Montecassino, il tempo lungo della fede (ed anche dell’affitto)

Tra memoria millenaria e sfide del presente, l’abbazia di Montecassino rafforza il dialogo con il territorio senza rinunciare alla propria identità. Patrimonio, relazioni ecclesiali e vocazioni raccontano una Chiesa che guarda avanti con misura. L'affitto del Palagio Badiale alla diocesi? Una soluzione si trova sempre. Ma per 11 anni nessuno ha pagato

Un’abbazia che guarda avanti, consapevole del proprio peso storico e della delicatezza dei rapporti ecclesiali che la attraversano. Montecassino da secoli è crocevia di fede e politica, di anime e di destini: lì i potenti di tutta l’Europa andavano a tessere alleanze, costruire tregue, disegnare accordi. Affidandosi alla saggezza della sapienza: perché a Montecassino arrivavano i libri di tutto il Continente e venivano copiati dai suoi formidabili amanuensi: è grazie a loro se il mondo moderno è permeato della filosofia di Aristotele, è grazie a quei volumi che Tommaso d’Aquino eresse i pilastri del cattolicesimo contemporaneo.

L’abazia ed il tempo relativo

L’abazia di Montecassino

Sotto la guida dell’abate Luca Fallica sta attraversando il tempo del relativismo e del disimpegno: non proprio l’ideale per una religione che invece è identità e impegno. Per questo i monaci sono alla ricerca di un maggiore contatto con il gregge del tempo confuso, lavorando ad una fase di maggiore visibilità pubblica e di rinnovato dialogo con il territorio ma senza forzature né discontinuità.

A ribadirlo è padre Jordi-Agustí Piqué i Collado, da poco nominato priore claustrale. In pratica? È il monaco che nei monasteri benedettini occupa il secondo posto in gerarchia, operando immediatamente sotto l’abate, del quale fa le veci e di cui deve rispettare l’obbedienza . A lui è affidata la disciplina interna del monastero. Parla delle recenti linee di azione del monastero: dalla gestione del Palagio badiale alle prospettive pastorali, fino al valore rappresentato dalla presenza di dom Bernardo D’Onorio, abate emerito e figura di equilibrio e saggezza in una fase in cui gli assetti tra Abbazia e Curia Vescovile di Sora-Cassino restano sensibili.

L’intervista

Un’abbazia è un luogo di ritiro e meditazione. Ma negli ultimi tempi è evidente il vostro impegno nell’accogliere: come una Chiesa che chiama il gregge lontano.

Il legame con la città e con il territorio è parte integrante della storia benedettina: accoglienza e scambio culturale appartengono alla Regola di San Benedetto. Più che un cambiamento, nell’ultimo anno abbiamo dato maggiore visibilità a ciò che il monastero già fa, utilizzando strumenti adeguati al nostro tempo.

Quindi social, reel, stories… La risposta?

La risposta di pellegrini e visitatori è stata molto positiva. Condividere beni culturali che sono patrimonio dell’umanità rientra nel dialogo della Chiesa con il mondo contemporaneo. È una linea già tracciata da Paolo VI e Benedetto XVI, entrambi profondamente legati a Montecassino. Non si tratta di innovare, ma di custodire e far fruttificare un’eredità.

A proposito di ‘mettere a frutto‘ avete aggiornato il canone di affitto del Palagio Badiale nel quale la diocesi ha la sua sede. Il vescovo pare lo abbia ritenuto troppo esoso. Sia detto in tono scherzoso: rischiano di finire per strada?

Il Palagio Badiale di Cassino

La collaborazione tra le diocesi di Montecassino e Sora è ottima e l’abate Luca è direttamente impegnato su questo fronte. Il Palazzo badiale è un bene prezioso nel cuore di Cassino: l’intenzione dell’abazia è conservarlo e renderlo sempre più vivo. In questa direzione va il rinnovamento dell’Aula Pacis e l’uso degli spazi per iniziative culturali e spirituali, come la lectio divina che lo stesso abate terrà a breve. La linea è chiara: tutela del patrimonio e servizio alla città.

