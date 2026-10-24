Ottant’anni di democrazia: Piroli chiama i sindaci e riapre le pagine della storia

Il 27 ottobre del 1946 si insediava a Ceccano il primo Consiglio comunale democraticamente eletto dopo il fascismo. Ottant'anni dopo Emanuela Piroli convoca un'assise solenne, con Andrea Querqui, gli ex sindaci e i familiari di quelli scomparsi. La presidente sceglie anche un videomessaggio per rivolgersi alla città. Un appuntamento che riunirà generazioni politiche diverse, alcune delle quali protagoniste di scontri che hanno segnato la storia di Ceccano.

Martedì 27 ottobre: a Ceccano in Consiglio comunale non ci saranno soltanto maggioranza e opposizione. Ci saranno ottant’anni di storia. Sindaci che hanno governato in epoche differenti. Alcuni ancora protagonisti della politica cittadina, altri ormai lontani da Palazzo Antonelli. Per quelli che non ci sono più arriveranno i familiari. Il 27 ottobre Ceccano celebrerà gli ottant’anni dall’insediamento del primo Consiglio comunale democraticamente eletto dopo il ventennio fascista. L’iniziativa porta la firma della presidente dell’assise, Emanuela Piroli, che ha voluto convocare una seduta solenne proprio nel giorno dell’anniversario.

Il luogo sarà quello abituale, la sala consiliare di Piazza Municipio. Questa volta, però, i protagonisti saranno anche quelli che su quegli scranni si sono seduti decenni prima.

Quel 27 ottobre del 1946

La foto di Federico Patellani / Fondo Patellani presso il Museo di fotografia contemporanea

Per capire il significato della ricorrenza bisogna tornare all’Italia appena uscita dalla guerra. Il fascismo era caduto e la monarchia era stata superata con il referendum del 2 giugno 1946. Le istituzioni locali stavano tornando ad essere espressione del voto popolare.

A Ceccano quel percorso fu particolarmente complicato. Le elezioni amministrative vennero celebrate il 13 ottobre 1946, diversi mesi dopo rispetto a molti altri Comuni italiani. Le tensioni politiche ancora presenti sul territorio avevano infatti provocato rinvii e timori per possibili disordini. Due settimane dopo, il 27 ottobre, si insediò il nuovo Consiglio comunale. La scelta del sindaco cadde su Pietro Colapietro, che avrebbe guidato la città nella prima fase della ricostruzione democratica.

Era una Ceccano profondamente diversa perché la guerra aveva lasciato ferite nelle famiglie e negli edifici e le appartenenze politiche erano forti, spesso accompagnate da contrapposizioni difficili da ricomporre. Il ritorno alle urne rappresentava quindi un passaggio importante nella vita cittadina e da quel momento sarebbe stato nuovamente un Consiglio scelto dai cittadini a decidere il futuro del Comune.

La scelta di Piroli

Emanuela Piroli

Per annunciare l’appuntamento Emanuela Piroli ha scelto anche una strada che finora aveva utilizzato poco: un videomessaggio sui social. Lo ha sottolineato lei stessa, spiegando che forse per la prima volta ricorreva a questo strumento per rivolgersi direttamente ai cittadini. Un intervento dal tono istituzionale, nel quale ha ripercorso gli avvenimenti del 1946 e ricordato le difficoltà che accompagnarono il ritorno della democrazia.

La presidente ha insistito soprattutto sul significato della ricorrenza. Ottant’anni di Consiglio comunale significano ottant’anni di rappresentanza democratica, di decisioni prese da uomini e donne chiamati a rispondere davanti ai cittadini. Nel video ha ricordato che il mandato amministrativo è un testimone da custodire e consegnare alle generazioni successive.

Il messaggio è rivolto soprattutto ai giovani perché quella democrazia che oggi sembra un elemento normale della vita istituzionale, nel 1946 rappresentava una conquista arrivata dopo anni nei quali la libertà di scegliere i propri rappresentanti era stata cancellata.

Tutti i sindaci nella stessa Aula

L’aspetto più particolare della cerimonia sarà proprio la presenza dei predecessori di Querqui.

Angelino Loffredi

L’Amministrazione ha invitato Angelino Loffredi, Giancarlo Savoni, Francesco Ciotoli, Giovanni Querqui, Maurizio Cerroni, Antonio Ciotoli e Manuela Maliziola.

