Paola, l’assessora della discordia agita le acque in maggioranza

A Gaeta l'ingresso in giunta della Guglietta ha creato malumori: gli esponenti della coalizione di governo accusano il sindaco Leccese di aver effettuato la nomina a loro insaputa. Il primo cittadino sta cercando di gettare acqua sul fuoco ed ha dovuto dare un contentino alla dimissionaria Linda Morini

Può bastare una presenza fisica in Consiglio comunale, prima ancora che uno strategico ma fondamentale voto di astensione, per diventare assessore al comune di Gaeta, l’undicesimo (un record decisamente negativo) dall’inizio della consiliatura avvenuto nel giugno 2022?

Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese in questi giorni è impegnato a circoscrivere il malcontento innescato a macchia di leopardo nella sua maggioranza dopo la nomina di Paola Guglietta ad assessore Attività Produttive, Attività Professionali, Lavoro Autonomo e Commercio e PNRR dell’ex consigliera comunale. (leggi qui: Gaeta, porte girevoli in giunta: Paola Guglietta è l’undicesimo assessore).

Monta il dissenso

Il sindaco Cristian Leccese e l’assessora Paola Guglietta

I mugugni non mancano perché l’esponente di “Avanti tutta” è stata promossa nell’esecutivo ad insaputa di molti rappresentanti della maggioranza. Chiamati a votare – sotto la spada di Damocle della mancanza del numero legale – l’inserimento di alcuni progetti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Quali progetti? Quelli proposti da alcuni imprenditori interessati, attraverso i progetti di finanza, alla proprietà di altrettanti stabilimenti balneari di Serapo.

Il primo cittadino sapeva dal pomeriggio di lunedì che alcuni esponenti della sua maggioranza non avrebbero votato favorevolmente le delibere riguardanti i project financing o addirittura avrebbero disertato la seduta. Il numero legale non era garantito in sede di votazione. Troppe assenze. Mancavano gli ex presidenti del consiglio comunale Davide Speringo e Pina Rosato, il capogruppo di Gaeta Tricolore-Fratelli d’Italia Marco Di Vasta, l’ex sindaco Massimo Magliozzi ed il consigliere Pompeo Costabile.

Leccese ha dovuto proporre la “promozione” assessorile della Guglietta a condizione che garantisse la sua presenza fisica in Aula (anche se poi si è astenuta) e permettesse alla maggioranza di avere nove voti. Dunque superasse di uno la soglia del numero legale.

Le dimissioni della Morini

Linda Morini

L’altra iniziativa che ha dovuto intraprendere Leccese per evitare di incappare in una brutta figura politica è stata quella di convincere Linda Morini a restituire la delega assessorile all’Urbanistica. Una mossa effettuata forse ad insaputa del suo predecessore Cosimino Mitrano e del gruppo consiliare “Mitrano nel cuore”.

La Morini non si è dimessa subito. Ha deciso di rilasciare, a sorpresa, alcune dichiarazioni ad inizio seduta quando il punto non era all’Ordine del Giorno. La lettera di dimissioni dall’esecutivo l’ha presentata durante il Consiglio comunale quando, mantenendo fede ad un solenne impegno con il primo cittadino, ha verificato che la consigliera Guglietta era stabilmente al suo posto.

Che poi sull’argomento dei progetti di finanza si fosse astenuta, la cosa sarebbe interessata relativamente ai vertici dell’amministrazione gaetana. Discorso inverso: la Guglietta ha deciso di restare in Aula quando ormai il posto in giunta, con le dimissioni della Morini, l’aveva guadagnato sul campo.

Linda è rientrata dalla finestra

Sabina Mitrano

Di fronte a queste marcature ad uomo incrociate, Parigi val bene una messa ma bisognava salvare il salvabile davanti all’asfissiante forcing dei consiglieri comunali di opposizione del Pd. Emiliano Scinicariello, Franco De Angelis e Sabina Mitrano avevano visto una maggioranza numericamente ridotta all’osso, al limite della mancanza del numero legale, quando i riscontri elettorali di tre anni fa erano stati quasi bulgari.

