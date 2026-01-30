Microfoni aperti, nervi scoperti e una maggioranza che scricchiola

Lo scontro verbale di ieri tra il sindaco Leccese e il consigliere Matarazzo sul Piano degli Arenili fa esplodere le tensioni nel centrodestra gaetano. Tra assenze pesanti, accuse incrociate e nuovi equilibri, la maggioranza non è più monolitica.

Chissà se avrà ripercussioni. Chissà se davvero passerà dalle parole ai fatti. Sotto i riflettori c’è la reazione del sindaco di Gaeta Cristian Leccese, in piena bagarre consiliare, nei confronti del consigliere comunale di maggioranza Raffaele Matarazzo – “reo” di aver annunciato e motivato la propria astensione sulla delibera di adozione del Piano di utilizzo degli arenili. (Leggi qui: Quel maledetto microfono aperto).

È l’interrogativo che da giorni campeggia in città dopo l’incredibile fuori onda verbale trasmesso giovedì dal servizio streaming del Comune di Gaeta.

La seduta integrale non è più visibile sulla pagina istituzionale dell’ente. La segreteria generale ha però subito provato a gettare acqua sul fuoco, precisando che il contratto con la società incaricata della trasmissione non prevede – a differenza di quanto accade nel Comune di Formia – un archivio consultabile delle sedute consiliari.

Ma il danno era fatto. Il video dello scontro verbale tra Leccese e Matarazzo ha fatto rapidamente il giro della rete. È diventato virale lo sfogo del sindaco, che arriva a sfidare anche il suo predecessore e attuale consigliere regionale di Forza Italia Cosimino Mitrano: «Abbaia ma non morde, io mordo. Vi caccio a tutti quanti, vi sturpejo a tutti quanti».

Parole che hanno reso plastiche le spaccature sempre più evidenti nel centrodestra che governa Gaeta dal 2012.

Assenze rumorose e fratture interne

Il momento dello scontro di ieri

Nel Consiglio “storico” sull’adozione del Pua, sono state troppe le assenze nella maggioranza: Davide Speringo, Marco Di Vasta, Luigi Marzullo, Pompeo Costabile e Michela Di Ciaccio. Assenze che, col senno di poi, hanno fatto più rumore dei distinguo motivati del professor Matarazzo, diventati virali a causa del microfono rimasto aperto durante l’appello per la votazione, gestito dalla segreteria generale del Comune di Gaeta, guidata da Patrizia Cinquanta. (Leggi qui: Gaeta, il piano di utilizzo delle spiagge in Consiglio: il PD pronto alle barricate).

Le frasi minacciose di Leccese contro Matarazzo – che si difende sostenendo di aver preventivamente informato sindaco e maggioranza della propria astensione perché il Pua adottato privatizza oltre il 50% delle spiagge gaetane – potrebbero ora spingere altri rappresentanti della coalizione ad assumere posizioni sempre più distanti nell’ultimo anno di consiliatura. (QUI Il VIDEO).

Luca Gallinaro

Accusato di “abbaiare soltanto e non mordere”, Cosimino Mitrano ha fatto sapere di non voler commentare lo sfogo. Di certo, però, Leccese guarda già alla primavera 2028, quando inseguirà il bis senza però la compattezza della coalizione che lo portò alla vittoria con percentuali da “partito comunista bulgaro”.

Per molti osservatori, il nervosismo del sindaco nascerebbe dalla possibile emersione di alternative interne al centrodestra gaetano, con almeno due potenziali candidati sindaco: l’ex vicesindaco ed ex assessore ai Lavori Pubblici Angelo Magliozzi, oggi presidente della Pro Loco, oppure l’attuale assessore al Bilancio Luca Gallinaro.

Il Pd all’attacco e l’ombra degli accordi

La gazzarra verbale tra Leccese e Matarazzo è stata duramente stigmatizzata dall’opposizione, in particolare dal Partito Democratico. A “provocare” politicamente Matarazzo erano stati due dei tre consiglieri dem, Franco De Angelis ed Emiliano Scinicariello, invitandolo a essere “conseguenziale” dopo aver espresso numerose riserve sul contenuto del Pua. La segretaria comunale del Pd Marilisa Di Milla invoca coerenza: «Se aveva tutte quelle riserve sull’eccessiva privatizzazione del Pua, perché non ha votato contro?». E chiede chiarezza su “molte cose che non tornano”.

Franco De Angelis firma la tessera da Gianluca Conte

Ancora più pesante l’accusa contenuta in una nota: «Si parla addirittura di accordi scritti grazie ai quali si sarebbe garantita la libertà di astenersi, assicurando però la presenza per garantire il numero legale necessario all’approvazione». In cambio, il sindaco “si sarebbe impegnato a garantire tratti di arenile a fruizione gratuita”.

Accuse gravi, se confermate. Il Pd ne approfitta per attaccare frontalmente la maggioranza: «I microfoni dell’aula consiliare si sono trasformati in ventilatori che hanno sparso per la città il fetore di accordi privati al ribasso». E la chiusura è al vetriolo: «Agli atti resta solo la puzza di quel percolato chiamato Pua».

La normalità forzata e il nuovo assetto di Giunta

Dal sindaco, sullo scontro con Matarazzo, bocche rigorosamente cucite.

Venerdì Leccese ha provato a restituire un’immagine di normalità amministrativa ufficializzando l’undicesimo avvicendamento in Giunta dall’inizio della consiliatura.

Massimo Magliozzi con il sindaco Cristian Leccese dopo la firma

Con il decreto n. 6/2026 è stato nominato assessore ai Lavori Pubblici Massimo Magliozzi, ex sindaco azzurro e – fino al Consiglio di mercoledì – consigliere comunale di Azione Popolare. Una rotazione interna alla lista civica che consente a Luigi Gaetani, primo dei non eletti, di approdare in Consiglio comunale.

La fedeltà di Magliozzi a Leccese viene premiata con una pioggia di deleghe strategiche: Lavori Pubblici, manutenzione, patrimonio, politiche cimiteriali, personale, servizi assicurativi, Protezione civile, mobilità, Polizia Locale e rapporti con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale.

«Questa nomina si inserisce in un percorso di costante ottimizzazione dell’azione di governo», ha dichiarato Leccese. «Accolgo questa sfida con grande responsabilità», ha replicato Magliozzi, assicurando impegno immediato e un confronto operativo già nei prossimi giorni.

Ma mentre la Giunta si riorganizza, la politica gaetana resta sospesa: tra microfoni aperti, alleanze che scricchiolano e un centrodestra che rischia di presentarsi al ballottaggio diviso contro se stesso.