C'è una lettura territoriale sulle elezioni avvenute ieri per Sarah Grieco e Armando Pacione, entrambi di Cassino. Con Anna Teresa Formisano sono tre incarichi regionali. Perché Cassino vince e Frosinone resta a 'Zero tituli'. Le profonde differenze tra i due territori.

C’è una lettura che spesso sfugge alla narrazione delle nomine negli enti pubblici. Non vince mai soltanto il candidato migliore. O quello del Partito più forte. Perché questo accade nella pratica, inutile fare sofismi e girarci troppo attorno. Vincono anche il territorio che lo sostiene, la rete che lo accompagna, la comunità politica che decide di riconoscersi in un nome e di spendersi per quel nome fino in fondo. (Leggi qui: Regione, in Aula passano i Garanti, nei corridoi passa il messaggio di Fazzone).

O comunque, in extrema ratio, di non mettersi troppo di traverso: una sorta di lasciapassare. Per questo, le nomine dei Garanti fatte ieri dal Consiglio regionale del Lazio meritano una lettura ulteriore, più ampia, che va oltre la semplice cronaca. Guardare oltre il dito che indica la luna.

Tre caselle per Cassino

L’avvocato Sarah Grieco

L’avvocato di Cassino Sarah Grieco (Pd) è stata eletta coadiutrice del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio. L’avvocato cassinate Armando Pacione (indicato da FdI) è stato invece eletto Difensore civico regionale, raccogliendo il testimone di un altro cassinate, l’ex consigliere regionale Marino Fardelli.

Se poi si portano indietro le lancette dell’orologio della politica regionale di qualche mese, la dimensione del fenomeno diventa ancora più nitida. A gennaio è stata eletta Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità l’ex Consigliere e assessore regionale Anna Teresa Formisano, storica figura politica di Cassino.

Tre caselle nella governance degli enti regionali di assoluto rilievo. Tre candidature di indiscutibile qualità. Tre persone che hanno curriculum, competenze e titoli per svolgere incarichi importanti.

Ma c’è anche un altro elemento che salta agli occhi. Sono tutte espressione della Città di Cassino che, nel momento in cui individua un obiettivo, riesce a muoversi come una squadra. O, comunque, questa è l’immagine che viene proiettata all’esterno. In ogni caso, Cassino, sotto questo punto di vista, continua a dare lezioni.

A prescindere dai colori

L’avvocato Armando Pacione

Non importa il colore politico. Non importa da quale area provenga il candidato. Non importa se il riferimento è il centrodestra, il centrosinistra o il mondo civico. Quando c’è da sostenere una candidatura considerata strategica per il territorio, la città martire riesce, quasi sempre, a trovare un punto di caduta comune.

Non è un blocco politico unico, ovviamente. Ma qualcosa di più interessante: una comunità che, pur nelle sue divisioni, riesce talvolta a convergere quando si tratta di valorizzare una propria espressione. Lo si è visto anche nella vicenda di Sarah Grieco, Armando Pacione e Anna Teresa Formisano, il cui percorso è stato sostenuto da un insieme di relazioni istituzionali, accademiche e politiche, che hanno lavorato nella stessa direzione.

E lo si vede da anni. Perché la verità è che Cassino non porta a casa risultati per caso, o per banale fortuna. Li costruisce. Li prepara. Li accompagna. Li difende.

A tal fine, giova ricordare, tra le nomine di prestigio che ha portato a casa Cassino, anche quella del magistrato Pier Paolo Lanni, anche lui nato a Cassino ed eletto componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura per la consiliatura 2027-2031. Un incarico di altissimo valore istituzionale che ha riempito di orgoglio la città martire. (Leggi qui: Pier Paolo Lanni da Cassino al CSM)

Frosinone a zero tituli

Ora, se si sale in macchina e si percorre l’Autostrada del Sole, la A1/E45, in direzione nord, dopo 57 km, si arriva al casello di Frosinone. Il capoluogo. La città che teoricamente dovrebbe avere, rispetto ad altre, un peso specifico superiore, proprio perché capoluogo, una rete più estesa quindi, una capacità di influenza maggiore. Invece, i risultati raccontano spesso l’esatto contrario: Cassino tre, Frosinone zero tituli.

