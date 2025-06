Ottaviani a Trancassini rimettono la politica al centro del villaggio

Le dichiarazioni di Trancassini ed Ottaviani cambiano lo scenario politico di Frosinone. Hanno ribadito l'importanza dell'equilibrio politico. Nessuna sfiducia per il sindaco Mastrangeli, ma necessità di migliorare i dialoghi interni.

Nelle ultime 24 ore, la politica ha rimesso mano al compasso. Con due interventi pesanti come macigni — quello del segretario provinciale della Lega Nicola Ottaviani e del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini — è stato ridisegnato il perimetro politico della maggioranza che sostiene il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. Quando due dei tre pilastri del centrodestra sentono il bisogno di esporsi ufficialmente, rompendo il silenzio con parole nette, è segno che il barometro della politica locale segna burrasca. E che in Comune, ormai, la questione non è più solo amministrativa, ma tutta squisitamente politica.

La politica al centro del villaggio

Nicola Ottaviani (Foto © Stefano Strani)

Le uscite pubbliche di Trancassini e Ottaviani hanno avuto un doppio effetto: consentito di riportare al centro del villaggio la Politica: troppo spesso accantonata in questa consiliatura nel Comune di Frosinone. Sacrificata sull’altare del risultato esclusivamente amministrativo. Ma non bastano piazze, scuole, parchggi a guidare verso il futuro una città. Serve amministrazione e serve politica, l’una e l’altra. Altrimenti il sistema non sta in equilibrio.

I due segretari — regionale e provinciale — hanno rimesso a fuoco ciò che negli ultimi mesi era stato offuscato da tensioni e tatticismi: i dati di realtà. Ovvero che ogni alleanza si regge su un equilibrio e ogni equilibrio ha bisogno di parole chiare, regole condivise e ruoli riconosciuti. Cinque elementi su tutti.

I cinque elementi

Paolo Trancassini (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Primo elemento. Le vicende politiche del Comune di Frosinone, in quanto Capoluogo, hanno un peso e una valenza a livello Regionale. È stato chiaro Paolo Trancassini, attraverso l’intervista rilasciata a Corrado Trento sul quotidiano Ciociaria Oggi “se non ci saranno riscontri alle richieste fatte da FdI al sindaco di Frosinone, la questione Frosinone approderà al tavolo regionale del centrodestra“. Si sale di livello e si condivide le responsabilità. Era un punto di arrivo abbastanza prevedibile. Ma non scontato.

Secondo elemento. Da Fdi non è partita nessuna richiesta di azzeramento della Giunta al Sindaco. Non ancora. Non fino ad oggi. Ma richieste, precise, di rivedere alcuni aspetti della mobilità sostenibile. Quelle si. Fatte nelle sedi opportune, a viso aperta e da persone titolate. Per essere chiari: richieste avanzate dal capogruppo Franco Carfagna, in Consiglio comunale, con un intervento pubblico.

Alessia Turriziani

Parecchie cose non vanno per il verso giusto, a giudizio di FdI. E’ un fatto oggettivo, non suscettibile di narrazioni romanzate. Intendono cavalcare i mugugni che sono saliti dal quartiere Scalo per i disagi legati ai lavori pubblici in corsi. A tal fine, il Segretario provinciale del Partito Massimo Ruspandini, insieme al responsabile cittadino l’assessore Alessia Turriziani ed al Capogruppo Franco Carfagna, si incontreranno con il sindaco Mastrangeli per affrontare le questioni sollevate dai Fratelli d’Italia.

Nessuna sfiducia

Terzo elemento. Nessuna ipotesi di sfiducia al sindaco è all’ordine del giorno sul tavolo dei Meloniani. La consiliatura, come sempre ricordato da questo giornale, non è e non è mai stata in pericolo. Se qualcuno avesse in mente di sfasciare dovrà prima fare i conti con le Segreterie regionali del Centrodestra. Oltre ovviamente ad assumersene la responsabilità.

Quarto elemento. l‘unità del centrodestra, non solo a livello nazionale o regionale, ma anche a Frosinone costituisce un valore. Da preservare. Da parte di tutti. Sul punto sono stati netti, sia Nicola Ottaviani che Paolo Trancassini, anche su questo concetto. Resta però da capire come applicare questo principio con la posizione di Forza Italia che oggi sta all’opposizione del sindaco Mastrangeli. Ogni cosa a suo tempo.

Aldo Mattia e Fabio Tagliaferri

Quinto elemento. Non aiuta il dialogo la tensione interna a Fratelli d’Italia. Il gruppo che fa riferimento alle tesi dell’onorevole Aldo Mattia ha fatto un passo indietro per consentire un Congresso cittadino pacifico ed unitario in FdI. In cambio gli era stato assicurato un posto da assessore per uno dei loro. Ma quell’assessorato non si vede e più passano i giorni più la tensione cresce insieme al timore di essere stati fregati. Aldo Mattia sta sudando le proverbili sette camicie per tenere uniti i ranghi e custodire il malcontento sottocoperta.

Altro elemento indipendente dal primo: le pressioni che sta gestendo l’assessore alla Cultura Simona Geralico, tirata per la giacca al fine di convincerla a fare scelte pratiche che non condivide in materia di spettacoli ed organizzazione di eventi.

L’ombrello aperto

Matteo Salvini e Nicola Ottaviani

Sesto elemento. Riccardo Mastrangeli ha la completa e totale copertura politica della Lega. A partire dall’onorevole Nicola Ottaviani per arrivare a Matteo Salvini che sta iniziando a considerare il capoluogo ciociaro strategico come una città della Bergamasca.

Ombrello politico che il Partito di Salvini garantisce al sindaco, sia per quanto ha deciso fino ad ogg, sia per quanto deciderà in futuro. Chi pensa di “attaccare” solo Mastrangeli, di fatto attacca anche la Lega. Con tutte le conseguenze del caso.

Ultima evidenza. Nè Ottaviani né Trancassini hanno fatto cenno al 2027. Troppo presto, o troppo complicato. Adesso.