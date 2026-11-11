Paliotta, il caso che scuote il PD e mobilita Enzo Salera

Annalisa Paliotta ha sostenuto a Pontecorvo il sindaco uscente Rotondo e il circolo PD ne chiede l’uscita. Enzo Salera la difende e contesta il segretario Migliorelli, che richiama l’impegno a interrompere i rapporti col centrodestra.

Mille voti, uno strappo e un circolo di dimensioni contenute. Presi singolarmente, sarebbero elementi di una normale dinamica politica comunale, di quelle che difficilmente arrivano sulla scrivania del Segretario provinciale. E invece, nel giro di appena due settimane, il caso Annalisa Paliotta e la vicenda del circolo PD di Pontecorvo sono diventati una questione politica provinciale. Con tanto di fibrillazioni, prese di posizione e linee di frattura che, da tempo, attraversano il Partito Democratico e che adesso appaiono sempre meno sotterranee.

Il clamore, dentro il Partito, viene giudicato da molti persino sproporzionato rispetto alla natura della vicenda. «Di casi come questo ce ne sono ad ogni elezione amministrativa, in tutti i partiti», è il ragionamento che circola tra i Dem. Eppure, questa volta, qualcosa è andato diversamente. Un caso di politica cittadina è riuscito a scalare rapidamente i livelli del partito, arrivando non soltanto sulla scrivania del segretario provinciale Achille Migliorelli, ma anche su quelle del segretario regionale Daniele Leodori e della segretaria nazionale Elly Schlein.

Il motivo non sta soltanto nei mille voti di Paliotta o nella richiesta di un circolo locale. Sta soprattutto in quello che la vicenda ha finito per rappresentare: l’ennesimo terreno di scontro tra le diverse anime del PD provinciale. (Leggi qui: Pd, la tregua è già finita: Migliorelli non li coinvolge, i big lo mettono sotto accusa).

La partita mai archiviata

Annalisa Paliotta

Perché dietro Pontecorvo c’è molto più di una candidatura sostenuta o di una scelta elettorale contestata. C’è la partita, mai davvero archiviata, tra AreaDem e Rete Democratica, le due principali componenti del Partito Democratico in provincia di Frosinone. Due aree che si contendono l’egemonia nei circoli, il rapporto con gli amministratori locali e soprattutto il peso politico in vista delle prossime sfide, a partire dalle prospettive regionali e parlamentari.

Una competizione che negli ultimi tempi sembrava aver trovato qualche punto di equilibrio, anche grazie ai passi avanti compiuti nella gestione della Federazione provinciale e alla ritrovata unità in diversi circoli. Ma gli equilibri, nel PD, restano spesso più fragili di quanto appaiano. E il caso Paliotta lo ha dimostrato.

Il caso Paliotta a Pontecorvo

Giacinto Carbone

La vicenda, sul piano amministrativo, è piuttosto semplice. A giugno, a Pontecorvo, si è votato per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Da una parte il sindaco uscente Anselmo Rotondo, espressione di Fratelli d’Italia; dall’altra Giacinto Carbone, sostenuto dal circolo locale del Partito Democratico. Annalisa Paliotta ha scelto di non seguire l’indicazione del PD cittadino. Ha preferito mettere a disposizione di Rotondo e del centrodestra il proprio patrimonio elettorale, circa mille voti, ottenuti peraltro in abbinata con altri candidati.

Una scelta politicamente discutibile agli occhi del circolo, ma legittima sul piano delle dinamiche elettorali. Da qui la richiesta degli esponenti locali: Paliotta deve lasciare il Partito Democratico. Anche questa, dal loro punto di vista, una posizione legittima.

Il problema è che la vicenda, a quel punto, ha smesso di riguardare soltanto Pontecorvo. (Leggi qui: I casi Paliotta e Isola non sono chiusi. Due lettere riaprono tutto. E c’è il caso Salera. E qui: La lettera di Paliotta scoperchia il vaso e mette all’angolo tutto il Pd. Ma anche qui: Il caso Paliotta diventa una resa dei conti Migliorelli, Salera e Leodori e il vaso di Pandora).

Salera con Paliotta

Enzo Salera (Foto © Stefano Strani)

A trasformarla in un caso provinciale è stato soprattutto il peso politico della diretta interessata e, in particolare, il rapporto con il sindaco di Cassino Enzo Salera. Paliotta è infatti una figura a lui vicina, una sua persona di fiducia, oltre che un medico apprezzato dell’ospedale Santa Scolastica. Alle regionali del 2023 aveva raccolto risultati significativi nel Cassinate, costruendo un consenso che il PD non può permettersi di considerare marginale. Salera non ha quindi alcuna intenzione di assistere senza intervenire all’uscita dal Partito di una risorsa che ritiene preziosa, soprattutto in vista delle prossime competizioni elettorali.

