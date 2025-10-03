Niente Consiglio a settembre: nasce la sfida dei sei per una verifica sui rifiuti”

Chiesta una Commissione d'Indagine sui rifiuti a Frosinone. Sei Consiglieri sfidano il sindaco Mastrangeli e la maggioranza

Nessun Consiglio Comunale in tutto il mese di settembre. Un rinvio strategico, dettato dalla necessità di evitare figuracce numeriche in Aula e di contenere le tensioni: ormai diffuse sia in maggioranza che in opposizione.

In questo clima, sei Consiglieri comunali hanno deciso di rompere gli indugi e mettere nero su bianco una richiesta che suona come una sfida politica al sindaco Riccardo Mastrangeli. Ed una chiamata alla responsabilità per l’intero Consiglio comunale: l’istituzione di una Commissione d’Indagine Consiliare .

Al di là del gesto simbolico, la proposta al momento non ha ancora alcuna validità formale. Come recita l’articolo 23 del Regolamento del Consiglio comunale, per avviare una commissione d’indagine serve il sostegno di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. E quindi 11 firme. Oltre all’approvazione con maggioranza assoluta dei membri. All’appello ne mancano ancora cinque.

Per ora, quindi, resta tutto sul piano delle intenzioni. Un segnale politico, sì, ma ancora lontano dalla sostanza.

La richiesta

Giovanbattista Martino e Teresa Petricca (Foto © Massimo Scaccia)

In ogni caso, i Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca, Francesco Pallone (FutuRa), Fabrizio Cristofari (PD), Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo (FI) hanno depositato alla Segreteria Generale del Comune Capoluogo una richiesta ufficiale per l’istituzione di una Commissione Consiliare d’Indagine. Oggetto: la gestione dei rifiuti urbani e la manutenzione del verde pubblico. Tradotto: ciò che ogni cittadino vede (o non vede) ogni giorno sotto casa.

La Commissione, se approvata, avrà il compito di verificare l’esecuzione dei contratti e degli affidamenti nei servizi ambientali; accertare eventuali criticità nella gestione operativa e nei controlli da parte dell’Amministrazione; approfondire cause di disservizi, ritardi e carenze segnalate dai cittadini; infine formulare raccomandazioni e proposte per rendere il sistema più efficiente, trasparente e sostenibile.

Un programma provocatorio e ambizioso allo stesso tempo. Che, come scrivono i firmatari della richiesta, punta anche a scardinare le risposte evasive ed i rinvii del question time, ormai considerato dai promotori poco più che un rituale stanco e inconcludente.

Il nodo politico

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

Ma il vero nodo è politico. Il sindaco Riccardo Mastrangeli, finora abile nel non “andare sotto” in Aula in più di 3 anni di consiliatura, si ritrova oggi con una maggioranza che conta appena 16 consiglieri su 33. Senza la presenza dei 3 consiglieri della Lista Marzi (il suo avversario nella corsa per diventare sindaco 3 anni fa) il Consiglio non si apre nemmeno. E infatti a settembre non si è tenuto.

Fratelli d’Italia poi, con i suoi 5 consiglieri e 2 assessori, non ha gradito l’accelerazione imposta dal sindaco al progetto Brt (il Bus Rapid Transit, la circolare elettrica su corsia preferenziale). Una spinta che ha avuto come ulteriore effetto quello di provocare l’uscita del presidente del Consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri dalla Lista Ottaviani.

In questo clima da “tutti contro tutti“, la richiesta della Commissione d’indagine assume un significato che va ben oltre la gestione dei rifiuti: è una cartina di tornasole della tenuta politica dell’Amministrazione.

Il fronte di verifica

Lesul Municipio di Frosinone

Se la proposta della Commissione d’indagine avanzata dai 6 Consiglieri dovesse passare (coinvolgendo quindi tutte le forze politiche) si aprirebbe un fronte di verifica che potrebbe mettere in seria difficoltà tutta la maggioranza. I promotori assicurano che l’iniziativa non ha intenti “investigativi” ma solo la volontà di fare chiarezza e migliorare i servizi. Sicuramente. Ma è chiaro che il vero scopo della richiesta è profondamente e sottilmente politico.

