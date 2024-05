Nulla di personale, si chiama critica

Le critiche dell'opposizione vengono recepite come un attacco personale alla maggioranza. Innescando risposte inutilmente acide

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

La politica è essenzialmente fatta di idee e progetti. Dire cosa si vuole fare, come farlo, in che tempi, con quali risorse e così via. Lo è da sempre ed è giusto che sia così. Negli ultimi anni però è diventata anche (forse soprattutto) immagine e comunicazione. Ovvero: contano le idee, ma anche la capacità di comunicarle. Anzi, di comunicare in senso lato.

Chi ha i capelli bianchi ricorda il braccio di ferro tra il Silvio Berlusconi del “miracolo italiano” e l’Achille Occhetto della “gioiosa macchina da guerra“. Lo vinse il primo grazie (soprattutto) alla sua immagine da vincente (per tacere del completo marrone dell’allora Segretario del Pds). Sempre Berlusconi rischiò di vincere nel 2006 grazie al famoso annuncio sull’abolizione dell’Ici, annunciata sui titoli di coda del confronto con Romano Prodi. Passando ad altri lidi: non si può tacere il ruolo degli 80 euro nelle buste paga di una larga fetta di italiani nel successo di Matteo Renzi alle Europee del 2014. E si potrebbe continuare.

Si dirà; ma che c’entra adesso? C’entra: perché comunicazione è anche dimostrare di avere un certo livello (si può chiamare stile) nel gestire le polemiche.

Il raduno in Vespa

Foto © Osvaldo Caperna

Per esempio. Ad Anagni nell’ultima settimana si è tenuto un affollato raduno di vespisti. Oltre 300 mezzi ( e relativi possessori) a spasso per la città. Grande movimento, grande attenzione; grandi incassi per bar, negozi, alberghi, ristoranti. Insomma; un successo.

Tanti però hanno stigmatizzato i disagi provocati dai motori rombanti in giro per la città; troppo rumore, troppo fumo, troppo inquinamento. Polemica prevenuta? Forse. Faziosa? Magari anche. Ma il compito di un’amministrazione è (o dovrebbe essere) proprio quello di recepire le istanze di chi non è d’accordo. Per provare a risolverli, i problemi.

Ad Anagni invece, e non capita da adesso, lo schema è sempre lo stesso: una polemica dall’opposizione genera in tempo reale una replica acida della maggioranza. Come fa, ad esempio, il consigliere di maggioranza Luigi Pietrucci. Per il quale queste polemiche sono innescate da chi “vorrebbe una città spenta e semideserta come qualche anno fa e poter criticare e ambire così a qualche strapuntino personale“. Nessuna risposta nel merito; solo tanta acidità. Che, se è comprensibile nell’opposizione, diventa incomprensibile per la maggioranza.

Nulla di personale

Foto © Osvaldo Caperna

Possibile che ogni critica debba essere presa come un attacco personale? Possibile che ogni segnalazione debba portare, nella risposta, derisione, scherno, presa in giro?

Lo diciamo, e non da ora: ad Anagni il problema non è il sindaco Daniele Natalia; ma una parte della sua classe dirigente; che è convinta che la vittoria elettorale abbia reso possibile, anzi legittimo, l’uso di stili, linguaggi, toni, non appropriati.

Forse è il caso di farci più attenzione.