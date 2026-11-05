Papa Leone richiama in servizio il vescovo Spreafico

Papa Leone ha nominato componente del Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per la Prima Evangelizzazione e le Nuove Chiese Particolari, il vescovo Ambrogio Spreafico, richiamandolo in servizio. Non è un titolo onorifico. Una scelta basata sull'esperienza

A 76 anni, il bollettino di mezzogiorno della Sala Stampa vaticana torna a scrivere il suo nome: Papa Leone ha nominato Ambrogio Spreafico (vescovo emerito di Frosinone-Veroli-Ferentino e di Anagni-Alatri) membro del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per la Prima Evangelizzazione e le Nuove Chiese Particolari.

Con lui due cardinali di peso: Mario Zenari, il nunzio rimasto a Damasco negli anni della guerra, e Christophe Pierre, nunzio negli Stati Uniti. In elenco anche il vescovo Maurizio Malvestiti.

Il ritorno a casa

(Foto © Stefano Strani)

Per Spreafico è quasi un ritorno a casa. La Sezione per la Prima Evangelizzazione è l’erede di Propaganda Fide, il ministero vaticano delle missioni: lo stesso mondo della Pontificia Università Urbaniana, che Spreafico ha guidato da rettore fino al 2008, prima di arrivare in Ciociaria.

Alla Cei, inoltre, ha presieduto la Commissione per l’evangelizzazione dei popoli e poi, dal 2016, quella per l’ecumenismo e il dialogo: nel 2020 Papa Francesco lo aveva voluto anche nel Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso.

Una scelta basata sull’esperienza e sulla capacità non comune di costruire ponti di dialogo che monsignor Spreafico ha dimostrato di mantenere attiva anche in questi mesi da pensionato. Un’esperienza che Papa Leone XIV ha ritenuto non andasse sprecata o lasciata solo alle conferenze ed ai libri sul dialogo con gli ebrei, sui quali il vescovo ha continuato a concentrarsi anche ora.

Diciassette anni in Ciociaria

Monsignor Ambrogio Spreafico (Foto © Stefano Strani)

Nominato coadiutore di Frosinone-Veroli-Ferentino il 3 luglio 2008, ne era diventato vescovo il 18 ottobre dello stesso anno. Dal 10 novembre 2022 aveva assunto anche Anagni-Alatri, unendo le due diocesi in persona Episcopi.

Compiuti i 75 anni, il 26 marzo 2025, aveva presentato la rinuncia: Papa Leone gli ha dato come successore Santo Marcianò, nominato il 1° luglio 2025 e arrivato a Frosinone il 7 settembre. Un anno dopo, Roma lo richiama in servizio.