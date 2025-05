Omicidio Mollicone, cosa ha deciso la Cassazione e cosa significa

Le motivazioni della Suprema Corte di Cassazione in base alle quali a marzo ha annullato la sentenza di assoluzione per l'omicidio di Serena Mollicone. Si riapre il processo. Ecco perché.

Una sentenza di assoluzione “incoerente in più punti e contradditoria“. Per questo a marzo la Cassazione, spiegandolo nelle 36 pagine di motivazioni, ha annullato le assoluzioni bis dei tre componenti della famiglia Mottola disponendo un nuovo processo per l’omicidio di Serena Mollicone, la liceale di Arce scomparsa il primo giugno 2001 e ritrovata uccisa il tre giugno successivo, nel vicino bosco dell’Anitrella di Monte San Giovanni Campano.

In pratica, spiega la Suprema Corte, l’assoluzione bis pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello per il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola (in servizio ad Arce nel periodo del delitto), per sua moglie Anna Maria, per il loro figlio Marco, tutti accusati del delitto, non è accompagnata dalla spiegazione di molte delle scelte che l’hanno prodotta ed evita di prendere posizione su diversi nodi cruciali. Legittimo scegliere – dice la Cassazione – ma bisogna sempre motivare. Ed in questo caso c’è stata “omissione e apparenza di motivazione, nonché l’assenza di risposta a specifiche deduzioni“.

Cosa ha detto la Cassazione

La Suprema Corte ha detto che la Corte d’Assise d’Appello non ha fatto bene il suo lavoro. Non ha analizzato in modo serio e completo le prove. Ha dato spiegazioni “contraddittorie“, “incomprensibili” e in alcuni punti “inesistenti“. In parole povere: la motivazione della sentenza di assoluzione non regge.

La Cassazione ha evidenziato che i giudici d’Appello si sono limitati a dire: “ci sono troppi dubbi, quindi assolviamo”, ma senza spiegare perché certi elementi gravi (come le contraddizioni emerse nelle varie testimonianze, l’allineamento tra tracce, testimonianze e comportamenti) non siano stati ritenuti sufficienti per condannarli o almeno per approfondire.

Un esempio: l’impatto della testa di Serena contro una porta danneggiata nella caserma corrisponde perfettamente al tipo di trauma cranico. Eppure i giudici non hanno mai chiarito se il buco nella porta fosse compatibile con la versione degli imputati (un pugno dato in una lite) o con quella dell’accusa (la testa di Serena). Hanno semplicemente “preso atto”, senza scegliere.

Le testimonianze ignorate

Molti testimoni – come il brigadiere Santino Tuzi, morto suicida pochi giorni dopo aver parlato – dissero di aver visto Serena entrare in caserma. Ma la loro attendibilità è stata scartata con motivazioni vaghe. La Cassazione dice: o sono attendibili, o non lo sono. Ma lo dovete spiegare seriamente.

Il DNA, le tracce di legno e vernice compatibili con la porta e i nastri adesivi trovati sul corpo, le consulenze tecnico-scientifiche: tutto è stato trattato in modo sommario. Nessuna risposta chiara alle obiezioni dell’accusa. Questo, per la Suprema Corte, non è accettabile.

A pagina 12 la Cassazione spiega che “se è vero che il giudice può pronunciare sentenza di condanna solo se l’imputato risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, tuttavia è anche vero che lo stesso non può astenersi dal vagliare le eventuali incertezze manifestatesi per verificare se è possibile ricomporle in un quadro coerente. E che solo se, all’esito di detta verifica, permangono dubbi, nel senso della possibilità di una spiegazione alternativa dei fatti, ha il dovere di assolvere l’imputato. La Corte di assise di appello di Roma si limita ad elencare le incongruenze evidenziate senza svolgere il passaggio successivo appena menzionato”. Cioè?

Non ti puoi fermare al primo intoppo

Significa che un giudice può condannare solo se è sicuro, senza dubbi ragionevoli, che l’imputato è colpevole. Ma questo non significa che possa fermarsi appena trova delle incertezze. Ha il dovere di analizzarle, di metterle insieme e capire se possono essere risolte, se cioè formano comunque un quadro logico e coerente. Solo se, dopo questa analisi, restano davvero dei dubbi concreti e possibili spiegazioni alternative dei fatti, allora deve assolvere.

Nel caso di Serena Mollicone, la Corte d’Assise d’Appello di Roma non ha fatto questo lavoro: si è limitata a elencare i punti poco chiari senza cercare di capire se, tutti insieme, potevano comunque portare a una verità solida.

Mancano le spiegazioni e questo rende incomprensibile ed incoerente la sentenza. Per la Cassazione, i giudici d’Appello “dichiarano insufficienti gli indizi, senza spiegare se sia possibile una ricostruzione alternativa più convincente“.

Cosa succede ora

Il processo d’appello dovrà essere rifatto da un’altra sezione della Corte d’Assise di Roma. I giudici dovranno rivedere tutto da capo: prove, testimonianze, indizi, alibi, motivi. E motivare con precisione ogni scelta. Bisognerà decidere se rifare l’intero dibattimento (e sarebbe la terza volta), se ascoltare solo alcuni dei testimoni per chiarire i punti rimasti in sospeso: su tutti le dichiarazioni del brigadiere Santino Tuzi che disse prima di avere visto Serena entrare in caserma il giorno del delitto, poi ritrattò, infine si suicidò con un colpo di pistola prima che potessero riascoltarlo. Ma ad un suo collega in servizio a Fontana Liri, il maresciallo Tersigni, confermò il primo racconto seppure in maniera informale.

Solo dopo avere ripercorso questo lavoro si potrà dire se i Mottola sono colpevoli o innocenti. Non si tratta solo della verità su Serena. La Cassazione, con questa sentenza, chiede precisione, chiarezza e rispetto delle regole. Per Serena, per la giustizia, per tutti.