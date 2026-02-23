Minturno, prove di unità: il centrodestra riscrive gli equilibri

Dal lido Scauri parte il tentativo di ricompattare il centrodestra a Minturno. Tra referendum, provinciali e politiche 2027, la regia di Fazzone incrocia le mosse di Stefanelli. Una partita locale che vale molto più di un Comune.
Prove tecniche di ricomposizione
Il tavolo dei relatori è ancora in fase di definizione. Si conoscono già la data — domenica 1 marzo — e il luogo: il lido Scauri nell’omonima località. Sarà stata l’intesa raggiunta — nonostante qualche distinguo all’interno della Lega, alimentata dalla capacità politica del sindaco di Sperlonga Armando Cusani — per la futura presidenza dell’Amministrazione provinciale che rende ogni occasione utile al centrodestra per tentare di ricompattarsi. (Leggi qui: Il “martedì grasso” del centrodestra: Carnevale candidato alla Provincia).
Lo è, per esempio, l’iniziativa di domenica prossima a Scauri per il “Sì” al referendum sulla Giustizia. Dopo anni, dirigenti e consiglieri comunali eletti nelle fila del centrodestra — Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega — siederanno allo stesso tavolo con i rispettivi Segretari provinciali e regionali. Quello del lido Scauri sarà un evento che possiede tutti i requisiti per giungere alla pacificazione: e consentire allo schieramento di tornare a presentarsi unito davanti all’elettorato di Minturno, dove il “dopo-Stefanelli” si deciderà tra poco più di un anno.
L’ultima volta che questa unità si è manifestata risale al 2005 — ventuno anni fa — quando le elezioni amministrative furono vinte dal compianto sindaco Pino Sardelli. Poi soltanto divisioni e diaspore, con due elezioni amministrative anticipate tra il 2010 (sindaco Aristide Galasso) e il 2012 (rielezione di Paolo Graziano).
L’appuntamento referendario del 1° marzo va cerchiato in rosso perché potrebbe sfatare un tabù al quale si sono dedicati in prima persona il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Claudio Fazzone, e il suo luogotenente minturnese, l’attuale presidente del Consiglio comunale, l’avvocato Massimo Signore.
Equilibri fragili e maggioranze trasversali
Forza Italia inizialmente avrebbe voluto organizzare in autonomia l’evento referendario. Ma alla fine hanno prevalso gli ottimi rapporti personali di Massimo Signore con i capigruppo di FdI (Pino D’Amici, anch’egli avvocato) e della Lega (Massimo Moni che oltre ad essere coordinatore coordinatore comunale lo è anche provinciale). Contatti umani personali che hanno prevalso sulle divisioni politiche con cui il centrodestra deve fare i conti nel Consiglio comunale di Minturno.
I “Fratelli” (Pino D’Amici e Francesco La Rocca, con il capogruppo della lista gemella “Minturno Domani” Barbara Sardelli) e la Lega (Massimo Moni e Nicolò Graziano nipote d’arte e stretto collaboratore dell’assessore regionale alla Protezione civile Pasquale Ciacciarelli) costituiscono l’ossatura della minoranza. A loro si è aggiunto l’indipendente Mino Bembo, eletto nella lista “Insieme per Minturno” che sosteneva, nell’ottobre 2021 la rielezione di Gerardo Stefanelli.
Forza Italia è invece il terzo azionista della maggioranza che governa in piazza Portanova, alle spalle del listone civico del sindaco Gerardo Stefanelli e del Partito Democratico.
Insomma, a Minturno governa ancora la stessa coalizione che fino al 15 marzo guiderà l’Amministrazione provinciale, dopo averlo fatto fino all’anno scorso in Acqualatina, cioè sino a quando FdI e Lega hanno siglato un patto di ferro con il socio di minoranza Italgas, esprimendo di fatto il presidente e l’amministratore unico.
Fazzone, Stefanelli e la partita del 2027
Che a Minturno il centrodestra debba ritrovare unità è apparso evidente quando il senatore Claudio Fazzone, in meno di dodici ore, ha mandato in soffitta l’alleanza FI-Pd e civici alla Provincia, “bruciando” lo stesso Gerardo Stefanelli con la promessa di diventare, un giorno, presidente di Acqualatina per lo scampolo finale dell’attività industriale (scadenza 2032) della principale azienda pubblico-privata del Basso Lazio.
E questa evenienza Stefanelli non l’ha mai esclusa. Da qui la necessità di mantenere buoni rapporti con Claudio Fazzone, che sta vestendo con successo i panni del “federatore” del centrodestra anche per una necessità personale: nella primavera 2027 si terranno le elezioni politiche e avrà bisogno di un centrodestra compatto per sostenere la sua ennesima rielezione a Palazzo Madama in un collegio uninominale che comprende tutto il Lazio Sud e cioè le province di Latina e Frosinone.
Formia, Gaeta e le incognite del territorio
Resta da verificare se quanto si sta concretizzando a Minturno avrà un seguito anche a Formia e Gaeta, che voteranno anch’esse nella tarda primavera 2027.
A Formia la Lega è ufficialmente all’opposizione dopo aver sostenuto l’infettivologo Amato La Mura alle amministrative del 2021. Contatti tra il “Carroccio” e la maggioranza Forza Italia-FdI ci sono stati nei mesi scorsi ma non si sono concretizzati, semplicemente perché l’amministrazione del sindaco forzista Gianluca Taddeo è numericamente autosufficiente.
A Gaeta lo schema è simile, con due variabili: la Lega non esiste, mentre Fratelli d’Italia, con il capogruppo di “Gaeta Tricolore” Marco Di Vasta, deve chiarire il proprio futuro politico-elettorale. Dopo la revoca nel gennaio 2023 dell’assessore di riferimento Mario Paone, mai sostituito, Di Vasta si è riavvicinato alla maggioranza del sindaco Cristian Leccese (e con lui a Forza Italia) dopo i guai giudiziari che hanno interessato il consigliere regionale Enrico Tiero, di cui era responsabile della Segreteria Politica alla Pisana.
Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, nonostante numeri apparentemente tranquilli, è considerato un’incognita nello scacchiere Forza Italia-centrodestra. Le assenze sempre più marcate in Giunta e in Consiglio comunale pesano. Lunedì mattina avrebbero dovuto rispondere alle interrogazioni del Pd il vicesindaco e assessora alle Politiche sociali Gianna Conte e l’assessore al Bilancio Luca Gallinaro.
“Sono stati trattenuti da improvvisi e impegnativi impegni lavorativi (la Conte è insegnante in un istituto superiore di Formia e il dottor Gallinaro è gastroenterologo al Dono Svizzero)” ha fatto sapere il presidente del Consiglio Gennaro Dies.
Un fatto è certo: che uno dei due possa capeggiare un listone di centrodestra alternativo a quello di Cristian Leccese a Gaeta lo sanno già anche i bambini che devono ancora nascere.