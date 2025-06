Minori, inclusione e territori: in arrivo 6 milioni per i Comuni del Lazio. Ecco a chi

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha annunciato un finanziamento di circa 6 milioni di euro per attività socioeducative per minori in 315 comuni del Lazio. Presto verrà pubblicato il decreto di assegnazione. In Ciociaria andranno a 77 Comuni, nel Pontino a 31

Una boccata d’ossigeno per l’educazione e il welfare dei più piccoli. Sul sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia è stato pubblicato l’elenco definitivo dei Comuni italiani che riceveranno il finanziamento dedicato alle attività socioeducative rivolte ai minori. E per il Lazio si tratta di un contributo rilevante: circa 6 milioni di euro, da ripartire tra 315 amministrazioni locali della regione.

Le risorse saranno ufficialmente erogate dopo la pubblicazione del decreto firmato dalla Ministra per la Famiglia Eugenia Maria Roccella. Quel decreto definirà i criteri tecnici per la distribuzione dei fondi e i dettagli per la rendicontazione delle attività.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare le politiche locali in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, con iniziative concrete di inclusione, supporto educativo e sociale per le famiglie. Un’occasione importante per i territori, soprattutto quelli più piccoli, per investire su scuole, centri estivi, doposcuola, attività culturali e sportive pensate per i giovani.

La situazione in provincia di Frosinone

Ecco l’analisi sui Comuni della provincia di Frosinone che hanno ricevuto i fondi per i centri estivi 2025:

Numero totale di Comuni finanziati : 77

: 77 Totale complessivo ricevuto : circa 457.025 euro

: circa Finanziamento medio per Comune : circa 5.935 euro

: circa Finanziamento più alto : 44.490 euro

: Finanziamento più basso: 115 euro

Acuto 1.790,02 € Alatri 30.654,08 € Amaseno 4.402,87 € Anagni 22.671,17 € Aquino 5.247,35 € Arce 5.117,43 € Arnara 2.057,08 € Arpino 5.752,60 € Atina 4.200,77 € Ausonia 2.583,98 € Campoli Appennino 1.595,14 € Casalattico 433,07 € Casalvieri 2.244,74 € Cassino 37.893,55 € Castelliri 3.457,34 € Castelnuovo Parano 981,62 € Castrocielo 4.337,91 € Castro dei Volsci 3.955,37 € Ceccano 24.374,58 € Ceprano 7.578,71 € Cervaro 8.574,77 € Colfelice 1.768,37 € Collepardo 808,40 € Colle San Magno 498,03 € Coreno Ausonio 1.587,92 € Esperia 3.731,61 € Falvaterra 505,25 € Ferentino 20.534,70 € Filettino 433,07 € Fiuggi 9.462,56 € Fontana Liri 2.721,12 € Fontechiari 1.248,68 € Frosinone 44.490,64 € Fumone 1.609,57 € Giuliano di Roma 2.425,19 € Guarcino 1.270,34 € Isola del Liri 9.549,18 € Monte San Giovanni Campano 13.028,16 € Morolo 3.363,50 € Paliano 8.307,71 € Pastena 1.017,71 € Patrica 3.291,33 € Pescosolido 1.270,34 € Pico 2.367,44 € Piedimonte San Germano 8.185,01 € Piglio 4.027,54 € Pignataro Interamna 2.764,42 € Pofi 3.695,52 € Pontecorvo 13.020,95 € Posta Fibreno 866,14 € Ripi 5.196,83 € Rocca d’Arce 757,87 € Roccasecca 6.517,69 € San Giorgio a Liri 3.428,46 € San Giovanni Incarico 2.641,72 € Sant’Ambrogio sul Garigliano 786,74 € Sant’Andrea del Garigliano 1.183,72 € Sant’Apollinare 1.818,89 € Sant’Elia Fiumerapido 5.817,56 € Santopadre 931,10 € San Vittore del Lazio 2.295,27 € Serrone 3.009,83 € Sgurgola 2.360,23 € Sora 25.233,50 € Strangolagalli 2.331,36 € Supino 4.886,46 € Terelle 115,49 € Torre Cajetani 1.328,08 € Torrice 5.557,72 € Trivigliano 1.717,84 € Vallecorsa 2.201,43 € Vallemaio 895,01 € Vallerotonda 887,79 € Veroli 21.061,60 € Vico nel Lazio 2.295,27 € Villa Santa Lucia 2.547,89 € Villa Santo Stefano 1.465,22 €

In provincia di Latina

Nella provincia di Latina beneficeranno dei finanziamenti per le attività socioeducative 2025

Comuni beneficiari : 31

: 31 Finanziamento totale assegnato : circa 579.244 euro

: circa Finanziamento medio per Comune : circa 18.685 euro

: circa Finanziamento massimo ricevuto : 140.798 euro

: Finanziamento minimo ricevuto: 447,50 euro