Non mettete il costume nel cassetto: a Frosinone si nuota

La piscina Comunale resta aperta. Affidata la gestione alla Bellator Frusino. Invece per lo Stadio del Nuoto si va verso la manifestazione d'interesse

La determina è la n° 2631 del 31 luglio 2024 pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Frosinone questa mattina. Con quell’atto il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio dell’ente ha stabilito di affidare la gestione della piscina comunale di Viale Mazzini alla società Bellator Frusino SSD fino al 31 luglio del prossimo anno.

Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso dai tanti frequentatori dell’impianto sportivo comunale. Rischiavano di veder chiuso per il mese di agosto anche la piscina di Viale Mazzini dopo la chiusura dello Stadio del Nuoto di Viale Olimpia al Casaleno.

La gestione dell’impianto comunale con la Bellator era scaduto il 31 luglio scorso e l’amministrazione Mastrangeli ha provveduto ad attivare subito l’iter al fine di garantire all’utenza la continuità del servizio. Il canone annuo a carico del gestore in favore del Comune di Frosinone è confermato in 40mila euro: come per il periodo precedente.

Due piscine, due storie

Due casi differenti l’impianto di Viale Mazzini e quello del Casaleno. Il Comune di Frosinone per entrambi ha deciso di intraprendere il percorso del bando di gara europeo. Che tuttavia comporta tempi di conclusione piuttosto lunghi, tali quindi da compromettere la fruibilità da parte dei frequentatori delle due strutture.

Per lo Stadio del Nuoto è finito il rapporto di gestione pluriennale con la Federazione Italiana Nuoto, non senza polemiche. In attesa della comunicazione del bando europeo, l’Amministrazione Mastrangeli e la Fin hanno pensato ad una soluzione-ponte, con la pubblicazione di una manifestazione d’interesse per cercare un soggetto che possa gestire la piscina per qualche mese. Il tutto, in attesa della gara europea che consentirà l’individuazione di chi potrà condurlo per almeno dieci anni. Ma è una corsa contro il tempo e le prime due settimane di agosto sono già passate con l’impianto chiuso.

Mentre per la piscina comunale di Viale Mazzini si è provveduto come riportato nella determina 2631. Così, oltre a fare una nuotata rinfrescante, potranno anche pensare (sognando) di emulare il campione italiano Thomas Ceccon, che alle olimpiadi di Parigi ha vinto ben 2 medaglie: l’ oro nei 100 dorso, e il bronzo nella staffetta 4 x 100 stile libero.

D’altronde come recita un famoso aforisma: Nulla è più democratico del sogno. Garantisce a tutti il diritto di volo.