Ore 20:41 è finito il Caligiore 2

Il Caligiore 2 è caduto questa sera alle 20:41. Con le dimissioni in massa firmate di fronte al notaio Parisella di Frosinone. Non le hanno sottoscritte gli esponenti della civica del sindaco. Al loro posto è andata l'opposizione che era in piazza a manifestare

È finita: alle 20:41 di lunedì sera l’amministrazione comunale di centrodestra che guidava Ceccano è caduta. Dimissioni in massa: per prendere le distanze dal sindaco Roberto Caligiore, dalla rotta che la settimana scorsa ha portato lui agli arresti domiciliari e l’intero gruppo di maggioranza sotto l’ombra del sospetto. Quello di avere pilotato gli appalti (il sindaco), avere capito cosa accadeva ma non avere avuto la capacità di intervenire (gli altri). Parla chiaro il provvedimento con i dieci arresti e le tre interdizioni firmato dal giudice Ida Logoluso, sulla base degi indizi raccolti dalla Squadra Mobile di Frosinone e dal Servizio Centrale Operativo.

Nelle prossime ore il Segretario generale del Comune trasmetterà al prefetto di Frosinone Ernesto Liguori le dimissioni firmate di fronte al notaio Arnaldo Parisella di Frosinone. Dal Palazzo di Governo informeranno il Ministero dell’Interno dando il via all’iter di scioglimento e di ritorno alle urne per nuove elezioni. Entro un paio di giorni ci sarà la nomina del Commissario prefettizio che gestirà l’ordinaria amministrazione.

La decisione di firmare

Roberto Caligiore

A decidere di staccare la spina è stata una drammatica riunione tenuta nel pomeriggio da consiglieri ed assessori della maggioranza Caligiore. Una parte ha detto con chiarezza che bisognava dimettersi: subito e senza tentennamenti. Anche il Gruppo della civica del sindaco ha preso le distanze da Caligiore e poco conta se lui respinge le accuse, dice di poter giustificare. Sono stupiti “di fronte ad elementi che non avremmo mai immaginato e che, se confermati, rappresentano eventi gravissimi da condannare in toto”. Anche per l’assessore Ginevra Bianchini, i Consiglieri Mauro Staccone e Mariella Bruni il sospetto è insopportabile.

Ma non ci stanno a firmare un documento già deciso da altri, con una situazione politica da decidere in poche ore. Il problema è di metodo e per questo dicono no alle dimissioni.

Gli altri sono andati. Appuntamento alle 19:30 nello Studio Parisella in via Vittorio Gassman 8 a Frosinone. Per dire che anche se al momento nessuno di loro risulta indagato e tutte le accuse formulate fino ad ora coinvolgono soltanto il sindaco ed una parte dei dirigenti e dei tecnici, sia sufficiente il solo sospetto caduto sull’amministrazione a rendere opportune le loro dimissioni.

Nel frattempo la piazza del municipio di Ceccano si è riempita di persone per un presidio civico spontaneo promosso via social. Presente anche l’opposizione di centrosinistra: tutti in attesa dell’esito della decisione del Consiglio di maggioranza ed ancora ignari che fossero già dal notaio.

Chi firma e chi no

Piazza Antonelli con il sit in spontaneo

Firmano i primi sei. Sottoscrive anche Tonino Aversa, che è da poco passato in Forza Italia ma sta all’opposizione di questo centrodestra. Va a firmare l’ex delegato alla Cultura Alessio Patriarca che a giugno era stato messo alla porta proprio dal sindaco Caligiore.

Senza le firme del Gruppo Caligiore non ci sono i numeri per determinare la caduta immediata dell’amministrazione. Ginevra Bianchini ribadisce il No e lo mette nero su bianco: “Di fronte alle dimissioni di tre quarti della maggioranza reggente unitamente ad una parte di minoranza, non ci siamo sentiti di appoggiare questa scelta, tra l’altro già presa da alcuni amministratori, con tanto di notaio in attesa dei firmatari, a nostra insaputa, già durante la rapidissima riunione convocata per discutere la linea da seguire”.

Ginevra Bianchini

Nessuna vicinanza al sindaco. “Possiamo apparire i più vicini, ma in questi anni siamo stati i più distanti”. Cosa avrebbero voluto fare? “Riteniamo che la nostra responsabilità fosse quella di appurare in maniera approfondita le ripercussioni di un eventuale commissariamento sui cittadini di Ceccano. E mollare la barca in fretta e furia pur di “uscirne bene” non rientra nel nostro modo di fare. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità circa questa scelta, certi di aver sempre agito in buona fede, nel rispetto della legalità e alla luce del sole, per quanto ci riguarda”.

Nello studio del notaio, per sbloccare la situazione basta una telefonata: dalla piazza arriva il centrosinistra. A mettere la firma sono i due Consiglieri comunali eletti nel 2020 nella coalizione “Il Coraggio di cambiare”: Emanuela Piroli candidata sindaca e Andrea Querqui il secondo più votato in assoluto. Con loro chiedono la penna Mariangela De Santis (Nuova vita) ed Emiliano Di Pofi (Psi).

È finita.