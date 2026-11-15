Nexus, il futuro dell’Italia si racconta a Fiuggi

Il 19 e il 20 novembre al Fiuggi Convention Centre la seconda tappa di Nexus: Panetta, Fontana, Salvini, Tajani, Conte, Calenda, La Russa tra gli ospiti. Fiuggi torna ad essere la capitale nazionale del dibattito politico e industriale

Un QR code sul telefono, arrivato per mail, gratis. È tutto ciò che serve per entrare: non c’è spettacolo e non ci sono né artisti. C’è il futuro che viene a svelarsi, c’è il nostro domani che viene a gettare la maschera per metterci di fronte al mondo verso il quale stiamo andando. Quel QR code sullo smartphone apre le porte al Fiuggi Convention Centre per giovedì 19 e venerdì 20 novembre. Dentro, nel giro di due giorni, ci saranno Fabio Panetta e Luciano Fontana, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Ignazio La Russa. Tutti insieme, come si faceva un tempo: in carne ed ossa e dal vivo, che li puoi sentire, li puoi respirare, li puoi percepire. Da queste parti non si ricorda un’altra occasione in cui siano arrivati tutti insieme. O forse si.

Per ricordare qualcosa di simile bisogna tornare ai tempi di Giulio Andreotti e di Giorgio Almirante, di Amintore Fanfani e di Pino Rauti, l’epopea di Peppino Ciarrapico e della Prima Repubblica. Fiuggi questa settimana torna ad essere la capitale della politica nazionale. Non accadeva dal 1994 da quando ci fu l’ultimo vero Congresso di Partito quello con la nascita di Alleanza Nazionale, l’evoluzione del Movimento Sociale, il passaggio da un Partito post fascista ad una destra europea che ambiva allo sdoganamento e diventare forza di Governo.

Quanto è distante il domani

(Foto: IchnusaPapers / IA)

Quanto è distante da noi il domani? Senza accorgercene, in un attimo ci siamo svegliati in un modo dove la guerra si combatte lungo le linee delle trincee in Dombass e sulle linee dei telefoni nel resto d’Europa. Con frigoriferi che si spengono, conti che si svuotano, aerei che non decollano: ci siamo trovati obsoleti come le corazzate all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, potentissime ma lente e senza nulla da cannoneggiare.

E ci siamo trovati in prima linea: a Sora c’è il 41° Cordenons che fa sorveglianza, acquisizione obiettivi e raccolta/analisi di dati tramite droni; a Cassino c’è il 3° Bondone con i suoi sistemi avanzati di ricognizione e targeting a lungo raggio, un polo d’eccellenza tecnologica per l’Esercito; a Frosinone c’è il 66° Stormo, con la sua Scuola di Volo e Centro Addestramento. Tutt’intorno c’è una serie di fabbriche d’eccellenza che fanno componenti per l’aerospazio: elicotteri e droni. Ma allora a quanti anni da noi è il futuro? O ci siamo già dentro?

Due giorni, un programma

Fabio Panetta (Foto: © Imagoeconomica, Stefano Carofei)

«Quanto è lontano il futuro» è il nome della prima giornata, giovedì 19, dalle 14 alle 20. Tra i relatori il manager Vincenzo Novari (ex amministratore delegato di 3 Italia – AD fondazione Milano-Cortina 2026), l’imprenditore Andrea Pezzi (fondatore e presidente di MINT), il professor Francesco Sisci (Direttore e associato presso l’Appia Institute, ricercatore senior presso la Renmin University of China), l’ingegnere Vittorio Baraldi (specializzato in Aerospazio e divulgatore scientifico), il finanziere Jacopo Mele (venture capitalist, CEO di Moonstone e Vicepresidente di Aurora Fellows) ed uno dei massimi esperti nazionali di cibersecurity Gianni Cuozzo (Fondatore e CEO di Exein, leader italiano della cybersecurity embedded).

Alle 18:10 siederanno uno accanto all’altro il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta e il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana: il padre del primo è stato lo storico sindaco di Pescosolido, il secondo è cresciuto sulle strade di Frosinone. Non saranno a Fiuggi per un amarcord di quando indossavano i calzoni corti. Ma per parlare di economia e di prospettive.

Luciano Fontana (Foto: Canio Romaniello / Imagoeconomica)

Venerdì 20, dalle 9:30 alle 18:30, tocca a «I grandi temi»: sul palco Matteo Salvini, Antonio Tajani, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Francesco Rocca e Antonio Iannone, mentre il Presidente del Senato Ignazio La Russa risponderà alle domande del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Alle 18 il sipario cala su intelligenza artificiale e start-up, con Marcello Ascani a confronto con Marco Trombetti, introdotti da Carlo Rinaldi. Il pluralismo politico è reale.

Giovedì si guarda lontano, venerdì si entra nei grandi temi.

Cose nazionali, domande locali

Chi sale su quel palco parla al Paese ma lo fa da qui. E le domande dei moderatori, cioè Corrado Trento, Carmelo Lopapa, Nunzia De Girolamo, Carlo Rinaldi e Alessio Porcu, riporteranno la discussione anche sul territorio. Le questioni nazionali, in una sala di Fiuggi, hanno un indirizzo locale e le domande servono a trovarlo.

