

Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur. Tradotto dal latino: mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata. Questa frase non fu pronunciata dagli ambasciatori di Sagunto per chieder l’aiuto di Roma, nello sforzo di respingere l’assedio che nel 219 a.C. il generale cartaginese Annibale Barca aveva posto alla città. Ma è l’amaro commento dello storico romano Tito Livio per il ristagno della situazione.

Roma infatti tergiversò troppo in dibattitti e discussioni, sicché dopo otto mesi di combattimenti la città si arrese e Annibale la rase al suolo.

Come Sagunto

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

Fatte le dovute proporzioni ed i necessari aggiustamenti locali, la frase potrebbe essere declinata sulla attuale situazione politica al Comune Capoluogo. E calzerebbe a pennello nei banchi dell’opposizione. In maggioranza si organizzano ed il sindaco Riccardo Mastrangeli ha aperto ufficialmente la verifica: a turno sta incontrando prima i suoi Consiglieri Comunali e poi partiti e liste civiche. Senza fretta, ad uno ad uno. Per capire come, con chi e con quale clima affrontare questi altri tre anni di consiliatura. L’opposizione che fa?

Una obiezione superficiale potrebbe essere che la verifica è un problema interno alla maggioranza e non riguarda l’opposizione. Non è ovviamente così. Perché quello che determinerà il centrodestra, dopo essersi confrontato al proprio interno, e qualsiasi saranno le decisioni prese all’esito, avranno inevitabilmente degli effetti politici in Consiglio Comunale.

Che fa quindi il centro sinistra cittadino? Si confronta? Si riunisce tra i gruppi di minoranza? Riflette sul risultato elettorale delle europee che ha confermato ancora una volta il Pd secondo partito della città (e come tale avrebbe la responsabilità politica di ricompattare tutti). Prova a individuare una linea di azione comune? Oppure cerca di ritrovare la necessaria unità all’interno della coalizione per poi tradurla in una finalmente incisiva e pungente azione di opposizione? Ipotizza gli scenari ai quali potrebbe trovarsi di fronte, in aula consiliare, qualora la verifica dovesse prendere una “piega inaspettata” (Invece che agevolare il quadro in maggioranza, addirittura complicarlo).

Nulla di tutto ciò. Aspetta. Decide (ancora una volta) di non decidere.

Fuori gioco da soli

Anzi in taluni casi, taluni consiglieri potrebbero addirittura essere disponibili a “reggere” la maggioranza, più o meno ufficialmente, in caso di necessità. L’opposizione consiliare non ha bisogno, come Sagunto, di essere espugnata. Perché si mette fuori gioco da sola.

Certo i numeri sono abbastanza chiari in aula. Almeno quelli ufficiali: 22 a 11. Troppo forte la maggioranza per metterla in difficoltà. Almeno con i pezzi fermi e schierati sulla scacchiera. Ma poi esistono anche le dinamiche d’Aula. Molte sedute di Consiglio comunale, in questi mesi, sono state anche piuttosto fluide ma per “merito” di una parte della maggioranza. E nemmeno in quel caso si intravede uno straccio di strategia comune, tale da poter dire “si a Frosinone l’opposizione c’è e si vede, o si fa sentire“.

Paradossalmente, se all’esito della verifica di maggioranza, Mastrangeli decidesse di interrompere anticipatamente la consiliatura (ipotesi al momento verificabile solo nell’iperuranio), per prima ad andare nel panico, sarebbe proprio l’opposizione. Perché come oggettivamente rilevato fino alla noia, non c’è un briciolo di unità tra le forze del centrosinistra. Secondo. Perché non esite un leader riconosciuto, dentro o fuori l’Aula consiliare, sul quale costruire la candidatura a sindaco del centrosinistra. Terzo. Perché non esiste una ipotesi programmatica di governo della città, alternativa a quella del centrodestra. Su nessun tema rilevante per il Capoluogo.

La lezione di Bettini

Goffredo Bettini (Foto Leonardo Puccini / Imagoeconomica)

Il grande tessitore del Pd romano, già Parlamentare italiano ed Europeo, Goffredo Bettini, uno che mastica di politica fin da prima dello svezzamento, all’esito delle elezioni europee (dove comunque si è votato con il proporzionale e ogni Partito ha giocato per se stesso) rivolgendosi ai leader del Pd Elly Schlein e del M5S Giuseppe Conte, ha detto” Senza l’unità non si vince. Non superiamo il limite, l’elettorato non è fatto da soldatini – dopo che ti sei combattuto, e hai detto parole che hanno offeso l’animo dei rispettivi elettorati, non li recuperi con una parola d’ordine improvvisa: noi siamo uniti…“

Nemmeno l’elettorato di Frosinone è fatto di soldatini. Nemmeno per loro basteranno gli ultimi giorni di campagna elettorale, dove tutti (forse) si dichiareranno uniti, nelle rispettive coalizioni. Ma guarderanno quello che è stato fatto nel corso dei 5 anni del mandato elettivo. Sia a destra, quanto a sinistra. Quindi sia chi ha governato, sia chi ha fatto opposizione. O almeno avrebbe dovuta farla.