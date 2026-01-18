Novecento giorni di opposizione ma l’unità del centrosinistra resta lontana

Ad Anagni "LiberAnagni" ha tracciato un bilancio del lavoro svolto dai banchi della minoranza. Durante l'incontro il consigliere Luca Santovincenzo ha attaccato il Pd alimentando così le divisioni. Ora si attende l'avvento del nuovo segretario dem Achille Migliorelli che dovrà attivarsi per trovare una sintesi

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un incontro che può essere letto da due punti di vista diversi. Il primo è quello squisitamente istituzionale, che ha visto l’unico componente dell’opposizione consiliare rendere conto alla cittadinanza delle azioni svolte come consigliere di minoranza. Il secondo è più politico e riguarda i rapporti tra le varie anime del centrosinistra in città.

E, a giudicare dalle parole dette durante la mattinata, lo stato di questi rapporti è ancora piuttosto teso. Di conseguenza, la possibilità che si possa arrivare ad una coalizione di centrosinistra unitaria per le comunali di Anagni del 2028 risulta ancora piuttosto problematica.

La proposta di LiberAnagni

Luca Santovincenzo

Sono gli spunti emersi dall’incontro, intitolato “Novecento“, svolto ad Anagni all’interno dei locali di LiberAnagni, la coalizione di centrosinistra che attualmente esprime in Consiglio comunale Luca Santovincenzo. È l’unico esponente di opposizione, dopo che i consiglieri Danilo Tuffi, Alessandro Cardinali e Giuseppe De Luca sono progressivamente passati sui banchi della maggioranza.

Durante l’incontro l’esponente dell’opposizione ha ribadito la propria volontà di continuare ad informare la cittadinanza sulle proprie iniziative. Soprattutto ribadendo la necessità di creare una vera e propria classe dirigente per il futuro della città perché, ha detto, “la mia generazione ha fallito”, contro una giunta definita “onnipotente”.

“Una maggioranza che non si confronta”

Il sindaco Daniele Natalia

Il quadro proposto da Santovincenzo e dai suoi collaboratori è stato desolante: un governo cittadino caratterizzato da una tendenza a calare ogni decisione dall’alto senza una condivisione. Com’è successo ad esempio nell’iter per arrivare al titolo di Capitale italiana della cultura del 2028.

Anche in questo caso non c’è stato, secondo l’opposizione, un percorso condiviso, ma soltanto un progetto espresso dagli uomini della maggioranza. Di qui la necessità, hanno detto gli esponenti di LiberAnagni, di un coinvolgimento vero e dal basso, contro il “bullismo istituzionale” che caratterizza la maggioranza cittadina.

L’affondo di Santovincenzo contro il Pd

Angela Manunza e Francesco Sordo, le due anime del Pd anagnino

Nel dettaglio poi, gli esponenti di LiberAnagni hanno elencato le battaglie che hanno caratterizzato l’azione dell’opposizione. Tra queste la difesa dell’ambiente con la lotta contro il biodigestore: a tal proposito è prevista, il prossimo 25 gennaio un’udienza per il ricorso fatto a suo tempo. Poi la battaglia contro la riattivazione dello stabilimento della ex Winchester per la produzione di nitrogelatina.

Presente anche Angela Manunza, della componente Rinnovamento del Partito Democratico, che ha ribadito la volontà di essere sempre dalla parte dei cittadini.

La manifestazione comunque ha anche detto delle cose importanti sul piano del futuro del centrosinistra anagnino. Ad un certo punto infatti Santovincenzo ha tuonato contro coloro che nel 2017 hanno tradito la fiducia dell’allora governo Bassetta, “il più votato della storia della città”, ha detto Santovincenzo. E tutti hanno pensato all’attuale dirigenza del Partito democratico anagnino , che all’epoca ebbe un ruolo importante proprio nella decisione di staccare la spina alla maggioranza di centrosinistra, di fatto iniziando il percorso che avrebbe poi consegnato la città al centrodestra targato Natalia.

Achille Migliorelli, segretario in pectore del Pd ciociaro

Un peccato originale che ancora adesso brucia, vista la situazione di rivalità che vede attualmente il Partito Democratico locale diviso in due tronconi. Non esattamente un viatico positivo in vista di una possibile coalizione unitaria di centrosinistra per il 2028.

E’ da vedere, a questo punto, come l’arrivo del segretario Migliorelli, atteso entro questa settimana in città, potrà riuscire a risolvere questo complicato puzzle.