Non perché a Frosinone manchino professionisti, dirigenti pubblici, accademici, magistrati, avvocati, medici, o personalità istituzionali di alto profilo. Nessuna persona di buon senso potrebbe sostenere una simile eresia. Il capoluogo esprime, da sempre, figure che potrebbero legittimamente ambire a ruoli di rilievo regionale e nazionale. Naturalmente, non si tratta di sostenere che gli incarichi pubblici debbano essere distribuiti sulla base della carta d’identità e della residenza.

Il problema è un altro. Il problema è che troppo spesso a Frosinone non si lavora per eleggere uno dei propri: uno del posto: si lavora per impedirlo. E questo fa tutta la differenza del mondo. A Cassino la domanda è: «Come facciamo a far eleggere Tizio?». A Frosinone troppo spesso è stata: «Come facciamo a impedirgli di farlo eleggere?».

Il male atavico

Anna Teresa Formisano e Jole Falese

È un difetto antico. Quasi antropologico. Un male atavico che attraversa generazioni di politica, professioni, associazionismo e classi dirigenti. Il campanilismo esasperato esiste ovunque, sia chiaro. Ma nel capoluogo assume spesso una forma particolare: la difficoltà cronica a riconoscere il merito, quando il merito appartiene al vicino di casa. Meglio uno di fuori che uno di qua. Meglio lontano che vicino. Meglio uno sconosciuto che qualcuno che si conosce bene. E che «rischia» di fare carriera, soprattutto politica.

Nel capoluogo, dunque, sembra sopravvivere una sorta di gelosia preventiva. Se un nome di Frosinone comincia a prendere quota, per qualcosa che dia visibilità, anziché cercare di accompagnarlo, consolidarlo e sostenerlo, si finisce talvolta per provare a «segarlo». Come se il successo di uno dovesse necessariamente tradursi nella perdita di qualcun altro. Come se la visibilità conquistata da uno di Frosinone fosse un torto personale, anziché un risultato da condividere con tutta la città.

La storiella dei due compari

Foto © Stefano Pascucci

Non a caso, torna alla mente una vecchia storiella popolare.

Due compari di Frosinone, amici per la pelle, facevano continuamente a gara per dimostrare chi volesse più bene all’altro. Una disputa infinita, finché un giorno decisero di rivolgersi a un genio del posto, capace di esaudire ogni desiderio. Entrambi gli chiesero di realizzare quello dell’amico, per dimostrare la profondità del proprio affetto. Il genio accettò, ma pose ai 2 compari una condizione: qualunque cosa avesse chiesto uno, all’altro sarebbe stato fatto il doppio. A quel punto uno dei due compari, dopo averci pensato un attimo, formulò la richiesta al genio: «A me allora cecame n’occhio».

L’altro li avrebbe persi tutti e due. Of course. Amore viscerale allo stato puro, verrebbe da dire. Talmente smisurato da preferire una propria disgrazia, pur di provocarne una più grande all’altro. La metafora, per quanto irriverente, restituisce abbastanza bene una certa inclinazione della politica nel capoluogo: meglio rinunciare a qualcosa, purché il proprio vicino non possa ottenere di più.

Perché Cassino vince

La differenza tra Frosinone e Cassino non sta ovviamente nel numero delle poltrone conquistate. Il ragionamento è più ampio e profondo. Cassino non vince perché è più forte di Frosinone. Vince perché, nei momenti decisivi, riesce a mettere in fila gli interessi. Riesce a fare sintesi. Riesce a riconoscersi in un obiettivo comune. Frosinone, invece, resta spesso ostaggio delle divisioni, delle gelosie, delle rivalità personali, delle correnti dentro le correnti e delle guerre di cortile combattute a colpi di veti incrociati.

Per questo il dato politico delle nomine di ieri in Consiglio regionale del Lazio va letto senza polemiche e senza provincialismi. Ma come un approccio operativo e di pensiero su cui riflettere. Le elezioni di Sarah Grieco, Armando Pacione e, nei mesi scorsi, di Anna Teresa Formisano non raccontano soltanto il successo di tre candidature autorevoli.

Raccontano la capacità di una città di credere nei propri rappresentanti e di accompagnarli fino al traguardo. La domanda che dovrebbe porsi Frosinone non è perché abbia vinto Cassino. La domanda è un’altra. Quando il capoluogo deciderà finalmente di cominciare a familiarizzare con il concetto di fare squadra?

Non è mai troppo tardi.