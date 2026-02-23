Minturno, prove di unità: il centrodestra riscrive gli equilibri

Dal lido Scauri parte il tentativo di ricompattare il centrodestra a Minturno. Tra referendum, provinciali e politiche 2027, la regia di Fazzone incrocia le mosse di Stefanelli. Una partita locale che vale molto più di un Comune.

Prove tecniche di ricomposizione

Il tavolo dei relatori è ancora in fase di definizione. Si conoscono già la data — domenica 1 marzo — e il luogo: il lido Scauri nell’omonima località. Sarà stata l’intesa raggiunta — nonostante qualche distinguo all’interno della Lega, alimentata dalla capacità politica del sindaco di Sperlonga Armando Cusani — per la futura presidenza dell’Amministrazione provinciale che rende ogni occasione utile al centrodestra per tentare di ricompattarsi. (Leggi qui: Il “martedì grasso” del centrodestra: Carnevale candidato alla Provincia).

Lo è, per esempio, l’iniziativa di domenica prossima a Scauri per il “Sì” al referendum sulla Giustizia. Dopo anni, dirigenti e consiglieri comunali eletti nelle fila del centrodestra — Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega — siederanno allo stesso tavolo con i rispettivi Segretari provinciali e regionali. Quello del lido Scauri sarà un evento che possiede tutti i requisiti per giungere alla pacificazione: e consentire allo schieramento di tornare a presentarsi unito davanti all’elettorato di Minturno, dove il “dopo-Stefanelli” si deciderà tra poco più di un anno.

Paolo Graziano

L’ultima volta che questa unità si è manifestata risale al 2005 — ventuno anni fa — quando le elezioni amministrative furono vinte dal compianto sindaco Pino Sardelli. Poi soltanto divisioni e diaspore, con due elezioni amministrative anticipate tra il 2010 (sindaco Aristide Galasso) e il 2012 (rielezione di Paolo Graziano).

L’appuntamento referendario del 1° marzo va cerchiato in rosso perché potrebbe sfatare un tabù al quale si sono dedicati in prima persona il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Claudio Fazzone, e il suo luogotenente minturnese, l’attuale presidente del Consiglio comunale, l’avvocato Massimo Signore.

Equilibri fragili e maggioranze trasversali

Massimo Signore

Forza Italia inizialmente avrebbe voluto organizzare in autonomia l’evento referendario. Ma alla fine hanno prevalso gli ottimi rapporti personali di Massimo Signore con i capigruppo di FdI (Pino D’Amici, anch’egli avvocato) e della Lega (Massimo Moni che oltre ad essere coordinatore coordinatore comunale lo è anche provinciale). Contatti umani personali che hanno prevalso sulle divisioni politiche con cui il centrodestra deve fare i conti nel Consiglio comunale di Minturno.

I “Fratelli” (Pino D’Amici e Francesco La Rocca, con il capogruppo della lista gemella “Minturno Domani” Barbara Sardelli) e la Lega (Massimo Moni e Nicolò Graziano nipote d’arte e stretto collaboratore dell’assessore regionale alla Protezione civile Pasquale Ciacciarelli) costituiscono l’ossatura della minoranza. A loro si è aggiunto l’indipendente Mino Bembo, eletto nella lista “Insieme per Minturno” che sosteneva, nell’ottobre 2021 la rielezione di Gerardo Stefanelli.

Gerardo Stefanelli

Forza Italia è invece il terzo azionista della maggioranza che governa in piazza Portanova, alle spalle del listone civico del sindaco Gerardo Stefanelli e del Partito Democratico.

Insomma, a Minturno governa ancora la stessa coalizione che fino al 15 marzo guiderà l’Amministrazione provinciale, dopo averlo fatto fino all’anno scorso in Acqualatina, cioè sino a quando FdI e Lega hanno siglato un patto di ferro con il socio di minoranza Italgas, esprimendo di fatto il presidente e l’amministratore unico.

Fazzone, Stefanelli e la partita del 2027

Claudio Fazzone (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

Che a Minturno il centrodestra debba ritrovare unità è apparso evidente quando il senatore Claudio Fazzone, in meno di dodici ore, ha mandato in soffitta l’alleanza FI-Pd e civici alla Provincia, “bruciando” lo stesso Gerardo Stefanelli con la promessa di diventare, un giorno, presidente di Acqualatina per lo scampolo finale dell’attività industriale (scadenza 2032) della principale azienda pubblico-privata del Basso Lazio.

E questa evenienza Stefanelli non l’ha mai esclusa. Da qui la necessità di mantenere buoni rapporti con Claudio Fazzone, che sta vestendo con successo i panni del “federatore” del centrodestra anche per una necessità personale: nella primavera 2027 si terranno le elezioni politiche e avrà bisogno di un centrodestra compatto per sostenere la sua ennesima rielezione a Palazzo Madama in un collegio uninominale che comprende tutto il Lazio Sud e cioè le province di Latina e Frosinone.

Formia, Gaeta e le incognite del territorio

Il sindaco Gianluca Taddeo

Resta da verificare se quanto si sta concretizzando a Minturno avrà un seguito anche a Formia e Gaeta, che voteranno anch’esse nella tarda primavera 2027.

A Formia la Lega è ufficialmente all’opposizione dopo aver sostenuto l’infettivologo Amato La Mura alle amministrative del 2021. Contatti tra il “Carroccio” e la maggioranza Forza Italia-FdI ci sono stati nei mesi scorsi ma non si sono concretizzati, semplicemente perché l’amministrazione del sindaco forzista Gianluca Taddeo è numericamente autosufficiente.

A Gaeta lo schema è simile, con due variabili: la Lega non esiste, mentre Fratelli d’Italia, con il capogruppo di “Gaeta Tricolore” Marco Di Vasta, deve chiarire il proprio futuro politico-elettorale. Dopo la revoca nel gennaio 2023 dell’assessore di riferimento Mario Paone, mai sostituito, Di Vasta si è riavvicinato alla maggioranza del sindaco Cristian Leccese (e con lui a Forza Italia) dopo i guai giudiziari che hanno interessato il consigliere regionale Enrico Tiero, di cui era responsabile della Segreteria Politica alla Pisana.

Cristian Leccese

Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, nonostante numeri apparentemente tranquilli, è considerato un’incognita nello scacchiere Forza Italia-centrodestra. Le assenze sempre più marcate in Giunta e in Consiglio comunale pesano. Lunedì mattina avrebbero dovuto rispondere alle interrogazioni del Pd il vicesindaco e assessora alle Politiche sociali Gianna Conte e l’assessore al Bilancio Luca Gallinaro.

“Sono stati trattenuti da improvvisi e impegnativi impegni lavorativi (la Conte è insegnante in un istituto superiore di Formia e il dottor Gallinaro è gastroenterologo al Dono Svizzero)” ha fatto sapere il presidente del Consiglio Gennaro Dies.

Un fatto è certo: che uno dei due possa capeggiare un listone di centrodestra alternativo a quello di Cristian Leccese a Gaeta lo sanno già anche i bambini che devono ancora nascere.