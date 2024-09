Ok a via Massaro “la strada per lo sviluppo di tutta la città”

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità le varianti al Prg necessarie per la realizzazione di via Massaro. La sindaca: "svolta importante per lo sviluppo di tutta la città”. le opposizioni: "Merito anche nostro con Coletta”

Via Massaro sarà realtà: il Consiglio comunale di stamattina a Latina ha approvato all’unanimità, in maniera definitiva, le varianti al Prg necessarie per la sua realizzazione, e soprattutto il progetto definitivo come emerso dalle prescrizioni di quattro anni di conferenze di servizi. Cioè dei tavoli che mettono a confronto tutti gli enti con competenza su una determinata opera.

Lungo il dibattito in Aula, con tutti i consiglieri concordi nell’importanza dell’opera, ma con quelli di minoranza che hanno voluto ribadire il ruolo della passata amministrazione Coletta nell’ottenere nel 2016 gli 8,3 milioni di euro di finanziamento statale necessari a realizzare un progetto che risaliva al 2012.

Ma non è solo questo: di idee, su una viabilità a servizio della Marina di Latina, ne sono uscite tante. Da chi ha riportato in auge la possibilità di un porto interno a Foce Verde, come all’epoca di Vincenzo Zaccheo; a chi ha ribadito l’importanza della salvaguardia dell’ambiente, per un’opera che sarà a un tiro di schioppo (anzi, pure meno) dal Lago di Fogliano e quindi dal Parco nazionale del Circeo; a chi vuole arretrare il water front del lungomare per renderlo pedonale; a chi ha ribadito l’importanza di collegare la nuova strada, attraverso pettini perpendicolari, con il lungomare stesso.

I 2 chilometri di raddoppio della strada uniranno la via Massaro attuale (da strada Sabotino fino a via Casilina) fino a viale Pennacchi (ex via del Lido) con un progetto che vedrà anche la creazione di un nuovo boschetto di 400 piante e passaggi sottostanti la strada per gli animali, oltre alla realizzazione di una pista ciclopedonale (in forma però leggermente ridotta rispetto al progetto originaria).

Di “svolta importante per lo sviluppo di tutta la città, opera strategica in cui questa amministrazione ha sempre creduto”, ha parlato la sindaca Matilde Celentano, che ha sottolineato il ruolo anche della delega in materia urbanistica ottenuta dalla Regione, utilizzata per la prima volta per questa occasione, che ha consentito di velocizzare i processi.

Via Massaro sarà dunque essenziale per quanto concerne il traffico estivo sul lungomare, andando a creare una sorta di “anello” con la parallela strada Lungomare. Manca però ancora di elementi essenziali per una sua concreta efficienza: non solo i “pettini” di collegamento con il lungomare, ma, ad esempio, anche una strada di accesso verso la chiesa Stella Maris. Progetti che dovrebbero essere immaginati in futuro.

Rinviato invece il punto sull’erosione, richiesto dall’opposizione: si terrà il 7 ottobre, alla presenza anche di tecnici della Regione, ente che ha fermato la procedura di valutazione ambientale in quanto il Comune non ha presentato uno studio sulle correnti a sud con la realizzazione di nuovi pennelli.