“Nel centrodestra, con Iannarilli e aperti al dialogo. No al Cianfrocca-bis”

Damiano Iovino, coordinatore ad Alatri della lista "Rocca", svela le strategie elettorali. La civica è pronta ad appoggiare come candidato a sindaco l'ex presidente della Provincia. In caso contrario saranno effettuate le dovute valutazioni. L'ex segretario di FdI sottolinea la crescita della lista con l'avvento di tanti giovani. Tra le new entry Aurelio Nevicelli, già coordinatore di Forza Italia

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Prima, grande sostenitore del sindaco Maurizio Cianfrocca, Poi, suo acerrimo contestatore tanto da uscire da Fratelli d’Italia, di cui era Segretario. E dopo, diventare coordinatore della lista civica che fa riferimento al Governatore del Lazio Francesco Rocca con la benedizione personale del presidente. Ora il coordinatore della lista Damiano Iovino è netto: “Stiamo nel centrodestra, questo sia chiaro, ma…”.

Sul candidato sindaco alle Comunali 2027 non usa mezzi termini.“Se fosse vera l’ipotesi della candidatura di Antonello Iannarilli, al momento solo una voce, ci sarebbe il nostro pieno e convinto appoggio. In caso contrario siamo aperti al dialogo e confronto con tutti ma facendo le nostre valutazioni“. Il riferimento è all’ipotesi di un altro candidato FdI, oppure a Roberto Addesse della Lega. “Molto più difficile invece l’ipotesi di un Cianfrocca bis”, afferma.

Il movimento e la new entry

Il coordinatore pone l’accento sulla crescita della lista “Rocca” sotto tutti i punti di vista. “Due volte al mese vado in Regione per confrontarmi con il presidente. Sulle scelte elettorali nel territorio abbiamo carta bianca partendo da un’unica certezza: stiamo nel centrodestra”, ha sottolineato Iovino.

Aurelio Nevicelli

“In questi mesi si è creato un entusiasmo importante intorno alla lista con molti giovani che si sono avvicinati – ha aggiunto con una punta d’orgoglio – Nelle nostre fila c’è già una importante novità. L’ex coordinatore di Forza Italia Aurelio Nevicelli ha sposato il nostro progetto mentre stiamo dialogando con i vertici dell’associazione “Radici” molto interessati alla nostra sfida civica“.

Candidati e strategie

Damiano Iovino

Damiano Iovino svela le strategie e sull’eventuale candidato a sindaco non ha dubbi . L’unico nome che non avrebbe bisogno di discussioni è quello diAntonello Iannarilli. “Solo se il candidato del centrodestra dovesse essere Antonello Iannarilli, vista la sua storia ed esperienza, non avremmo dubbi ” ha rivelato il coordinatore. Quello dell’ex Presidente della Provincia, ex assessore Regionali nella Giunta Storace, Consigliere regionale e più volte deputato “sarebbe il nome e la persona ideale per ridare lustro ad Alatri e certamente porterebbe avanti battaglie per il territorio a cui noi crediamo”.

Antonello Iannarilli

In caso contrario se dovesse uscire un altro candidato FdI oppure l’attuale vicesindaco Roberto Addesse della Lega, Iovino si dice aperto “al confronto come lo saremo con altre realtà civiche come il movimento di Enrico Pavia e Nazzareno Costantini “Noi per Alatri”. Non staremo alla finestra: la base sarà il programma e nessuno pensi che le civiche non possano contare”, afferma il leader della civica “Rocca”, ormai in piena campagna elettorale.

Chiaro il messaggio lanciato al centrodestra.