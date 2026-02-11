Ottaviani nel quartiere, la bomba e la città che chiede Stato

Dopo l’esplosione sfiorata nel cuore di Cassino, il deputato Nicola Ottaviani incontra i residenti e chiama il Governo. Tra divisioni politiche e organici carenti, la sicurezza diventa banco di prova per istituzioni e comunità.

Non si vedeva dai tempi del senatore Angelo Picano. O dell’onorevole Anna Teresa Formisano. Ma loro erano di Cassino. Un deputato della Repubblica che arriva in un quartiere centrale della città per incontrare i residenti, senza che ci sia un’elezione imminente e senza che debba chiedergli il voto, non è un fatto ordinario. Non lo è soprattutto quando a mobilitare le istituzioni è un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia: una bomba carta lanciata sotto un’auto a metano e che, solo per un caso fortuito, non è esplosa. (Leggi qui: Cassino e Frosinone, lo specchio rotto: quando il paesone diventa città fragile. E qui: Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 11 febbraio 2026).

È accaduto nel cuore della città, in un cortile frequentato in gran parte da persone anziane che vivono nel complesso Ater, a pochi passi da una chiesa, dal tribunale e dal palazzo comunale. Non una periferia dimenticata ma un quartiere storico e popolato. Se l’ordigno avesse colpito il serbatoio dell’auto, oggi il racconto sarebbe ben diverso.

La Polizia di Stato è intervenuta immediatamente, insieme alla Procura della Repubblica. Gli accertamenti sono in corso e nelle prossime ore potrebbero arrivare riscontri giudiziari importanti. Resta però un dato politico e sociale: l’episodio si inserisce in una sequenza di fatti che negli ultimi mesi hanno acceso i riflettori su Cassino.

Il contesto

Auto incendiate, danneggiamenti con modalità analoghe, episodi che – secondo gli investigatori – potrebbero essere riconducibili a una contrapposizione tra gruppi criminali composti soprattutto da giovani, interessati al controllo di alcune piazze di spaccio. Due mesi fa era stata data alle fiamme l’auto di un residente nel quartiere Colosseo. A maggio, stessa sorte per la vettura di un sostituto procuratore in servizio a Cassino. Un’escalation che, al di là dei singoli collegamenti investigativi ancora da accertare, ha generato un clima di forte preoccupazione.

In questo contesto si inserisce la visita fatta ieri sera del deputato della Lega Nicola Ottaviani, che ha incontrato i cittadini di San Silvestro Nuovo e, in diretta telefonica, ha coinvolto il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. Tra le ipotesi sul tavolo, l’estensione del progetto “Strade Sicure”, con pattugliamenti dell’Esercito nelle aree considerate più esposte al rischio criminalità.

Dibattito aperto

(Foto © AG IchnusaPapers)

Ma il tema sicurezza è entrato anche nel dibattito consiliare. Nella giornata di ieri sei consiglieri di minoranza, appartenenti al gruppo civico Lega ed a Fratelli d’Italia, hanno firmato un comunicato stampa con cui chiedono al sindaco di farsi portavoce presso il Governo di un rimpinguamento degli organici delle forze dell’ordine sul territorio. Una presa di posizione netta, che ha avuto il sapore di una rottura tra gli scanni dell’opposizione. All’appello, infatti, sono mancati i consiglieri di Forza Italia e due esponenti di Fratelli d’Italia; tra questi ultimi, unica firma quella di Nora Nouri.

Un segnale politico che arriva in una fase delicata. Perché se il confronto è fisiologico in democrazia, è altrettanto vero che su temi come sicurezza e legalità la comunità si aspetta compattezza istituzionale. Cassino, in un momento storico come questo, difficilmente può permettersi divisioni. Il rischio è che il dibattito politico venga percepito come frammentato proprio mentre i cittadini chiedono unità e risposte concrete.

Organico carente

Carlo Fucci (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Al di là delle dinamiche tra maggioranza e opposizione, il nodo centrale resta uno: la carenza di organico nelle forze dell’ordine e negli uffici giudiziari. Un tema che il procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, ha sollevato pubblicamente nelle scorse settimane, evidenziando la necessità di rafforzare uomini e mezzi per garantire un’azione investigativa efficace e una risposta giudiziaria tempestiva. Senza un adeguato supporto strutturale, ogni intervento rischia di essere percepito come un tampone.

Il modello evocato per “Strade Sicure” è quello adottato in provincia di Caserta tra il 2008 e il 2009, quando la presenza dei militari contribuì a rafforzare il controllo del territorio, consentendo a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza di concentrarsi maggiormente sulle indagini. Un’esperienza che produsse risultati significativi nel contrasto alla criminalità organizzata. Ma l’eventuale impiego dell’Esercito divide l’opinione pubblica: per alcuni è un segnale forte dello Stato, per altri una risposta emergenziale a un problema strutturale.

Cassino, come molte città della provincia di Frosinone e del Paese, vive una fase in cui il controllo del territorio non è più scontato. La sicurezza non è solo una questione di percezione ma di presenza concreta dello Stato: nelle pattuglie che presidiano le strade, negli investigatori che seguono le piste, nei magistrati che coordinano le indagini.

La bomba come simbolo

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

La bomba carta che è esplosa a metà diventa allora un simbolo. Non solo del pericolo scampato ma della necessità di una riflessione collettiva. La legalità non è uno slogan né una bandiera di parte: è un equilibrio delicato che si costruisce con risorse adeguate, coordinamento istituzionale e fiducia tra cittadini e istituzioni.

La politica è chiamata a fare la sua parte, evitando semplificazioni e tatticismi. Le forze dell’ordine e la magistratura continuano a fare la loro, spesso con organici ridotti. La comunità, dal canto suo, chiede risposte.

Il punto non è scegliere tra allarme e minimizzazione. Il punto è riaffermare, con atti concreti e con una squadra istituzionale coesa, che nessun territorio può diventare terreno di conquista per gruppi criminali, qualunque sia la loro dimensione. E che la legalità, anche in una città di provincia, resta la prima infrastruttura su cui costruire il futuro.