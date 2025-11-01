Norcia e Cassino, sorelle nella rinascita: unite dal segno di San Benedetto

Norcia e Cassino, legate dalla figura di San Benedetto, condividono un destino segnato dalla distruzione e dalla rinascita. La riapertura della Basilica di Norcia, a nove anni dal terremoto del 2016, ha visto la partecipazione del sindaco di Cassino e delle delegazioni delle città benedettine. Un momento carico di significato, che celebra la memoria, la fede e la forza di ricostruire, nel segno di un’identità spirituale e culturale condivisa.

C’è un filo che lega Norcia e Cassino, due città sorelle nel nome di San Benedetto.

Entrambe hanno conosciuto la distruzione, entrambe hanno saputo rinascere.

Norcia ha ritrovato la sua Basilica di San Benedetto, riaperta venerdì 31 ottobre, a nove anni dal terremoto che nel 2016 la ridusse in macerie. Cassino, che custodisce le reliquie del Santo e di sua sorella Santa Scolastica nell’Abbazia di Montecassino, sa bene cosa significhi perdere il proprio simbolo più caro: anche l’Abbazia fu rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale e poi ricostruita “com’era e dov’era”, come segno di speranza e di rinascita.

Proprio per questo, la presenza del sindaco di Cassino Enzo Salera, alla cerimonia di riapertura della Basilica di Norcia ha assunto un valore che va ben oltre la semplice rappresentanza istituzionale. Cassino era lì, con il gonfalone della città, per testimoniare un legame profondo di fede, storia e memoria condivisa.

Impensabile non esserci

La Basilica di San Benedetto a Norcia

Il corteo, partito da Porta Romana, ha visto sfilare fianco a fianco le delegazioni delle tre città benedettine — Norcia, Subiaco e Cassino — fino alla Basilica, dove si è tenuta la solenne liturgia presieduta da monsignor Renato Boccardo l’arcivescovo di Spoleto -Norcia, alla presenza di autorità civili, militari e istituzionali, italiane e internazionali.

“Impensabile non accogliere l’invito e non essere presenti, con il gonfalone della nostra città, oggi, qui a Norcia – ha dichiarato il sindaco Enzo Salera – città che, insieme a Subiaco, è legata a Cassino da un vincolo benedettino antico e solido. Momenti come questo rafforzano l’amicizia tra le nostre comunità e ci ricordano che la rinascita è possibile. La riapertura della Basilica è un segnale importante per tutti, perché ci dice che la vita e la socialità delle comunità ripartono. Un segnale che travalica i confini di Norcia”.

La forza della rinascita

Enzo Salera (Foto: Michele Di Lonardo)

Le celebrazioni, iniziate proprio il 30 ottobre – anniversario del sisma del 2016 – si articolano in quattro giorni di eventi religiosi, civili e culturali.

Per Cassino, esserci significava non solo partecipare a un evento storico, ma anche riconoscere nella rinascita di Norcia la stessa forza che ha permesso a Montecassino di risorgere dalle macerie. Due città, due ferite, un unico spirito: quello benedettino, che insegna da secoli che la vera ricostruzione parte dall’anima.