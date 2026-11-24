La Regione Lazio approva l’Addendum con Comune di Frosinone e Sport e Salute: l’intervento sulla Palestra Coni sale a 2.236.618,23 euro grazie al milione del Dipartimento per lo Sport e punta al recupero complessivo.

La Palestra Coni di via Mola Vecchia torna al centro dell’agenda politica del Comune di Frosinone. Dopo tante chiacchiere e polemiche tra maggioranza e opposizione, questa volta il passaggio è concreto: la Regione Lazio ha approvato l’Addendum all’accordo con il Comune di Frosinone e Sport e Salute, aggiornando il quadro economico di un intervento che arriva adesso a 2.236.618,23 euro. Una cifra ben diversa dai 543.355 euro inizialmente previsti nel 2021.

A fare la differenza è soprattutto il milione di euro assegnato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio al Comune capoluogo, che consente di allargare il progetto e puntare al recupero complessivo della struttura.

L’atto e il nuovo quadro economico

Il provvedimento è la determinazione dirigenziale G16100 della Direzione Affari della Presidenza Turismo Cinema Audiovisivo e Sport, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 94 di oggi.

La Palestra Coni a Frosinone

L’atto approva lo schema di Addendum all’accordo di collaborazione sottoscritto dai tre soggetti interessati. Non è un dettaglio burocratico: serve ad aggiornare formalmente gli impegni delle parti, alla luce delle nuove risorse disponibili e del nuovo progetto esecutivo. Tradotto dal linguaggio burocratico: dal 2021 ad oggi, è cambiato il mondo. E soprattutto i costi.

Il progetto cresce, le risorse aumentano e viene riscritto il quadro economico dell’intervento che punta a restituire completamente alla città uno degli impianti sportivi più simbolici e allo stesso tempo più trascurati degli ultimi anni.

Chi paga che cosa

(Foto © IchnusaPapers)

Anche la ripartizione finanziaria adesso è definita. La Regione Lazio conferma i 500.000 euro già stanziati; Sport e Salute mette a disposizione 736.618,23 euro con risorse proprie; il Comune di Frosinone contribuirà con un milione di euro, attraverso il finanziamento concesso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio con decreto ministeriale del 9 luglio 2026.

Nessun nuovo onere, dunque, per le casse regionali. Cambia, invece, completamente la dimensione dell’operazione.

A mettere nero su bianco la necessità di ampliare gli interventi, rispetto a quelli previsti originariamente, è stata Sport e Salute con la nota prot. reg. n. 1087256 del 28 ottobre 2026. La società, proprietaria dell’immobile e soggetto attuatore dei lavori, ha spiegato che gli approfondimenti tecnici ed economici svolti durante la progettazione esecutiva hanno evidenziato l’opportunità di un recupero più ampio. Perché nel frattempo il degrado e il decadimento della struttura sono andati avanti.

Non soltanto il ripristino della funzionalità sportiva, quindi, ma anche interventi sulla sicurezza, sull’accessibilità, sull’efficienza energetica e sulla qualità complessiva degli ambienti.

È questo il punto sostanziale dell’aggiornamento. L’obiettivo non è rimettere semplicemente in piedi la palestra CONI rimasta inutilizzata per anni, ma restituire alla città un impianto adeguato alle esigenze attuali.

Una palestra con una storia

Una struttura, quella di via Mola Vecchia, che ha anche un valore storico per la gente di Frosinone: realizzata tra il 1958 e il 1960 nell’ambito delle opere legate alle Olimpiadi di Roma, porta la firma progettuale di Uga De Plaisant e Sergio Musmeci. Per generazioni di frusinati è stata un riferimento per lo sport cittadino, ospitando attività di pallacanestro, pallavolo, scherma e discipline da combattimento. La chiusura, nel 2018, ha lasciato un vuoto nell’offerta sportiva del capoluogo.

Secondo il progetto esecutivo predisposto da Sport e Salute, gli interventi interesseranno coperture, impermeabilizzazioni, facciate e serramenti, il rifacimento delle palestre e dei servizi, il recupero della pavimentazione sportiva, la sistemazione delle aree esterne e delle recinzioni, oltre alla completa riqualificazione impiantistica. Particolare attenzione sarà riservata all’efficientamento energetico con illuminazione a led, pompe di calore e impianto fotovoltaico.

La lettura politica

(Foto © Stefano Strani)

Fin qui gli aspetti tecnici. C’è poi, inevitabile, la lettura politica. L’atto di approvazione dello schema di addendum costituisce un risultato politico importante per l’amministrazione capoluogo guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli.

Dopo una lunga fase di interlocuzione tra Comune, Regione, Ministero e Sport e Salute, il progetto esce, infatti, dalla dimensione delle intenzioni e si consolida finalmente sul piano amministrativo e finanziario. Non è cosa di poco conto.

L’impianto di via Mola Vecchia è uno di quei dossier sui quali si misura la capacità delle istituzioni di lavorare insieme: di generare la filiera. La Regione del presidente Francesco Rocca mantiene gli impegni assunti nel 2021 senza aumentare l’esborso, il Governo mette sul tavolo il milione decisivo e Sport e Salute accetta di rafforzare sensibilmente il proprio contributo economico. Il Comune di Frosinone, infine, ottiene il riconoscimento di un’opera che da tempo rivendicava come fondamentale per il rilancio dell’area e della pratica sportiva.

Gioco, partita, incontro.

Francesco Rocca e Riccardo Mastrangeli

Fuori dalla liturgia burocratica, non si è in presenza dell’inaugurazione del cantiere, ma a qualcosa che in politica, spesso, conta quasi quanto il taglio del nastro: la certificazione che i soldi ci sono, gli enti coinvolti hanno sottoscritto gli impegni e la cornice amministrativa è stata aggiornata per consentire all’intervento di procedere.

Per la città di Frosinone e per le associazioni sportive del capoluogo che da anni aspettano di riappropriarsi della storica palestra Coni, è probabilmente la notizia più importante.

E Mastrangeli può calare un altro asso sul tavolo da poker delle elezioni 2027.