Leccese, forse dopo i rimbrotti di Mitrano, è dovuto correre ai ripari perché il sacrificio di Linda Morini andava compensato. Non è un caso che dopo un paio di ore dalle sue dimissioni l’ex assessore è rientrata dalle finestra. La Morini, seppur nella veste di delegata esterna, ha riottenuto le stesse competenze di cui si era occupata sino a qualche ora prima.

Stiamo parlando di analisi e studio sul patrimonio, programmi di valorizzazione dei beni demaniali e comunali, attuazione degli strumenti di rigenerazione urbana, interventi di riqualificazione e /o rigenerazione urbana afferenti a edilizia pubblica e benessere animale. Insomma un assessorato all’urbanistica camuffato. Senza se e senza ma.

Il rientro di Matarazzo in Consiglio comunale

Raffaele Matarazzo

Nominando la Guglietta neo assessora, il primo cittadino pensa di aver risolto un’altra grana che lo stava tormentando da tempo: l’approdo in consiglio comunale del primo dei non eletti della lista “Avanti tutta!”, il terzo più votato alle amministrative di tre anni fa, l’ex assessore all’ambiente Raffaele Matarazzo.

Dal primo consiglio utile sarà verificato il livello di fedeltà di Matarazzo al sindaco in carica. Anche se eletto nella lista “Avanti tutta”, Matarazzo da sempre è un fedelissimo di Cosimino Mitrano che, pur perdendo (apparentemente) un assessorato, ha rafforzato il suo gruppo consiliare che rappresenta l’azionista di maggioranza dell’Amministrazione Leccese.

L’incertezza regna sovrana

La maggioranza è in fibrillazione anche per un’altra ragione: la lista “Avanti tutta” ha recuperato in pochi mesi quello che aveva perso con le concordate dimissioni del presidente del consiglio Davide Speringo. Gli accordi pre elettorali prevedevano una posizione per ogni due consiglieri comunali eletti.

Davide Speringo

“Avanti tutta” ora ne ha due, Davide Speringo e Raffaele Matarazzo, ed è rappresentata in giunta dalla Guglietta che ha saputo stare al gioco con finezza. Ha accettato l’invito di Leccese a dimettersi da consigliere ma ha preteso che l’assessora Morini mettesse per iscritto il suo abbandono dalla Giunta. Perché anche a Gaeta vale il principio del “verba volant, scripta manent”.

In questa situazione di palese incertezza amministrativa la giunta si trova ad operare con assessori in in carica con deleghe di seconda e terza fascia. Quelle di prima (bilancio e demanio) le ha avocate a se il sindaco Leccese, il ciclo dei rifiuti, la cultura e l’urbanistica “rivista” in questi giorni sono a carico di tre delegati esterni: Felice D’Argenzio, Gennaro Romanelli e, appunto, Linda Morini.

Maggioranza in subbuglio ed il caso-Costabile

Il sindaco riuscirà a ridimensionare i bollenti spiriti della sua maggioranza quando la querelle dei progetti di finanza ha visto aumentare la contrapposizione istituzionale tra il Comune e l’Agcm (Autorità di garanzia sul mercato e sulla concorrenza), il cui ricorso sarà discusso dal Tar il prossimo 19 dicembre?

Il Comunale di Gaeta

Leccese alle amministrative del 2022 aveva eletto, di fatto, un solo consigliere di riferimento nella lista concepita a sua immagine e somiglianza, “Lab 32”. Pompeo Costabile con un voto d’astensione aveva espresso delle riserve sulla legittimità dei primi project financing approvati in consiglio comunale.

La replica non tardò ad arrivare. Il consigliere regionale Mitrano in occasione del congresso comunale di Forza Italia aveva annunciato che “i non allineati si possono scordare la ricandidatura”. Costabile ha preso nota e da quel giorno non ha messo più piede al comune di Gaeta. Capita…