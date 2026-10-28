Novanta minuti di Aula e poi il rimpasto delle deleghe. Ma ora c’è il caso Berretta

Tre punti approvati in un'ora e mezza, poi l'annuncio del rimpasto: Guida perde la Pubblica istruzione, che va a Galassi, a Bernardini il cimitero. Berretta chiede spazio per la sua lista.

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

A Ferentino la campanella suona a Consiglio finito. Novanta minuti d’Aula, tre punti approvati: poi, nella riunione di maggioranza, il sindaco Piergianni Fiorletta ha annunciato che i banchi cambieranno posto, la Pubblica istruzione lascia l’assessore Michela Guida e va al Consigliere Ugo Galassi.

La Pubblica istruzione cambia banco

Lo schema è quello anticipato il 13 ottobre, oggi c’è l’annuncio. Dopo il Consiglio Comunale la maggioranza si è riunita e Piergianni Fiorletta ha messo sul tavolo un rimescolamento delle deleghe. Michela Guida cede la Pubblica istruzione e riceve Patrimonio e Ambiente, mentre la competenza sulle scuole passa a Galassi, consigliere comunale con delega (finora) al Commercio. Il giro non si ferma lì, perché quella delega è anche la chiave del contenzioso con Piera Dominici. (Leggi qui: Ferentino, rimpastino in rosa).

Piergianni Fiorletta tra Ugo Galassi e Piera Dominici

La Dominici, ex assessora, aveva dovuto lasciare proprio quel posto a Guida e durante l’estate ha presentato ricorso al TAR contro la sostituzione. Secondo la sua memoria legale la staffetta è stata stata motivata in modo carente. Con la delega in mano, Galassi potrà rimetterla in pista affidandole un incarico sulla riorganizzazione scolastica: un coinvolgimento che dovrebbe convincerla a ritirare il ricorso. Il banco di scuola, insomma, come tavolo di pace. (Leggi qui: La staffetta in Giunta finisce al Tar: «Revocare solo per un patto politico è illegittimo»).

A Gianni Bernardini, che attendeva una delega consiliare ormai in dirittura d’arrivo, toccherà il cimitero, dove, come si vedrà più avanti, i cantieri non mancano. (Leggi qui: Ferentino, rimpastino in rosa).

A quel punto si è aperto il caso di Maurizio Berretta, che ha chiesto che anche la sua lista sia rappresentata, visto che è rimasta praticamente fuori dal riassetto. Compatta nel voto, in riunione la maggioranza ha scoperto che le sedie non bastano per tutti. Il seguito è tutto da scrivere.

Novanta minuti, tre punti

Il Consiglio Comunale di oggi è stato insolitamente breve. La maggioranza, ampia e multicolore, si è presentata compatta: mancava solo il consigliere Angelo Picchi. Ha dato il via libera ai tre provvedimenti portati dall’amministrazione: bilancio consolidato, variazione di bilancio, regolamento sul canone per l’occupazione di suoli pubblici, il Cosap. Nessuna crepa nei ranghi della maggioranza: tutti e tre i punti sono passati.

Sul versante opposto, due banchi vuoti: quelli di Giancarlo Lanzi e Alfonso Musa, assenti per motivi personali. Angelica Schietroma ha lasciato il voto contrario nel cassetto, astenendosi su due dei tre punti. Non è un no, ma i suoi interventi erano stati tutt’altro che morbidi.

L’opposizione: visione assente e conti in rosso

Angelica Schietroma

Le critiche sono arrivate su un fronte largo: assenza di visione strategica e nessuna risposta ai cittadini su sicurezza, disagio giovanile, crisi del commercio e rilancio del centro storico. Schietroma, con due interventi articolati, ha rimproverato alla maggioranza anche un metodo poco partecipativo: le scelte non vengono spiegate e manca dinamismo.

Sui conti la linea è stata comune. Fabio Magliocchetti, capogruppo del Pd, e la stessa Schietroma hanno parlato di gestione deficitaria: il risultato economico operativo è negativo e si tinge di positivo soltanto per effetto di proventi straordinari, che per loro natura non tornano ogni anno. Magliocchetti ha spiegato: la gestione corrente è in deficit quando le entrate ordinarie non bastano a pagare le uscite ordinarie, e il saldo si raddrizza solo con entrate straordinarie, come l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

Il capogruppo Pd non si è fermato alle critiche: ha annunciato che presenterà il progetto di una piscina quando si discuterà il bilancio 2027. L’unico tuffo in programma.