La sua difesa è stata tutt’altro che timida. Anzi, è arrivata fino alle dichiarazioni pubbliche, con un messaggio preciso: «Bisogna abbassare i toni, Paliotta è una risorsa». Una linea ribadita anche nelle ultime ore, quando il sindaco di Cassino ha voluto chiarire che la sua posizione non è una contestazione ad AreaDem, ma una presa di distanza dalla gestione politica del caso. «Io non contesto AreaDem, ma su questo punto non sono d’accordo. Paliotta rappresenta un valore per tutto il Partito, alle regionali ci servirà».

Il punto, dunque, non è soltanto difendere una persona, ma evitare che il PD si privi di un consenso elettorale che potrebbe tornare utile quando si tratterà di fare i conti con le candidature e con la distribuzione dei pesi interni. (Leggi qui: PD, la guerra sale di livello: Terranova attacca De Angelis e apre il fronte AreaDem)

E contro Migliorelli

Achille Migliorelli

Salera, però, non si è fermato alla difesa di Paliotta. Ha allargato il tiro, chiamando direttamente in causa il segretario provinciale Achille Migliorelli e contestandone la gestione della vicenda. «Questa vicenda l’ha gestita male, troppo clamore, non se lo merita Paliotta».

Poi l’affondo, destinato a far discutere: «Lui vuole fare il puritano quando a San Giorgio a Liri ha governato insieme a Francesco Lavalle che, pur non essendo all’epoca già di Forza Italia, aveva in squadra persone di centrodestra». Una stoccata che va ben oltre il caso di Pontecorvo. Perché mette in discussione la coerenza politica del segretario provinciale e, soprattutto, la sua autorevolezza nel dettare una linea valida per tutti.

Migliorelli, dal canto suo, si difende richiamando una decisione assunta dalla Direzione Provinciale del partito e approvata all’unanimità: il documento che impegnava gli amministratori Dem a interrompere i rapporti politici con il centrodestra nei Comuni. Una scelta che, nelle intenzioni della Federazione, avrebbe dovuto fissare un principio chiaro, senza eccezioni e senza interpretazioni di comodo. «È una questione di coerenza del Partito, che non può scendere a compromessi con chi ha posizioni distanti dalle nostre». Una posizione che il segretario considera necessaria per evitare che il PD finisca per parlare con più voci e assumere comportamenti differenti a seconda delle convenienze locali.

La posta in gioco

Enzo Salera

Ma è proprio qui che la vicenda si complica. Perché una regola approvata all’unanimità può diventare un problema quando viene applicata a una situazione concreta e coinvolge figure politiche che hanno un peso elettorale e amministrativo. E soprattutto quando, dietro il principio della coerenza, si intravede una partita molto più ampia: chi decide la linea del Partito? Chi stabilisce quali rapporti siano compatibili e quali no? E, soprattutto, chi ha il potere di determinare il futuro politico di chi porta voti e consenso?

Nel PD provinciale, quando entra in campo Salera, difficilmente le discussioni restano confinate nelle stanze dei circoli. Il sindaco di Cassino ha un peso amministrativo e politico che non può essere ignorato, ma anche una capacità di intervento che spesso finisce per terremotare gli equilibri interni. E quando alza la voce, il confronto rischia di trasformarsi rapidamente in uno scontro politico. Il caso Paliotta, in questo senso, è diventato la miccia di una polveriera che covava da tempo.

Conseguenze in vista

Annalisa Paliotta

Le conseguenze potrebbero emergere già nelle prossime settimane, quando il Partito Democratico sarà chiamato a serrare i ranghi in vista delle elezioni politiche. Non sarà soltanto una questione di unità formale o di dichiarazioni di appartenenza. Sarà soprattutto il momento in cui bisognerà decidere chi avrà voce nella scelta dei candidati e quale peso verrà riconosciuto alle diverse componenti del Partito. È lì che si misureranno davvero i rapporti di forza.

Pontecorvo, insomma, potrebbe essere soltanto il primo tempo di una partita molto più grande. I mille voti di Annalisa Paliotta hanno acceso il confronto, ma la posta in gioco è un’altra: il controllo politico del PD provinciale e la capacità di arrivare alle prossime scadenze elettorali con una linea condivisa.

A quel punto si capirà chi sarà disposto a seguire le indicazioni della Federazione e chi, invece, avrà deciso di giocare una partita autonoma. Perché nel PD di Frosinone la questione non è più soltanto chi sta con Paliotta. È capire chi sta con chi quando arriverà il momento di scegliere.