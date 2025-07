Occupy Pd: lo strano caso di un partito che però ha tenuto in piedi l’Italia

La metamorfosi di un partito tutto spalmato su populismo e minoranze e che ha lasciato orfano l’italiano medio che non vota a destra.

In principio fu il Lingotto nel 2007: con Walter Veltroni che profetizzava il salto quantico di post comunisti ed ex democristiani e che, nel farlo, era dannatamente convinto che quella potesse essere una crasi. Imperfetta magari – perché in molte sedi campeggiavano ancora le frasi di Pajetta o le foto di Fanfani – ma fattibile. E che avrebbe retto.

Non ci volle molto a capire che, invece, purtroppo e per fortuna, il Partito Democratico risponde da quando è nato a logiche di “occupazione”. Cioè all’alternarsi, come schema di potere, delle diverse anime che da sempre compongono quel laboratorio con mezza tavola degli elementi in beuta sul tavolo.

Tra dialettica e caciara

Walter Veltroni © Imagoeconomica, Alessia Mastropietro

Doveva essere la sua forza e chiamarsi dialettica, può diventare la sua debolezza e chiamarsi caos. Caos mezzo risolto ma allungato a calza nel tempo come per la Federazione provinciale di Frosinone, ad esempio.

Di fronte agli elementi unificanti invece il Pd, ogni Pd, ritrova la sua mission e si riscopre alternativa alle destre, ma solo o per lo più sui grandi temi concettuali o etici. Temi belli ma poco utili a riallamare l’elettorato perduto. Temi come la “Pastasciutta antifascista” che in queste sere è stata scolata a Cassino e Frosinone.

Oggi “Occupy Pd” è faccenda tutta di Elly Schlein, che ha spiazzato la fantomatica “Ditta” degli ex Pds e Ds e che tiene argine secco ai riformisti. E che governa il Nazareno con una ricetta populista e democristianofoba che ha riavvicinato, e di molto, la galassia della sinistra massimalista.

Chi chiamare per una pizza

Elly Schlein, Nicola Fratojanni, Angelo Bonelli e Giuseppe Conte

Se oggi Schlein dovesse scegliere fuori di ragione politica di andare a mangiare una pizza in gruppo chiamerebbe Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli per primi. Poi, magari un po’ riluttante ché il tipo è di quelli che a tavola spadroneggiano e ti costringono a chiamare la seconda birra, farebbe il numero di Giuseppe Conte.

Va da sé che la ragione politica poi si materializza di suo e che tutto sommato quel gruppo verrà visto come una squadra. E non è detto che sia un guaio, ma un fatto è certo: è una cosa molto poco Pd, almeno a voler considerare come e per cosa erano nati i dem.

Un Partito non sia mai movimentista a cui va comunque riconosciuto un merito. Quello di aver fornito “alla Repubblica un personale politico e istituzionale che potrà piacere o no, ma è quello che ha tenuto in piedi da solo e tra mille difficoltà la baracca Italia”. La splendida ed inconfutabile riflessione è di Christian Rocca su Linkiesta.

La fucina perfetta

Pier Luigi Bersani ed Elly Schlein

E’ vero, il Pd ha dato all’Italia molto più di quanto il Pd abbia dato alla sinistra moderna, e forse il gap andrebbe sanato una volta per tutte. La vocazione maggioritaria delle origini è scomparsa. Ed oggi la Schlein ha a disposizione una “gloriosa macchina da guerra” movimentista e pop che è molto più imperfetta di quanto non fosse l’universo dem del Lingotto.

Che era nato conscio delle sue imperfezioni ma perfettamente consapevole della sua mission. Cioè essere sì un filino balbuziente, ma capace di stare in asse con la nascente galassia socialdemocratica europea.

Pina Picierno (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

E sapere sempre e comunque – comandassero D’Alema, Renzi, Bersani o chiunque altro – che quel partito era una fucina. Una catena di montaggio della gente istituzionalmente e politicamente più presentabile di sempre. Invece e da anni ormai ad ogni ascesa di corrente è coinciso un reflusso, come con la “Ditta” contro Renzi o con la Picierno versus la Schlein.

Tutto questo mentre, occupato a riassestare il suo equilibrio interno, il Pd perdeva di vista progressivamente il suo elettorato. E non (solo) perché quello dem è un elettorato operaio e post-proletario biecamente scordato. Questa è una bugia bella e buona dato che il Pd per definizione è crasi di partiti e quindi ha target differenti o stemperati. Sì, anche quelli bancari, perché i partiti polimorfi non conoscono eresie.

Ognuno ha i “suoi”

Foto: Leonardo Puccini / Imagoeconomica

No, piuttosto perché ogni “fazione” ha il suo, di elettorato vocazionale, e a seconda di quale fosse al potere solo e soltanto quello aveva cercato e blandito. Senza una visione collegiale che mettesse a mix le fasce socio-economiche interessate dal processo e con un solo orizzonte etico troppo addormentato sulle categorie.

Lo sforzo di Veltroni di scrollarsi di dosso, come avvenne nel 2008, il massimalismo di sinistra per entrare nell’era del post comunismo è stato gajardo, ma mezzo vano.

E le primarie che hanno visto Schlein arrivare a governare il Nazareno con quella scelta kamikaze di far votare anche i non iscritti? Non hanno rappresentato, come si sperava, un’evoluzione a ché il Pd tornasse a ricordarsi della gente.

Ciao pop, addio lauqualunque

(Foto: Vince Paolo Gerace © Imagoeconomica)

Perché il populismo un po’ fighetto di oggi, pur avendo a cuore persone e idee degnissime, è lontano anni luce dai bisogni dei milioni di laqualunque. Quelli che aspettavano solo una cosa.

Che potessero votare un partito che sa cosa accade nella più parte delle case italiane. Che riconosca le minoranze ma senza tenerle nella teca utile di un serbatoio di voti preferenziale. E senza dare ad esse il ruolo cardinale di unico target.

E che magari si ricordi che, se il Pd è nato al Lingotto, costruito sulle bestemmie di chi si dannava l’anima in linea, un motivo ci sarà.