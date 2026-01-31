Nasce “Voce” di Veroli: per ampliare una piazza che vive e si racconta

Nasce il podcast in Live Streaming voluto dal team Caperna, con appuntamenti periodici ed una parola chiave al mese

C’è un dettaglio che racconta più di mille programmi elettorali: un sindaco che ogni anno segna in agenda i neo diciottenni e li chiama in Comune per dire loro “adesso tocca anche a voi”. Se fai questo, non puoi fermarti alla cerimonia. Il passo successivo è obbligato: aprire un dialogo vero. (Leggi qui: Benvenuti in squadra: i consigli di Caperna ai neo 18enni di Veroli).

Germano Caperna lo aveva messo nero su bianco quando ha conquistato il palazzo di Piazza Mazzoli a Veroli. Non come slogan, ma come metodo. Comunicazione partecipata, non verticale. Non il classico schema in cui chi governa parla e chi è governato ascolta. Ma un circuito aperto, dove la parola torna indietro, si sporca, si arricchisce.

Da qui nasce Voce, il podcast di Veroli Live Streaming. Non un vezzo tecnologico, non l’ennesima operazione d’immagine, ma «uno strumento di comunicazione pubblica contemporaneo, capace di veicolare ascolto, riflessione e un racconto inedito della città». Tradotto: meno comunicati, più conversazioni. Meno formule, più contenuto.

Un sindaco “piazzaiolo”

Germano Caperna con uno dei neo 18enni di Veroli

Per Caperna è una scelta naturale. Non ha mai avuto paura di sperimentare. Ha sempre mescolato l’uso spinto dei social con una comunicazione fisica, da piazza vera, fatta di sguardi, strette di mano e confronto diretto. Una “verve piazzaiola” che non rinnega il digitale, ma lo completa.

Voce sta tutta lì: nella convinzione che amministrare non significhi solo decidere, ma saper ascoltare prima di parlare. E che una città non si racconti soltanto dall’alto di un palco, ma anche sedendosi attorno a un microfono, lasciando spazio alle storie, alle domande, persino ai silenzi.

È la stessa indole che, più volte, lo ha fatto immortalare mentre — spesso senza nemmeno specificare di essere il sindaco — dava indicazioni ai turisti, agli utenti degli uffici pubblici, ai visitatori di mercati ed eventi. Indicazioni pratiche, certo: dove sono le bancarelle, dove espongono gli artigiani, quale strada prendere. Ma poi, quasi sempre, quel gesto tecnico diventava qualcos’altro. Un pretesto per attaccare discorso, per scambiare due parole che potevano partire dalla “sua” Inter, deviare sulla viabilità, infilarsi nel cibo per cani o finire sulle ruote lenticolari delle biciclette. La cifra è sempre la stessa: prossimità, curiosità, ascolto.

Le mille voci della città

Il sindaco Caperna tra la gente

Sui social, Germano Caperna ha spiegato meglio il senso profondo dell’ultima iniziativa: «Voce è una piazza aperta. Una realtà in cui le parole sono casa di tutti. È il luogo in cui cittadini, associazioni, scuole, realtà del territorio, operatori culturali e non solo possono incontrarsi, raccontarsi, riconoscersi. Un luogo in cui ogni esperienza diventa storia e ogni storia trova tempo».

Qui emerge un principio dal quale Caperna non deroga mai: la diversità come occasione di ricchezza, mai come problema da gestire.

«È attraversata da voci diverse: alcune forti, altre più timide, alcune esperte, altre in cerca di parole. Tutte necessarie. Tutte parte di un racconto collettivo che prende forma episodio dopo episodio», spiega ancora. E chiude: «Voce nasce per dare spazio a chi vive Veroli ogni giorno. A chi la abita, la cura, la studia, la immagina. A chi la attraversa con il lavoro, con l’impegno civico, con la creatività, con la memoria. Voce non è solo un podcast. È una comunità che si racconta. È una piazza che vive».

Il senso dell’operazione è chiarito anche in una nota che spiega come Voce risponda all’esigenza di dotare la comunità di strumenti di comunicazione aperti e partecipati, capaci di affiancare i canali tradizionali. Non un esperimento estemporaneo, ma un progetto pensato per durare: «Il lavoro è stato orientato fin dall’inizio alla costruzione di un’iniziativa strutturata e continuativa».

Comunicazione smart

Il tutto passa attraverso il linguaggio del podcast: una forma di comunicazione agile, contemporanea, capace di rendere il racconto della città più elastico e inclusivo, valorizzando la pluralità delle voci. Il progetto si articola in appuntamenti periodici: ogni mese una parola chiave diventa il punto di partenza.

«Le parole vengono messe in circolazione per stimolare riflessioni e racconti, lasciando spazio a interpretazioni personali e collettive». La parola inaugurale, quella di gennaio, è stata “Direzione”.

Un termine non casuale. «Voce è aperto alla partecipazione di cittadini, associazioni, scuole, operatori culturali e di chiunque voglia contribuire», mettendo al centro la propria idea di Veroli, fatta di esperienze, ricordi e punti di vista. I contenuti sono disponibili sul canale YouTube del Comune e su Spotify.

Perché forse, oggi più che mai, un modo nuovo di comunicare, ascoltare e raccontare Veroli è il modo più civicamente utile per allargare la piazza. Renderla più partecipata. Più viva. E più bella, perché finalmente ricca di voci.