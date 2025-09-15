Non è Lola, ma vive meglio: la bufala del Lazio difende la sua mozzarella

Niente latte congelato né scorciatoie: la filiera laziale scommette su trasparenza e sostenibilità. Righini e Lollobrigida blindano la Dop, mentre Amaseno diventa laboratorio di eccellenza agroalimentare con aziende giovani e competitive.

Non si chiama Lola, non finisce in televisione per reclamizzare il suo prodotto ma non fa una vita meno comoda della celebre mucca. È la bufala da latte: in Ciociaria, nel Pontino e parte della Campagna Romana è lei ad alimentare la filiera delle mozzarelle e dei latticini. Negli ultimi giorni la mozzarella di bufala del Lazio è finita nel mirino: voci infondate, secondo cui nella filiera circolerebbe latte non fresco. La risposta delle istituzioni è stata rapida e netta: non è vero. Non c’è traccia di latte congelato o di cagliate importate. Lo confermano i numeri, lo ribadiscono Regione Lazio e Governo.

L’assessore regionale Giancarlo Righini è stato chiaro: «Le affermazioni secondo cui la Regione o il Governo sosterrebbero l’uso di latte congelato sono prive di qualsiasi fondamento. Noi difendiamo l’utilizzo esclusivo di latte fresco di bufala». Parole rafforzate questa mattina dal ministro Francesco Lollobrigida, che ha chiuso la porta a ogni ambiguità: «Il resto sono chiacchiere».

La scelta ed il principio

Le bufale di Amaseno

Dietro queste dichiarazioni non c’è solo un principio politico ma una scelta concreta. La Regione ha stanziato oltre cinque milioni di euro in due bandi destinati a incentivare mense, associazioni e realtà locali ad acquistare mozzarella di bufala laziale. Un sostegno che, tradotto, significa più prodotto fresco sui tavoli e più risorse a sostegno della filiera .

Una filiera che, nel Lazio, è tutt’altro che marginale. Nella Valle dell’Amaseno, tra Latina e Frosinone, si contano oltre 15mila bufale, il 90% da latte. Ad Amaseno città ci sono più bufale che esseri umani: i capi di bestiame sono 14mila circa mentre i residenti sono poco più di 4mila. Qui ogni giorno vengono prodotti più di 40mila chili di latte, trasformati in mozzarella Dop e in altri derivati. Qui, soprattutto, è in atto un ricambio generazionale che segna la differenza: il 30% delle 150 aziende bufaline è guidato da giovani under 40, pronti a puntare su sostenibilità, innovazione digitale e tracciabilità.

È la dimostrazione che qualità e futuro camminano insieme. Gli allevamenti si dotano di spazzole per il benessere animale, impianti di nebulizzazione per rinfrescare le bufale, sistemi di vendita online che affiancano la tradizione del caseificio . È un laboratorio a cielo aperto dove la mozzarella di bufala non è solo prodotto agricolo, ma simbolo identitario ed economico di un territorio.

Non è difesa del campanile

Un concetto ribadito in tarda mattinata dall’assessore regionale all’Agricoltura del Lazio, Giancarlo Righini: « Non vi è alcuna intenzione di aprire all’utilizzo di latte congelato per la produzione di mozzarella di Bufala Dop. La qualità delle nostre eccellenze agroalimentari, in particolare di un prodotto simbolo come la Mozzarella di Bufala Dop, va tutelata con ogni mezzo ».

Righini mette in evidenza che il percorso normativo che la regione Lazio sta sviluppando va nella direzione esattamente opposta: punta cioè a rafforzare le tutele, colpire le pratiche scorrette e valorizzare le filiere che lavorano con serietà e rispetto delle tradizioni. «Le modifiche legislative in discussione, sostenute dal centrodestra, rappresentano un passo avanti storico nella protezione del nostro sistema lattiero-caseario. Ogni tentativo di alterare o indebolire questi principi sarà contrastato con decisione. La Regione Lazio è e resterà al fianco dei produttori che ogni giorno contribuiscono a rendere grande l’agroalimentare italiano nel mondo. Sulla qualità non si scende a compromessi».

Giancarlo Righini

Difendere la mozzarella di bufala del Lazio, insomma, non è un esercizio di campanile ma un dovere nazionale. Perché quando si insinua che dentro quelle trecce bianche ci sia un latte che non c’è, non si colpiscono solo gli allevatori ma l’intero Made in Lazio. E con lui le filiere dei giovani imprenditori che scelgono di restare a lavorare nella Valle dell’Amaseno anziché partire.

Garantisce la bufala che non si chiama Lola. Ma nel Lazio vive meglio di lei.