Saranno inoltre coinvolti i familiari dei sindaci scomparsi: Pietro Colapietro, Vincenzo Bovieri, Luigi Piroli, Francesco Battista, Orazio Trotta, Lorenzo Masi, Edoardo Papetti, Carlo Spinelli e Angelo Compagnoni.

Un elenco che attraversa stagioni profondamente differenti. Ci sono gli anni della ricostruzione, quelli delle grandi trasformazioni urbanistiche, le amministrazioni della Prima Repubblica e la stagione successiva all’introduzione dell’elezione diretta del sindaco. Ogni primo cittadino ha avuto una propria maggioranza ed ogni maggioranza ha avuto un’opposizione. Qualcuno ha governato a lungo. Altri hanno dovuto affrontare crisi politiche che hanno interrotto anticipatamente l’esperienza amministrativa. Martedì quelle differenze potranno lasciare spazio al ricordo delle rispettive responsabilità istituzionali.

Quando il Consiglio torna a rappresentare tutti

Emanuela Piroli ed Andrea Querqui

C’è anche un significato politico nell’iniziativa. Emanuela Piroli è una delle figure più riconoscibili del centrosinistra ceccanese. Oggi presiede un Consiglio comunale nel quale siedono forze politiche che, appena un anno e mezzo fa, erano impegnate in una dura campagna elettorale. La cerimonia offre la possibilità di riportare l’attenzione sulla funzione istituzionale di quell’assemblea. Il presidente del Consiglio comunale, infatti, ha il compito di rappresentare l’intera assise e questa volta la presidenza ha scelto un’iniziativa che coinvolge esperienze amministrative appartenenti a tutte le stagioni politiche della città.

Il risultato sarà anche una fotografia particolare: persone che negli anni si sono scontrate potranno ritrovarsi nello stesso luogo per ricordare chi ha amministrato prima di loro.

Un appuntamento che guarda anche ai giovani

Nelle parole di Piroli c’è un passaggio che guarda al futuro. Anzi, guarda il futuro. La presidente richiama la responsabilità di trasmettere alle nuove generazioni il valore della partecipazione democratica. È un tema concreto perchè per molti ragazzi il Consiglio comunale è soprattutto il luogo nel quale si discutono bilanci, lavori pubblici, scuole e servizi.

Ottant’anni fa significava qualcosa di ancora più importante: il ritorno della possibilità di scegliere e la storia ceccanese di quel periodo racconta anche quanto fosse difficile ricostruire una comunità dopo la guerra.

Nel 1944 Vincenzo Bovieri era stato nominato sindaco dal Comitato di Liberazione Nazionale. Due anni dopo la città tornò alle elezioni amministrative. Il passaggio dal governo della fase di liberazione ad un Consiglio scelto dagli elettori segnò una nuova stagione della vita democratica. È quella storia che la presidenza vuole riportare al centro dell’attenzione.

Martedì la parola alla memoria

La seduta è convocata per martedì 27 ottobre alle ore 17, nella sala consiliare del Comune. All’ordine del giorno figura anche l’approvazione del regolamento interno del Sistema Bibliotecario Valle del Sacco. Il secondo punto sarà dedicato all’anniversario e agli indirizzi per valorizzare la memoria democratica cittadina. La seduta sarà pubblica e trasmessa anche attraverso il canale YouTube istituzionale.

Piroli ha rivolto l’invito ai cittadini, alle associazioni e alla stampa. Per il sindaco Querqui sarà l’occasione di accogliere chi ha guidato Ceccano prima di lui, per gli ex amministratori un ritorno, anche simbolico, in un luogo che ha segnato una parte della loro vita. Per i familiari dei sindaci scomparsi, invece, sarà il momento di vedere riconosciuto pubblicamente un pezzo della storia dei propri cari.

Ottant’anni dopo, il Consiglio comunale tornerà a guardare al 27 ottobre 1946. I nomi sono cambiati. Sono cambiati i partiti, le maggioranze e le battaglie politiche. Resta quell’Aula nella quale si continua a decidere una parte del futuro di Ceccano e per un pomeriggio saranno proprio coloro che l’hanno guidata, in tempi diversi, a raccontarne la storia.