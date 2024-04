Multe, la dirigente presenta i conti

I numeri delle multe elevate a Ferentino nei primi tre mesi del 2024. In tutto, poco meno di 73.000 euro. La polemica sulla dirigente. Che però è blindata. Anche la Cgil la difende

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

La determina porta la firma della responsabile del Settore 6 – Polizia Locale di Ferentino, la dottoressa Rosalinda Di Nunzio. Lì ci sono i dati relativi ai verbali per le violazioni al Codice della Strada, accertate e verbalizzate nel periodo dal 2 gennaio 2024 al 31 marzo 2024.

Lo sguardo va subito al riepilogo degli importi. Poco meno di 73.000 euro in tutto di cui poco più di 17.000 euro elevati a camion, furgoni, macchine aziendali; il resto è stato contestato a ‘persone fisiche‘ cioè comuni automobilisti. Una media quindi di circa 25.000 euro mensili che porterebbero il Comune ad incassare a fine anno oltre 300.000 euro.

E poi gli autovelox

Foto © DepositPhotos.com

Nella stessa determina si fa riferimento al fatto che Ferentino sia in attesa dell’autorizzazione per l’impiego di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità. A rilasciare quei benestare devono essere gli Enti proprietari delle strade. Le strade interessate sono la Superstrada per Sora e via Stazione, cioè quelle dove spesso si registrano incidenti anche molto gravi.

A firmare la determina è la dottoressa Di Nunzio perché diventata dirigente dopo aver vinto un concorso pubblico. Ma è diventata bersaglio di diversi consiglieri comunali che vorrebbero al comando dei vigili urbani di Ferentino un funzionario; contestano il fatto che possa continuare ad occuparsi dell’organizzazione e del servizio della Polizia Locale, ora che è chiamata a responsabilità ben maggiori.

Non solo. La dottoressa Di Nunzio è accusata di imporre al personale di fare troppe multe soprattutto in zona Sant’Agata scatenando le lamentele degli automobilisti e soprattutto dei commercianti.

Posizione blindata

Piergianni Fiorletta

I capigruppo di maggioranza come detto vorrebbero inserire un funzionario che faccia da nuovo comandante. Ma da indiscrezioni sembra che per volontà soprattutto del sindaco Piergianni Fiorletta la posizione della dirigente sia blindata a tutto il 2024. Poi si vedrà.

Sarà ora fondamentale la presa di posizione dei Gruppi consiliari nel prossimo Consiglio comunale previsto entro il 26 aprile nel quale si discuterà proprio delle troppe multe e della posizione dei vigili urbani di Ferentino. Nel frattempo la CGIL Funzione Pubblica di Frosinone e Latina ha preso posizione difendendo la comandante e schierandosi al suo fianco.

Il sindacato ha criticato il sindaco Piergianni Fiorletta per aver disertato un incontro con il Prefetto di Frosinone per discutere la questione riguardante i vigili urbani di Ferentino. Fiorletta ha disertato l’incontro per impegni istituzionali all’Europarlamento con l’Anci. La Cgil ha chiesto al Prefetto di Frosinone un nuovo incontro con la partecipazione del primo cittadino di Ferentino. In quell’occasione avranno anche i dati diffusi in queste ore sulle violazioni del codice della strada accertare nei primi tre mesi del 2024.