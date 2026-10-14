Miracolo alla Saf: per la prima volta scende la tariffa dei rifiuti

SAF, per la prima volta in 30 anni, la tariffa dei rifiuti scende. Soldi indietro ai cittadini e conti promossi dalla Regione Lazio. Risultato di tre anni di spending review e razionalizzazione

Il miracolo ha impiegato trent’anni per compiersi. Ha preso forma poco alla volta nell’ultimo anno e oggi è diventato concreto, visibile, chiaro pure per gli occhi dei miscredenti e di ogni San Tommaso che vuole ancora mettere le dita nel costato per essere certo delle cose.

Solo che in questo caso non c’è un costato trafitto da toccare: c’è invece una bolletta dei Rifiuti da leggere e su di lei c’è un importo che per la prima volta è più basso di quello nella bolletta precedente. Non solo: i cittadini della provincia di Frosinone riceveranno la restituzione di una parte dei soldi versati con la Tari precedente. Miracolo.

Lo ha realizzato la governance della Saf, la Società Ambiente Frosinone, formata dai Comuni ciociari e dalla Provincia di Frosinone, tutti in parti uguali a prescindere dalla quantità di immondizie conferite allo stabilimento di Colfelice e dal numero di abitanti.

Il miracolo

Ad annunciarlo è stata una nota del presidente Fabio De Angelis. Spiega che «per la prima volta da quando l’impianto è entrato in funzione, trent’anni fa, la tariffa di trattamento dei rifiuti non aumenta, ma scende. È questo il dato storico e centrale che emerge dalla Determinazione n. G13258 del 30 settembre 2026, con cui la Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio ha approvato il Piano Economico Finanziario 2024-2025 del TMB di Colfelice, gestito da SAF S.p.A.».

Un traguardo mai raggiunto nei tre decenni di vita del sito industriale frusinate, «ottenuto – spiega Fabio De Angelis – non solo mantenendo i conti in ordine, ma azzerando contemporaneamente l’uso della discarica».

Conti promossi e rimborsi ai 91 Comuni soci

(Foto © IchnusaPapers)

La Regione ha passato al setaccio bilanci, libro cespiti e prospetti contabili dell’azienda, confermando che i costi sono “completi, coerenti e congrui” e validando il piano senza apportare nemmeno una correzione.

Il verdetto della prima validazione regolatoria ARERA ha fissato la tariffa di conferimento a 232,99 euro/tonnellata per il 2024 e a 239,34 euro/tonnellata per il 2025. Poiché nel corso del 2024 SAF aveva fatturato ai Comuni la tariffa del 2022, indicizzata per le annualità successive, di 236,95 euro/t (quasi 4 euro in più a tonnellata, – 2%), e nel corso del 2025 239,53, la differenza verrà ora restituita ai 91 Comuni soci.

Anno Tariffa fatturata da SAF ai Comuni Tariffa validata da ARERA Differenza da restituire ai Comuni 2024 236,95 €/ton 232,99 €/ton 3,96 €/ton 2025 239,53 €/ton 239,34 €/ton 0,19 €/ton

Gli importi indicano la differenza per tonnellata conferita. Per calcolare il rimborso complessivo occorre conoscere le tonnellate conferite da ciascun Comune nelle due annualità.

In sintesi: la prima validazione regolatoria di ARERA ha stabilito tariffe inferiori a quelle applicate da SAF ai Comuni soci. La differenza dovrà essere restituita ai 91 Comuni soci.

Risanamento e 100% Recupero

Una delle linee di lavorazione della Saf

Dietro al primo calo della tariffa in trent’anni c’è un radicale risanamento dei conti ed un cambio di passo sul fronte ambientale. Se nel 2022 oltre un terzo dei rifiuti finiva in discarica, dal 1° gennaio 2024 SAF ha azzerato lo smaltimento in discarica, avviando il 100% dei rifiuti dei Comuni al recupero di materia ed energia.

Trasformare i rifiuti in energia elettrica costa più che sotterrarli in discarica. Ma SAF ha assorbito i maggiori costi grazie ad un’incisiva spending review su contratti, servizi e organizzazione. I costi operativi dell’impianto sono infatti scesi da 23,6 a 22,2 milioni di euro tra il 2024 e il 2025, segnando una riduzione di 1,4 milioni di euro (-6%) in un solo anno.

A questo si aggiunge un finanziamento da 3 milioni di euro a valere sul FESR Lazio 2021-2027 per il revamping tecnologico della struttura, il cui ultimo ammodernamento risaliva a circa vent’anni fa. Nuove tecnologie significano più efficienza nel recupero dei materiali, meno ancora da avviare al recupero energetico, meno inquinamento.

Tra le scelte a tutela dei cittadini figurano inoltre:

Fattore ka a zero : rinuncia al premio tariffario ARERA previsto per le buone prestazioni ambientali, che avrebbe aumentato la tariffa.

: rinuncia al premio tariffario ARERA previsto per le buone prestazioni ambientali, che avrebbe aumentato la tariffa. Ricavi condivisi: i proventi della vendita dei materiali recuperati sono stati usati per abbassare la tariffa.

Il paradosso di San Vittore

Il termovalorizzatore di San Vittore del Lazio

Resta aperta la questione strategica dei flussi di rifiuti diretti al termovalorizzatore di San Vittore del Lazio, l’unico impianto del genere nella regione. Con le ultime disposizioni regionali, la quota di combustibile derivato da rifiuti (CSS) che SAF può conferire a San Vittore è stata limitata a 36.000 tonnellate all’anno, su una capacità autorizzata di 397.200 tonnellate dell’impianto ACEA, e 327.00 tonnellate dell’impianto SAF.

Il resto del combustibile prodotto a Colfelice deve essere spedito fuori regione con ingenti costi di conferimento e di trasporto. SAF chiede pertanto alla Regione di applicare il criterio di prossimità sancito da ARERA per riportare i flussi all’interno della provincia di Frosinone e abbattere ulteriormente le tariffe dei prossimi anni.

La soddisfazione di De Angelis

Fabio De Angelis (Foto © Massimo Scaccia)

«Per la prima volta da quando esiste l’impianto, ossia da trent’anni a questa parte, la tariffa scende anziché salire e ai nostri Comuni soci torneranno indietro dei soldi», dichiara con orgoglio il Presidente di SAF S.p.A., Fabio De Angelis. «La Regione ha certificato senza alcuna rettifica la correttezza dei nostri conti. È un risultato che va a diretto beneficio dei cittadini della provincia di Frosinone, a questi e solo a questi la società risponde del proprio operato, e che attesta la correttezza e la trasparenza della gestione dell’impianto».

Un risultato costruito sulla razionalizzazione delle spese, il blocco del turnover, l’ottimizzazione dei processi, la scelta di usare il ricavato dalla vendita di plastica, carta, vetro e metalli buttando quei ricavi dentro la tariffa e facendola scendere. «È la dimostrazione concreta che tre anni di risanamento e di spending review rigorosa su contratti e servizi portano risultati storici. Abbiamo scelto di azzerare lo smaltimento in discarica e abbiamo trovato nei nostri conti le risorse per farlo, senza chiedere un solo euro in più ai Comuni, ma anzi restituendo risorse ».

Il momento del successo è anche quello in cui chiedere con maggiore convinzione. «Ora la Regione faccia la sua parte: non è accettabile che l’unico termovalorizzatore del Lazio sia a San Vittore e i rifiuti della nostra provincia debbano viaggiare fuori regione a costi più alti. Riportare quei flussi a casa significa ridurre ancora la tariffa per i Comuni ciociari e premiare chi ha scelto la svolta ecologica».