Non c’è peggior… Sordo di chi non vuol sentire: l’unità nel Pd resta un miraggio

L'intervista del segretario Pd di Anagni scatena una reazione inversa all'interno del partito. Angela Manunza della corrente minoritaria "Rinnovamento" acuisce addirittura la divisioni. Forti critiche senza "stima politica" al gruppo dirigente. Il centrosinistra si rivela sempre più spaccato

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Chiusura netta. E pure senza stima (politica). L’intervista al Segretario del Partito Democratico di Anagni, Francesco Sordo, in cui ha lanciato un appello all’unità e alla collaborazione tra le diverse anime del Partito e le forze civiche ha innescato una vivace reazione interna. (Leggi qui “Testardamente unitario per battere un centrodestra fallimentare”).

A rispondere duramente è stata, poche ore dopo le parole del Segretario, Angela Manunza, esponente della corrente “Rinnovamento“. Che ha messo in discussione la coerenza dell’appello e la gestione del circolo locale.

Critiche sulla gestione del circolo

Un’iniziativa del Pd anagnino

La Manunza ha espresso forti perplessità sulla capacità della Segreteria attuale di unire il Partito, sottolineando come in due anni non si sia riusciti a superare le divisioni interne. La sua critica si è concentrata sulla gestione dei dirigenti, un gruppo di 10-12 persone di cui, a suo dire, “almeno 3 o 4 mai viste né conosciute“. Questo aspetto, insieme alla scarsa frequenza delle riunioni direttive (“in 2 anni si è riusciti a convocare 3 direttivi in croce”) è stato interpretato dalla Manunza come una mancanza di coinvolgimento e di democrazia interna.

Un’altra accusa riguarda la gestione delle decisioni politiche. Secondo la Manunza, le proposte avanzate dalla minoranza del Partito sarebbero state sistematicamente ignorate. Quelle su temi come la Sanità, gli aiuti per la Palestina o la denuncia di “comportamenti poco limpidi di alcuni membri del Consiglio Comunale”. Proposte che “venivano scartate a priori. Semplicemente perché non erano frutto delle grandi menti dei compagnucci del Segretario o perché forse si andava a colpire qualche compagnuccio del segretario”.

Angela Manunza così mette in luce un presunto atteggiamento di chiusura e una gestione non collegiale del circolo.

“Opposizione all’opposizione”

Angela Manunza

Il nodo del contendere si è poi spostato anche sul fronte della politica locale. È stata rinfacciata al Segretario una presunta “opposizione all’opposizione”, ovvero un mancato sostegno al consigliere di minoranza scelto dal Partito per le elezioni 2023 , accusando la dirigenza di aver intensificato le azioni contro le altre forze di opposizione anziché contro l’amministrazione in carica.

Altro episodio menzionato, il mancato incontro con i rappresentanti di “LiberAnagni” un anno fa. Quando, ha rincarato la dose la rappresentante di Rinnovamento, è stato “snobbato all’ultimo minuto un incontro prefissato con i rappresentanti”.

L’ex sindaco di Anagni Fausto Bassetta (Foto courtesy Anagnia.com)

Angela Manunza ha ricordato il passato politico del Segretario, citando due episodi che, a suo avviso, ne minerebbero la credibilità. Il primo è la sfiducia all’amministrazione Bassetta nel 2017, avvenuta “con un atto dal notaio da segretario del Pd”. Un atto che secondo la Manunza avrebbe “consegnato Anagni nelle mani del governo più disastroso degli ultimi tempi”.

Il secondo è il sostegno a un “candidato storicamente e dichiaratamente di destra alle ultime elezioni (Alessandro Cardinali ndr) per poi tornare con la tua tessera del Pd a ricandidarti a segretario di circolo”.

Una frattura insanabile nel Pd?

Francesco Sordo

La replica di Angela Manunza si è conclusa con una ferma contestazione della leadership del segretario, arrivando a negargli “stima politica”.

Uno scambio di accuse e recriminazioni (che ha coinvolto anche altri forze come Possibile) che suggerisce come la richiesta di unità del Pd di Anagni, più che un punto di arrivo, sia un obiettivo ancora lontano. E difficile da raggiungere. Con le divisioni interne che si manifestano apertamente e con grande veemenza.

La frattura tra le diverse correnti sembra profonda e radicata nel tempo. Un ostacolo non da poco per chiunque voglia ricostruire una forza di centrosinistra coesa e credibile sul territorio.