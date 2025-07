Muri invece di ponti: perché Pd e Psi non riescono a parlarsi a Frosinone

Cosa c'è dietro la frattura tra il Partito democratico ed il Partito socialista. Le principali forze di centrosinistra continuano a non dialogare tra loro e neppure con le altre minoranze. In vista delle prossime elezioni l'unica strada è ritrovare unità altrimenti il rischio è di un'altra debacle

A Frosinone il centrosinistra è un concetto che ormai sembra appartenere al passato. Il Partito Democratico e il Partito Socialista Italiano non riescono più a dialogare da anni. Non si tratta di una crisi passeggera ma di una rottura profonda e strutturale, che appare sempre più insanabile. Lo ha detto chiaramente l’onorevole Gian Franco Schietroma, leader del PSI: “Il centrosinistra a Frosinone non esiste”. Ammonendo da tempo che “non si recupera in 5 minuti ciò che è mancato per 5 anni”. Gli anni nei quali il dialogo è mancato sono saliti nel frattempo a quindici.

E, a giudicare dai fatti, ha ragione lui. Ma questo non significa che non bisogna nemmeno provarci a ricostruirlo. I socialisti hanno già intrapreso un percorso autonomo in vista delle elezioni Comunali del 2027. Hanno un candidato sindaco in pectore, il consigliere comunale Vincenzo Iacovissi, e forse anche alcune liste civiche pronte a scendere in campo. Il PSI insomma si muove da solo, come già accaduto cinque anni fa. Non cerca una coalizione di centrosinistra ma punta a costruire un’aggregazione civica con il Partito come unico riferimento.

Il PD invece sembra bloccato in una spirale di immobilismo. Il Congresso interno assomiglia sempre più a una serie televisiva Netflix: rinvii, ricorsi, guerre fredde tra correnti e un tesseramento che procede con la velocità di una tartaruga in gita.

Il risultato?

Mentre il PSI ha già le idee chiare su come affrontare le prossime elezioni, il Pd appare privo di strategia, sia nel presente che per il futuro. E non per incapacità del suo Gruppo consiliare. ma per totale assenza di una direzione strategica. Si sta parlando di un Partito che con il 13% è stato il primo a Frosinone alle elezioni comunali del 2022.

In questo scenario frammentato e divisivo, il Movimento 5 Stelle è praticamente scomparso dai radar del capoluogo. Dopo il disastro delle Comunali del 2022, non solo non ha più alcun rappresentante in Consiglio comunale. Ma neppure chi ne rappresenti ancora l’esistenza o dica qualcosa in nome e per conto del Movimento.

Eppure, l’assenza a Frosinone del M5S avrebbe potuto e dovuto facilitare il dialogo tra PD e PSI. Quando si è solo in due, trovare un’intesa dovrebbe essere più semplice. Ma evidentemente, anche senza terzi incomodi, i due Partiti preferiscono alzare muri piuttosto che costruire ponti.

Opposizioni in ordine sparso e senza strategia

Il gelo non riguarda solo i rapporti interni al centrosinistra ma si estende anche all’Aula consiliare. I nove consiglieri comunali provenienti dal centrodestra — Forza Italia, FutuRa, Lista Mastrangeli, ed ex Lega — oggi all’opposizione, non dialogano proprio con PD e PSI.

Mentre, una coalizione ampia, un “campo largo“, una “grosse Koalition” (ognuno la chiami come vuole), potrebbe essere l’unica via per competere nel 2027 con il centrodestra. O con il centro-centrodestra o chi lo rappresenterà. Tra due anni potrebbe essere una partita completamente diversa, rispetto a quella giocata e vinta da Mastrangeli ed il centrodestra unito nel 2022. Ma si sa, a Frosinone l'”ufficio complicazioni affari semplici” è sempre operativo.

Nel frattempo, il sindaco gode di un gradimento certificato del 56%, superiore addirittura a quello ottenuto al momento dell’elezione. Mentre lui inaugura scuole e cantieri, il centrosinistra si scambia frecciatine. Non sia mai che qualcuno provi a ricucire.

Il centrosinistra deve guardarsi negli occhi

Il dato è chiaro ed oggettivo: se il centrosinistra vuole tornare competitivo, deve smettere di guardarsi l’ombelico e iniziare a guardarsi negli occhi. Serve un dialogo vero, unitario e concreto — non solo tra PD e PSI ma anche con i 9 consiglieri comunali eletti con Mastrangeli e oggi all’opposizione.

Innanzitutto dentro l’Aula consiliare: se tutta l’opposizione si muove unita, con il Consiglio comunale convocato sempre in Prima convocazione (quando servono 17 Consiglieri per svolgere i lavori) Mastrangeli ed i suoi non possono permettersi la benché minima distrazione. Nonostante l’appoggio esterno dell’ex avversario alle urne Domenicoi Marzi.

Ma anche fuori dall’Aula occorre un coordinamento. Senza una strategia comune di tutta l’attuale opposizione, il centrodestra ha già il biglietto timbrato per Palazzo Munari nel 2027. Il tempo delle schermaglie è finito. Serve un tavolo largo, inclusivo e pragmatico, capace di intercettare il sentiment dei cittadini. I numeri parlano chiaro: c’è un 44% che non sta con Mastrangeli. Una fetta importante che trova sponda nelle aggregazioni civiche e nei comitati di quartiere, soprattutto nella zona dello Scalo. Le elezioni a Frosinone si vincono — o si perdono — lì.

La partita si gioca oggi

Se questo laboratorio politico non prende forma adesso, il centrosinistra rischia di restare spettatore per altri quindici anni, mentre il centrodestra continuerà a governare indisturbato. La partita si gioca oggi, non tra due anni. E si gioca sul terreno del dialogo, non su quello delle divisioni.

Anselmo ed Angelo Pizzutelli, le due facce dell’opposizione

“Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi; io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi, che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo, o saremo annientati individualmente“. Lo disse il coach degli Sharks ai suoi giocatori prima di rientrare in campo: il leggendario Al Pacino nel film cult sul football americano “Ogni maledetta domenica”.