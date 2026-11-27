La Lega presenta Andrea Micci candidato sindaco di Viterbo, territorio assegnato nel 2022 a Forza Italia. L'annuncio arriva mentre gli azzurri sgambettano i sindaci di Frosinone e Latina, Mastrangeli (Lega) e Celentano (FdI).

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Pacta sunt servanda, dicevano i latini: i patti si rispettano. Ma solo finché conviene. Nella sede della Lega a Viterbo, una cinquantina di persone ha assistito nelle ore scorse alla prova pratica di quanto quel principio oggi vada reinterpretato . Astuzia, furbizia politica, strategia: il manuale Viterbese porta due nomi ciociari, quelli di Mario Abbruzzese (Coordinatore Regionale Organizzazione) e Nicola Ottaviani (deputato e coordinatore provinciale a Frosinone). La mossa di partenza? L’avvocato Andrea Micci, consigliere comunale uscente e Segretario Provinciale del Partito, è stato presentato come candidato sindaco per le comunali del 2027.

È un nuovo tassello del grande Risiko che sta giocando il centrodestra regionale nella partita per le candidature nei capoluoghi.

Il patto del 2022, tradotto in parole semplici

Matilde Celentano e Riccardo Mastrangeli

Nel 2022 il centrodestra laziale aveva raggiunto un equilibrio sulle candidature nei capoluoghi. Non era una spartizione ma il riconoscimento dei pesi sui territori, aggiornato con la bilancia di quattro anni e mezzo fa. Alla Lega erabni andate le candidature di Frosinone e Roma, a Fratelli d’Italia quelle di Latina e Rieti, a Forza Italia era spettata Viterbo dove poteva contare sulla storia dell’ex sindaco ed ex deputato Giulio Mancini e sul dinamismo del deputato ed ex sottosegretario Francesco Battistoni.

Ognuno aveva la sua città nell’area in cui era capace di incidere di più: e tutti gli altri dovevano remare in quella direzione. Da settimane quell’accordo scricchiola: Forza Italia ha tolto sostegno al sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli (espressione della Lega) ed ha rotto pubblicamente con la sindaca di Latina Matilde Celentano (espressione di Fratelli d’Italia).

Claudio Fazzone (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Il sospetto, mai dichiarato, è che il senatore Claudio Fazzone (Segretario Regionale di Forza Italia) accarezzasse l’idea di ottenere per il suo Partito la candidatura a Latina rinunciando a quella di Viterbo, stanco dei continui litigi che hanno fatto spazientire anche un fedelissimo come Mancini. Che dopo 30 anni ha preso cappello ed è andato via.

Si inserisce in questo contesto la scelta fatta ieri sera dalla Lega. Ha risposto a Fazzone e lo ha fatto esattamente sulla casella che l’accordo del 2022 aveva assegnato a chi la stava mettendo sotto pressione a Frosinone. Non è un caso che a consegnare la dichiarazione con cui si aprono le ostilità siano stati Mario Abbruzzese e Nicola Ottaviani: due esponenti di Frosinone, il secondo ex sindaco del capoluogo ciociaro d o ve Fazzone sta logorando Mastrangeli

Un allievo che ha studiato bene

Sono stati loro a formalizzare la proposta. Teoricamente, l’annuncio sarebbe toccato a Davide Bordoni, coordinatore regionale del Partito. Presente a Viterbo ed accanto a lui, il senatore Andrea Paganella — già alla guida della segreteria politica di Matteo Salvini. A chiudere il cerchio, Antonio Giammusso, che nella segreteria del sottosegretario Claudio Durigon segue i dossier laziali.

Un’operazione pulita: come quella fatta nei giorni scorsi su Alatri. Nessuno dalla Lega ha parlato di rottura, nessuno ha alzato la voce contro l’alleato: hanno semplicemente reso concreto un nome, costringendo così il tavolo regionale — quello che decide le candidature dei capoluoghi e nelle grandi città del Lazio — a non poter più prendere tempo. È lo stesso metodo con cui, da mesi, il senatore Claudio Fazzone ha ridisegnato gli equilibri a Frosinone e Latina: non un’imposizione gridata, ma un fatto compiuto che costringe l’alleato a trattare. Stavolta, però, il fatto compiuto lo ha costruito qualcun altro. (Leggi qui: Il tavolo della Lega ufficializza Addesse: subito un tavolo per la sintesi con FdI).

Una provincia già spaccata in due

Chiara Frontini

Perché proprio Viterbo? La risposta sta in una frattura che la stessa Forza Italia porta aperta da giugno. L’alleanza siglata allora tra il Partito e la sindaca uscente Chiara Frontini aveva diviso i vertici locali: l’area di Maurizio Gasparri l’aveva sostenuta, mentre Giulio Marini — sindaco, senatore e presidente della Provincia in anni passati — se n’era andato dopo trent’anni di tessera, giudicandola incompatibile con la propria storia politica.

Trovare spazio in un Partito già diviso è più facile che altrove: e non a caso, chiudendo il proprio intervento, lo stesso Micci ha scelto di citare con apprezzamento una posizione di Gasparri su un tema tecnico, la sicurezza stradale — un biglietto da visita recapitato proprio alla parte di Forza Italia che su Frontini si riconosce. Come a dire: anche io posso rappresentarvi e forse meglio. Di più: Micci ricorda le contraddizioni politiche della sindaca Frontini: civica contro i Partiti e contro il sindaco azzurro Giovanni Arena, sostenendo che “quelli di Forza Italia erano tutti poco onesti e poi si è federata con Forza Italia”.

Due strade, un solo tavolo

Mario Abbruzzese, Nicola Ottaviani, Andrea Micci, Andrea Paganella e Davide Bordoni

Il segnale politico mandato ieri da Mario Abbruzzese e Nicola Ottaviani con la candidatura leghista di Andrea Micci a Viterbo è fortissimo ed è in direzione di Claudio Fazzone e di Forza Italia: tu rompi su Frosinone e noi non siamo tenuti a seguirti su Viterbo. Dove già sei debole per l’uscita di Mancini e del suo gruppo. Restituisce a Fazzone, con gli interessi, la stessa moneta che lui aveva coniato su Frosinone.

Seconda strada: la Lega cede comunque Viterbo a Forza Italia ma da una posizione di forza nuova, e pretende come contropartita non una città, bensì la ricomposizione dell’unità del centrodestra attorno a Frosinone. In entrambi i casi il tavolo regionale, da ieri, ha una scadenza che prima non aveva.

Pacta sunt servanda, certo. Ma a quanto pare vale solo finché nessuno dei contraenti trova conveniente il contrario.