Migliorelli sbarca ad Anagni per pacificare il PD ma la strada è in salita

Il segretario provinciale in pectore in un incontro ha presentato la mozione e lanciato un appello all'unità. Anche il leader cittadino Francesco Sordo ha auspicato un superamento dei dissidi interni. Tuttavia le divisioni con la minoranza ed altri esponenti dem restano. Tra i presenti la consigliera regionale Sara Battisti e i dirigenti Francesco De Angelis e Danilo Grossi

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un Partito democratico in cerca di unità, apertura e collaborazione. A livello provinciale, con l’approvazione della mozione Migliorelli per navigare assieme in vista dei prossimi mesi, che vedranno tanti appuntamenti in cui cercare di far risorgere un centrosinistra che da troppo tempo sul territorio non è più in grado di contare adeguatamente.

Anche ad Anagni dove si cercherà di riportare il Partito, e tutto il centro-sinistra, a quei livelli che da ormai 25 anni, se si effettua la breve parentesi di Bassetta, non si riescono a raggiungere. Anche per una spaccatura interna nata alle comunali del 2023 che è ancora da ricucire.

L’appuntamento con Migliorelli

Achille Migliorelli

Questo il senso dell’appuntamento che si è tenuto ieri ad Anagni presso un noto locale. L’occasione era l’Assemblea degli Iscritti anagnini per presentare la mozione del segretario provinciale in pectore del Pd Achille Migliorelli. In ballo non c’era ovviamente una vera e propria elezione, dopo la decisione del passo indietro da parte Fantini.

C’era (e c’è) però la necessità di tornare ad avere un Partito unito, capace di superare le molte divisioni interne, di rispondere alle sfide complesse del territorio e di mandare a casa una destra che “ha fatto solo disastri”.

A fare gli onori di casa è stato ovviamente il Segretario del Partito Democratico di Anagni Francesco Sordo.

L’appello di Sordo: “Superare le divisioni”

Francesco Sordo

Il Segretario ha ricordato il periodo difficile del Partito e del centrosinistra, elogiando il fatto che si sia arrivati alla presentazione di una mozione unica per dare un forte segnale di unità del Partito. Cosa che, ha detto, “non era assolutamente scontata”. Per Sordo “si apre una fase nuova; nei prossimi mesi dovremo dare un segnale importante di unità sul territorio”.

Anagni lo ha già fatto con la creazione di un tavolo dei Partiti di centrosinistra. Resta il problema del rapporto con l’unico consigliere comunale progressista Luca Santovincenzo, con il quale, ha detto sempre Sordo, “si è consumata una spaccatura che ancora non è stata sanata”. Nonostante le difficoltà, la direzione è quella di recuperare l’unità del centro-sinistra perché, ha detto sempre Sordo“l’avversario è il centrodestra che anche grazie alle nostre divisioni va avanti nonostante le grosse difficoltà al proprio interno”.

Le voci critiche

Un’apertura al dialogo tra le anime progressiste della città che però ha fatto registrare durante la mattinata più di qualche voce contraria. Come quella di Alvaro Sugamosto, storico esponente del Pd cittadino ed esponente della corrente critica di Rinnovamento. Ha ricordato come una parte del Partito alle ultime comunali si fosse schierata con Cardinali ed ha stigmatizzato apertamente l’azzeramento della Segreteria da parte di Sordo.

Baldassarre Sansoni

Per la corrente di opposizione (che è quella che aveva espresso come candidato a segretario Angela Manunza), la direzione da scegliere è quella del rapporto con LiberAnagni e con Luca Santovincenzo. Parole simili a quelle di Baldassarre Sansoni, storico esponente del Partito in città, candidato a sindaco nel 2009. Anche lui ha ribadito l’importanza della necessità di un rinnovamento nel Partito Democratico. Ma lo ha fatto dopo una lucida analisi politica, partita da quando la sinistra ad Anagni era forza di Governo capace di sintetizzare protesta e proposta, ripercorrendo le varie tappe della trasformazione che ha condotto ai giorni di oggi. Sansoni non ha risparmiato critiche ma non si è esentato dall’autocritica.

