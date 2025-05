Oltre Ceccano ed Itri: cosa hanno detto le urne nel Lazio

Elezioni nel Lazio: il centrodestra tiene Subiaco e Fonte Nuova, ma Ceccano torna al centrosinistra. In entrambi gli schieramenti la parola chiave è 'unità'

Piccolo ma simbolico. È il mosaico politico del Lazio, cambiato ieri con le elezioni amministrative appena concluse. Solo 9 Comuni al voto ma offrono comunque spunti significativi. Il centrosinistra si riprende dopo nove anni il comune di Ceccano e prende atto che il suo ritorno all’unità è un’arma micidiale; il centrodestra consolida le altre sue roccaforti. Segnali importanti per entrambi i fronti .

Sopra i 15mila

Andrea Querqui abbraccia la moglie dopo il risultato

Il vero colpo della giornata è a Ceccano. L’arresto del sindaco Roberto Caligiore, finito lo scorso autunno nel mirino della Procura europea con il sospetto d’un giro di appalti pilotati in cambio tangenti è stata la fine di un progetto, il trionfo della delusione. I ceccanesi erano scesi in piazza silenziosi nelle ore successive a quell’arresto chiedendo pulizia, sono andati alle urne e l’hanno fatta. Cambiando un’intera generazione ed eleggendo sindaco il Dem Andrea Querqui al primo turno. (Leggi qui: Ceccano torna rossa: Querqui sindaco, il centrosinistra riprende la sua Stalingrado).

Non è stata una vittoria dovuta solo alla delusione o alla volontà di cambiamento: è stato un risultato figlio di una nuova maturità all’interno del Partito Democratico. Che questa volta non si è frantumato in due candidati. Il Presidente Pd del Lazio ed il Segretario regionale, Francesco De Angelis e Daniele Leodori, hanno mediato e costruito una sintesi. Non un patto carbonaro: alla luce del sole, nella sede di via sant’Andrea delle Fratte a Roma. Lì è stata costruita l’unità. (Leggi qui: Ceccano è l’ora dell’unità: Piroli con Querqui. A destra le Primarie).

Riccardo Del Brocco (Foto: Erica Del Vecchio / Teleuniverso)

Sul fronte del centrodestra ora andranno letti i numeri. L’ex assessore all’Ambiente, l’uomo che doveva essere il successore del sindaco Caligiore, Riccardo Del Brocco, ha mandato un segnale potentissimo, un avviso a tutti i naviganti sul mare della politica ceccanese. È lui l’uomo forte della destra in città e nessun altro. La sua civica Grande Ceccano ha raccolto 1.308 voti pari al 10,28% che è quasi il doppio di Fratelli d’Italia fermatasi a 765 voti ed al 6,01%. La seconda civica di Del Brocco ha preso altri 200 voti: il resto, semplicemente non esiste. La lista del candidati sindaco ha arrancato fino a 420 voti ed un 3,3% , la Lega del filoputiniano Stefano Gizzi ha preso la miseria di 170 voti, Forza Italia non è riuscita nemmeno a presentare una lista di candidati.

Il regno di Lollo

Il sindaco di Subiaco Felice Rapone

In provincia di Roma Subiaco conferma la destra. Il Comune di 8.500 abitanti, la “città del ministro Lollobrigida” e Capitale italiana del libro nel 2023, ha scelto la continuità. Lo scorso gennaio è morto il suo sindaco Domenico Petrini, stroncato da un malore nel suo ufficio. Al suo posto aveva preso le redini dell’amministrazione il suo vice Felice Rapone. Che ieri ha vinto a mani basse: eletto con il 72% dei voti, anche grazie a un centrosinistra spaccato che si è presentato con due candidate. Durante la campagna elettorale, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ci ha messo la faccia, e il risultato lo ha premiato. (Leggi qui: Sindaco fino alla fine: Petrini muore nel suo ufficio a Subiaco).

Fonte Nuova resta alla destra, nonostante il centrosinistra abbia tentato il colpo unendosi in un “campo largo” con Pd, M5S e Avs. Il candidato Umberto Falcioni ha battuto al primo turno Giorgio Bertozzi, archiviando il fallimentare esperimento “rossonero“. Cioè un’alleanza anomala che vedeva pezzi del Pd sostenere un’amministrazione dei Fratelli d’Italia.

A Fiano Romano, la destra resta fuori dai giochi. Si va al ballottaggio tra due volti noti della sinistra: Ottorino Ferilli (sostenuto dal Pd) e Davide Santonastaso, più radicale.

Il dato di Itri

Il sindaco Andrea Di Biase con l’assessore regionale Elena Palazzo

Il valore dell’unità vale anche a destra. Ed in particolare ad Itri, comune commissariato per la terza volta di fila perché la sua amministrazione è caduta ancira una volta anzitempo. Si stava andando verso una riedizione dei soliti scontri e delle solite divisioni. Alle quali hanno saputo trovare una soluzione il senatore Claudio Fazzone (coordinatore regionale di Forza Italia) e l’assessore regionale Elena Palazzo (di Itri ed autorevole esponente dei Fratelli d’Italia). Un’intesa che ha portato alla candidatura condivisa di Andrea Di Biase.

Operazione vincente. Che apre un nuovo scenario. In diretta tv su Teleuniverso, i protagonisti della giornata hanno detto che quel modello di dialogo può e deve uscire da Itri ed essere esportato anche in altri Comuni del Golfo.

La nota della Cabala

La vittoria del centrosinistra a Ceccano, storicamente precede un analogo risultato a Frosinone. E poi alla Regione Lazio. Una partita nella quale Roma sarà decisiva. Ed un bis del sindaco Roberto Gualtieri potrebbe diventare la chiave per ribaltare gli equilibri regionali.