In un Consiglio comunale dove ogni assenza può far saltare il numero legale e dove le coalizioni sono più fluide del mercurio presente nel termometro, una Commissione di indagine, peraltro su una materia così delicata e “scivolosa” come i rifiuti, può diventare veramente un detonatore.

Anche se serve comunque la maggioranza assoluta dei Consiglieri per istituirla. Vediamo perché.

Lo spiegone

(Foto © Massimo Scaccia)

A palazzo Munari in questo preciso momento storico e politico, per di più a ridosso delle elezioni Provinciali dei primi mesi del 2026, non è sempre facile capire “chi sta con chi“. Quindi nessuno scenario può essere escluso, a priori.

Il sindaco e la maggioranza rischiano di andare ulteriormente sotto pressione: qualunque sia la decisione presa. Se accettano la Commissione, si metteranno al centro di un’indagine, amministrativa (e politica) che potrebbe svelare (in ipotesi) inefficienze o ritardi, proprio negli atti che hanno prodotto, o nei controlli che non sono stati effettuati. Se rifiutano, rischiano l’accusa di chiusura, di arroccamento, di evitare il contraddittorio, ergo poca trasparenza politica.

Sarà comunque una decisione molto delicata, di amletica memoria: meglio cedere un po’ di spazio al confronto, o proteggere i propri delicati equilibri interni?

Di contro i 6 firmatari, evidentemente, mirano a capitalizzare la visibilità politica. Proporre una Commissione d’indagine è sempre una mossa clamorosa, che peraltro consente di tenere alta l’attenzione dei cittadini su temi “sempre vincenti” (rifiuti, decoro). E mette l’Amministrazione nella posizione, piuttosto scomoda, di dover rispondere. Concretamente e in dettaglio, non in maniera generica come nel question time.

L’arma a doppio taglio

Se all’esito delle risultanze della Commissione poi, dovessero emergere criticità (e responsabilità) evidenti, i Consiglieri firmatari potranno usarle come tema rilevante durante la campagna elettorale per le Comunali del 2027. E da come si stanno mettendo le cose, Forza Italia non la farà certo per Riccardo Mastrangeli.

Infine, c’è da considerare l’atteggiamento dei consiglieri “moderati”: che fino ad oggi hanno mantenuto una posizione piuttosto tiepida, schierati con la maggioranza, ma non in maniera garibaldina. Potrebbero trovarsi idealmente in mezzo al guado, costretti a scegliere, tra aderire al richiamo di trasparenza, o rimanere comunque fedeli agli equilibri della coalizione.

Al di la degli scenari tratteggiati e di firme ancora mancanti, è di solare evidenza che, qualora la Commissione dovesse essere costituita in Consiglio, il tema centrale sarà il mandato effettivo e le competenze che le verranno riconosciute.

Da lì si capiranno tante cose.

Il Pd attacca la maggioranza “fantasma”

Angelo Pizzutelli, Norberto Venturi, Fabrizio Cristofari

Resta un’evidenza: settembre è finito ma il Consiglio comunale non s’è visto. Il gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Frosinone lo dice chiaramente, con un tono tra il sorpreso e l’indignato: “Mai, in venticinque anni, era accaduto che non si convocasse nemmeno una seduta nel mese di settembre”. Nemmeno ai tempi dell’“anatra zoppa”: cioè quando il sindaco Domenico Marzi vinse le elezioni ma si trovò senza una maggioranza.

Un’anomalia che, secondo i consiglieri Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi, è il segno più evidente di una maggioranza “inesistente”, che ormai conta solo 16 consiglieri su 33 e teme il confronto pubblico in Aula per non incappare in figuracce numeriche.

Eppure, secondo il Partito Democratico di cose da discutere ce ne sarebbero state eccome. Traffico scolastico fuori controllo, lavori stradali infiniti, sensi unici che cambiano più spesso del meteo, decoro urbano dimenticato. E soprattutto, l’inquinamento da polveri sottili che con l’autunno tornerà a far respirare male la città.

Il Pd parla di una maggioranza paralizzata, di una città che non viene amministrata, e di una stagione politica fatta solo di rese dei conti interne. “Frosinone merita di più”, è il messaggio finale lanciato dal gruppo Dem. E in fondo, la vera notizia è che non c’è notizia: il Consiglio comunale non si è riunito. E nessuno ha detto perché.