Telecamere, cantieri e un ospedale

Antonio Pompeo

Antonio Pompeo, ex sindaco di Ferentino ed ex presidente della Provincia di Frosinone con due mandati in ciascun ruolo, oggi sui banchi della minoranza, ha attaccato a tappeto, ma soprattutto sulle telecamere: non si capisce se funzionino, se riprendano spazi pubblici o privati, se servano a tutelare la sicurezza oppure solo a pizzicare chi abbandona i rifiuti. La replica della maggioranza è stata asciutta: funzionano tutte, salvo le ultime, montate una settimana fa e che ancora non si è fatto in tempo a sincronizzare. E se certe telecamere non hanno immortalato fatti di cronaca, la colpa è dell’inquadratura: puntavano su altri punti che le Forze dell’Ordine hanno indicato come strategici.

Bernardini, in attesa della delega, ha sostenuto che i lavori sfuggono alla vigilanza del Comune e che a mancare, soprattutto, è la verifica dell’ufficio tecnico. Nella riunione che è seguita, il sindaco gli ha destinato il cimitero.

Berretta è intervenuto sulla mozione sulla sanità presentata da Magliocchetti: con Frosinone, ha detto, sulle attività sociali si collabora bene, su quelle sanitarie molto male. Il suo voto, poi, è stato contrario, in linea con la maggioranza. La mozione chiedeva di spostare Ferentino nel distretto socio sanitario B, insieme ad Anagni, per poter chiedere un nuovo ospedale.

I cantieri di Rea

Alessandro Rea con Piergianni Fiorletta

Alessandro Rea, consigliere con delega ai Lavori pubblici, ha fatto il punto sui cantieri, a partire dai parcheggi di Sant’Agata e Pontegrande. Sono partite le asfaltature in via Marsecana e via Ponte Rovescio, frutto dell’intesa con Enel, che consente di intervenire anche su largo Don Guanella, nel quartiere di Sant’Agata. Lì è in corso il completamento del parcheggio dei Santi Filippo e Giacomo, con la scala che collegherà la sosta direttamente a largo Don Guanella. All’ex scuola Paolini il cantiere va avanti e il Comune aspetta indicazioni dalla Provincia, ente attuatore, anche sull’ipotesi di intervenire sull’auditorium.

In via Le Mandre si spostano i pali Enel, in vista dello svincolo della superstrada e del collegamento con via Gorgoni e con il nuovo opificio Action. Prosegue la ciclopedonale di Canterno, sul percorso tra Ferentino e Fumone. Il 2 novembre sarà inaugurato a Porciano il nuovo lotto di loculi del cimitero, un risultato di cui il consigliere Lanzi, assente oggi, aveva espresso soddisfazione nei giorni scorsi; nel cimitero comunale è in corso il cantiere del lotto B. Per la scuola di Torre Noverana sono arrivati i fondi del GSE, il Gestore dei Servizi Energetici, destinati all’efficientamento energetico. Per Rea l’avanzamento delle opere, con parole sue, «dà risposte concrete a esigenze che i cittadini segnalano da tempo». Il consigliere ringrazia i tecnici comunali e il collega Luigi Vittori, per il lavoro sulla viabilità provinciale.

Il quarto mandato aspetta

Piergianni Fiorletta (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

A conti fatti, un Consiglio con pochi spunti, complice la minoranza a metà. Resta da decifrare il rimpasto: fino a che punto è figlio dell’esigenza di costruire un nuovo equilibrio e da quale punto in poi è un’esigenza per ottenere una tregua.

La maggioranza resta in attesa che Fiorletta sciolga la riserva sulla corsa al quarto mandato, ritenuta sempre più probabile. Il paradosso è che proprio quell’ambiguità tiene tutto congelato: se il sindaco dovesse confermare che questo sarà il suo terzo ed ultimo mandato si innescherebbe il gioco delle nuove alleanze da costruire per affrontare le elezioni Comunali. Se dovesse dire che è pronto a ricandidarsi per la quarta volta si aprirebbe uno scenario del tutto diverso.

In entrambi, un ruolo lo avrebbero i malcontenti come quello di Bernardini (ora in fase di rientro grazie alla competenza sul Cimitero) o quello di Berretta. Ma anche i mugugni di strada “perché qui ce lo possiamo dire che non tutto va bene” ha detto uno dei presenti alla riunione post Consiglio.

Il sindaco i banchi li ha appena spostati: ora deve decidere se restare seduto al suo.