Un partito che, ha detto,“è depresso in provincia, visto che le ultime elezioni ha riportato il 14 %” e lo è anche ad Anagni dove, ha detto “dal 2001, con l’eccezione di Bassetta, governa il centrodestra”. Sansoni si è tolto qualche sasso dalla scarpa, ricordando come la sua candidatura fosse stata “osteggiata da esponenti del Partito”; e criticando il modo in cui Bassetta era caduto, con i consiglieri comunali a dimettersi dal notaio.

Per non parlare dello psicodramma delle comunali del 2018 con il Partito che aveva deciso, al termine di una drammatica riunione, di appoggiare Santovincenzo. Anche se poi parte del Partito era andata con Cardinali, decretando la sconfitta del centrosinistra. Anche Sansoni non le ha mandate a dire all’attuale Segreteria, che “ha riunito in tre anni due direttivi, con discussioni interne inesistenti”, esortando tutti a darsi da fare per far tornare gli elettori a votare.

Il codice-Migliorelli

Antonio Pompeo

Un quadro incandescente, quello anagnino. Ha provato a fare da paciere il dirigente regionale Antonio Pompeo. Lo ha fatto sottolineando un’evidenza: se le forze progressiste di Anagni trovano un equilibrio ed una legittimazione reciproca hanno la possibilità di competere nelle prossime Comunali. Ma divisi si va dritti ai banchi dell’opposizione. Per questo Antonio Pompeo ha ribadito la necessità di unità non solo di facciata ma di una vera ricomposizione “per poter affrontare le tante sfide che ci attendono”.

Sullo stesso solco il dirigente nazionale Pd Danilo Grossi, voce vicinissima alla Segretaria Elly Schlein. Ha spiegato che solo l’unità fornisce la forza necessaria per competere: “siamo riusciti a recuperare in città come Cassino e Ceccano, possiamo farlo anche qui”.

Un tema approfondito dallo stesso Achille Migliorelli. Il Segretario in pectore ha messo in chiaro che quella in atto ad Anagni non è una divisione ma il segnale di un Partito vivo e plurale. Con tanti tesserati, dai quali “dobbiamo adesso ripartire, parlare con tutti per tornare a governare”. Per fare questo, ci vorrà dialogo e pazienza. Anche a costo di “ripartire da zero per costruire qualcosa di importante e per tornare ad essere attrattivi nei confronti soprattutto di tanti giovani”. Il percorso, dopo il Congresso, sarà quello di creare tavoli tematici per riprendere a discutere sulle tante emergenze della provincia, dalla sanità al lavoro.

L’altra sinistra chiede unità

Sara Missori (Foto © Ettore Cesaritti)

All’incontro, in uno spirito di collaborazione, erano presenti anche alcuni esponenti dei partiti di sinistra cittadini.Tra questi Sara Missori di Possibile. Ha ricordato la necessità di superare le distinzioni che negli ultimi mesi hanno avvelenato il centrosinistra ad Anagni, ribadendo la necessità di un mondo progressista unito. Così come ha fatto anche Costantino Santovincenzo, segretario di Sinistra Italiana per il quale l’obiettivo è ricostruire il centrosinistra. Ribadendo però che “il punto di partenza deve essere la politica, a cui poi deve avvicinarsi la parte civica e non il contrario”.

Sul piano della sostanza politica, gli interventi di maggiore peso li hanno portati i due big: la Consigliera Regionale Sara Battisti (Rete Democratica) ed il presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis (Area Dem). Affilata come una lama, dura come un blocco di granito, Sara Battisti ha ha ribadito la necessità di creare un perimetro politico grande ed importante per opporsi ai disastri della destra. Ad esempio in materia di Sanità. Ha ricordato le promesse fatte da Rocca ad Anagni ribadendo la necessità di un centrosinistra unito. Nel quale però, ha detto, rivolgendosi chiaramente a Santovincenzo, “non devono esserci primogeniture; tutti devono contribuire ad un obiettivo comune” . Tradotto: nessuna pretesa di guidare la coalizione alle prossime Comunali, se così sarà lo definirà la base e lo definirà il tavolo del centrosinistra. Non i piedi puntati a terra.

Francesco De Angelis