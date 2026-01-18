Montecassino vs Curia: il palazzo badiale rischia di diventare una clinica

Lo scontro tra Abbazia di Montecassino e Curia di Cassino entra nel vivo: tra canoni insostenibili, ipotesi di vendita e richiami ai documenti ecclesiastici, il futuro del palazzo badiale resta appeso a un equilibrio delicato e simbolico. Potrebbe diventare una clinica oculistica

Tra quelle mura potrebbero restituire la vista a chi la sta perdendo. Senza fare miracoli. Più banalmente, con bisturi e laser. La sede della diocesi di Sora – Cassino – Aquino – Pontecorvo interessa ad un gruppo sanitario che potrebbe realizzare lì il suo polo oculistico per il Centro Italia. Ipotesi, voci confermate a mezza bocca.

Ci sono anche loro dietro alla diatriba tra l’Abbazia di Montecassino e la Curia di Cassino, arrivata a un punto delicato. Al centro del confronto c’è uno degli edifici più rappresentativi della città: il palazzo badiale, sede storica della diocesi e punto di riferimento per l’attività pastorale e amministrativa. Oggi la Curia rischia lo sfratto. (Leggi qui: E Montecassino chiede l’aumento dell’affitto al vescovo).

La richiesta dell’Abbazia

Il Palagio Badiale di Cassino, sede della diocesi

L’Abbazia, proprietaria del palazzo, ha posto una condizione chiara: la Curia potrà restare solo a fronte del pagamento di un canone annuo di 270.000 euro. Una cifra che la diocesi considera difficilmente sostenibile. In caso di mancato accordo, l’Abbazia non esclude la vendita dell’immobile. Tra gli acquirenti papabili si parla di un gruppo di medici e oculisti interessati a trasformare l’edificio in una clinica oculistica all’avanguardia.

Una prospettiva che non trova il favore della Curia e del vescovo. La questione non è solo economica. Nel 2014, con la bolla Contemplationi faventes, Papa Francesco ridusse la giurisdizione dell’Abbazia di Montecassino alla sola area del monastero. Cassino e i comuni circostanti furono assegnati alla Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. Una separazione che sancì l’autonomia della città dalla giurisdizione abbaziale, lasciando però alla Curia l’uso di alcuni edifici di proprietà dell’Abbazia, come il palazzo badiale, per garantire continuità alle attività pastorali.

Un equilibrio in discussione

Il vescovo Gerardo Antonazzo

Oggi quell’equilibrio è messo in discussione. L’Abbazia, sganciata dai comuni circostanti e dalle responsabilità civiche, vuole gestire il proprio patrimonio secondo logiche economiche più strette. La Curia, invece, rivendica il diritto di restare, citando la storia dell’immobile e gli impegni formalizzati dai documenti ecclesiastici. Si appella a una clausola scritta dal nunzio apostolico Bernardini, che stabiliva l’utilizzo di alcuni immobili dell’abbazia a scopo benefico o religioso.

Dietro le cifre e le procedure di sfratto ci sono questioni di storia, istituzioni e presenza della Chiesa in città. A complicare il quadro c’è proprio la possibile trasformazione del palazzo in un centro di oculistica all’avanguardia, progetto che sposterebbe l’uso dell’immobile dalla sfera pastorale a quella commerciale seppure con fine sanitario.

Un caso aperto

(Foto © Roberto Vettese)

Il confronto resta aperto e sotto osservazione. Il rischio è che, a pochi passi dal monastero, una sede storica della diocesi possa cambiare destinazione, con conseguenze non solo pratiche ma anche simboliche. In città tutti guardano a Montecassino e alla Curia: un caso destinato a lasciare tracce nel rapporto tra Abbazia, diocesi e territorio, con un palazzo che da secoli rappresenta molto più di un semplice immobile.