Traduzione. Noi non abbiamo aumentato l’affitto. Ma solo perché fino ad oggi non c’è stato nessun affitto. Da 11 anni, cioè da quando sono tornate autonome Montecassino e Cassino, la diocesi sta nel Palagio badiale grazie ad un contratto di Comodato d’Uso Gratuito. Siccome la diocesi non spende un soldo almeno per le manutenzioni ed incamera l’affitto dei locali quando presta il salone per i vari convegni che ospita, Montecassino ha chiesto di avere almeno i soldi per manutenere il palazzo. Il vescovo da parte sua cerca di risparmiare. No, non andremo certamente alle carte bollate ma individueremo una soluzione che sia soddisfacente per entrambi. Anche perché sia Montecassino che la Curia operano al servizio del bene collettivo.

C’è stata un’offerta per rilevare il Palagio badiale avanzata da un gruppo che intenderebbe trasformarlo in centro medico?

Una conferenza nel Palagio

Nel Palazzo badiale sono già presenti realtà culturali e formative importanti per la città. Il progetto di cui si parla, per quanto mi risulta, appartiene al passato e non ha ricadute sull’attualità.

Traduzione. L’offerta per trasformare il Palagio Badiale c’è stata. Se n’è fatto nulla. O perché l’offerta non era adeguata o perché non è stato ritenuto opportuno trasformare la destinazione in quella sanitaria, sicuramente di interesse collettivo ma inevitabilmente con finalità privata.

Offerta bassa o giudicata inopportuna?

È evidente che edifici di questo valore comportano costi rilevanti ma ogni scelta dell’Abbazia è orientata esclusivamente alla vita culturale e religiosa della città. Altri interessi non rientrano nella nostra missione.

Una parte dei cittadini chiede la ricollocazione della diocesi di Cassino-Montecassino. Sareste favorevoli?

Il vescovo Gerardo Antonazzo e l’abate Luca Fallica

Montecassino è un’abbazia territoriale e l’abate è un ordinario. Questa peculiarità consente un’attenzione pastorale stabile e un’accoglienza che supera i confini locali.

Il legame con Cassino e con le diocesi che pellegrinano alla tomba di san Benedetto è già molto forte e rappresenta una preparazione naturale al Giubileo della Fondazione del 2029. In questo quadro si inserisce il rilancio delle celebrazioni di Santa Scolastica e di san Benedetto. Il resto, come sempre, sarà affidato alla Provvidenza.

Traduzione. Scordatevene. Montecassino la gestiscono i benedettini direttamente subordinati al Papa .

Non molto tempo fa, Montecassino era una sorta di succursale della Farnesina con la sua capacità di dialogo internazionale. Potrà tornare a essere un centro di confronto europeo?

Montecassino è storicamente un crocevia di popoli e culture. L’idea stessa di Europa è recente rispetto alla sua storia. Fedeli all’intuizione di san Benedetto, continuiamo a essere un luogo di pace, luce e comunione, aperti al dialogo attraverso la preghiera, la cultura, la biblioteca e il museo. Qui chiunque può trovare accoglienza e contribuire a costruire il presente e il futuro.

Quanto è importante la presenza di un Abate emerito dalla lunghissima esperienza come dom Bernardo D’Onorio?

dom Bernardo D’Onorio, abate ordinario emerito di Montecassino

Sua Eccellenza l’Arcivescovo emerito di Gaeta, dom Bernardo D’Onorio, fa parte della nostra comunità, conducendo una vita monastica fedele alla preghiera, alla vita comunitaria e anche al servizio pastorale. Egli stesso dedica molte ore al confessionale e all’accoglienza, per ascoltare quanti cercano conforto e aiuto.

La sua lunga esperienza come Abate di Montecassino è per noi come la presenza di una persona ricca di saggezza, capace di offrire consigli giusti e, allo stesso tempo, di guardare con prudenza a ciò che accade oggi, mantenendo tutto sotto lo sguardo di Dio.

Recentemente sono stati assegnati a Montecassino alcuni giovani novizi: è il segnale di una Chiesa in cammino?

La presenza nel monastero di giovani che desiderano continuare nella scuola di san Benedetto si armonizza con quella degli anziani, i quali testimoniano che il futuro può essere costruito anche a partire da un passato che va preservato e conosciuto, ma che deve sempre restare aperto a un avvenire che è nelle mani di Dio e non in quelle degli uomini.