Il rendering della stazione Tav di Frosinone

Tra i temi di Fiuggi ci sono la stazione dell’Alta Velocità, l’aerospazio e la difesa, il destino dell’Automotive, le terme, l’energia e i datacenter. Sono argomenti che in provincia hanno già un volto: la stazione Mediolatium che attende il definitivo via libera tra Frosinone e Ferentino, lo stabilimento Stellantis Cassino Plant che conta i giorni al Maserati day per conoscere il suo destino, Fiuggi che ha rilanciato il suo ruolo ed anche con Nexus sembra tornata agli anni gloriosi, le potenzialità infinite di Seeweb con il suo nodo di intelligenza artificiale a due passi da noi.

Perché il futuro va conosciuto

Conoscere il futuro non vuol dire indovinarlo. Vuol dire sapere in anticipo da che parte soffierà il vento, per decidere se alzare una vela o chiudere una finestra. Un territorio che lo scopre a cose fatte lo scopre dalle conseguenze: una fabbrica che rallenta, un settore che cambia pelle, un’infrastruttura che passa altrove. Non possiamo scoprire da un giorno all’altro che Henkel a giugno se ne va da Ferentino: saperlo prima consente di calibvrare gli investimenti e costruire un’alternativa.

Il futuro, quando non lo si conosce, lo si subisce. Per questo un incontro con il Governatore della Banca d’Italia, i direttori del Corriere della Sera e del Tg1 e chi l’innovazione la fa di mestiere non è un ornamento da convegno: Nexus è uno strumento di lavoro, e vale doppio per chi amministra, produce, assume.

Di solito il futuro, in provincia, arriva per sentito dire: lo si legge sui giornali nazionali, lo si commenta il giorno dopo. A Fiuggi, per due giorni, lo si può guardare in faccia e fargli delle domande, con il nome e il cognome dei problemi di casa. Un territorio che ascolta soltanto resta periferia; uno che interroga entra nella conversazione. I luoghi dove si decide dove vanno gli investimenti, la tecnologia, l’energia sono pochi, e raramente sono qui. Per due giorni, sono qui.

Cybersecurity, il rischio non ha residenza

Il 4 novembre gli hacker in Francia hanno colpito i frigoriferi con le sacche di sangue per le trasfusioni. Un attacco dall’altra parte delle Alpi ma la lezione vale anche da noi: ospedali, aziende e Comuni di Frosinone e di Latina dipendono da sistemi digitali come ogni altro territorio e sono esposti allo stesso modo. La cybersecurity non è un tema per addetti ai lavori: è un tema da sindaci, direttori sanitari, imprenditori. Parlarne a Fiuggi, davanti a chi decide e a chi governa, vuol dire spostarla dal capitolo delle emergenze a quello della programmazione.

Se c’è un settore in cui il futuro ha già bussato nel Sud del Lazio, è l’automotive. I numeri del dossier della Uilm Frosinone, aggiornati al 31 agosto 2026, parlano dello stabilimento Stellantis di Cassino: 19.364 vetture prodotte nel 2025, il minimo storico, contro le 135.263 del 2017. In provincia le ore di cassa integrazione del 2025 sono state 12,63 milioni, e oltre 8,2 milioni riguardano l’automotive.

Dietro ogni cifra ci sono famiglie, un indotto, un intero modo di stare sul territorio. Una crisi così non si risolve a Cassino e non si risolve da sola: si risolve dove si discute di tecnologia, di partner, di strategie industriali. Averne a Fiuggi i protagonisti, e poterli interrogare, accorcia la distanza tra chi decide e chi ne vive le conseguenze.

Dopo Latina, la seconda tappa

Il primo atto è andato in scena il 5 e 6 novembre al Teatro D’Annunzio di Latina: gli organizzatori parlano di 2.500 presenze. Nexus è un progetto della cooperativa di giornalisti che edita Ciociaria Oggi e Latina Oggi, e a metterlo a terra è stato il direttore generale Massimo Pizzuti. Lo sostengono Regione Lazio, Camera di Commercio Frosinone-Latina, le Province di Frosinone e di Latina e i Comuni di Frosinone, di Latina e di Fiuggi, con Enel, Terna, Trenitalia, Acea e ALeS come main partner. Ad averlo organizzato, di nuovo, non è la politica: è una cooperativa di giornalisti.

L’ingresso è gratuito, con iscrizione su progettonexus.com. Ci si registra scegliendo uno dei due giorni o tutti e due e dichiarando a quale mondo si appartiene, dalle imprese agli studenti. Il biglietto arriva per ciascuna giornata: porte aperte dalle 14 giovedì, dalle 8:30 venerdì. Facoltativo l’aperitivo di networking. La pagina segnala gli «ultimi posti», e i giornalisti hanno una strada riservata per accreditarsi. Basta un QR code, ma i posti stanno finendo. Perché il futuro bussa in Ciociaria: il 19 e il 20 a Fiuggi gli aprono la porta.