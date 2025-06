Paradosso o strategia elettorale? Lo strano caso della Lega ad Anagni

Cosa c'è dietro il duro comunicato del Carroccio sulle problematiche del lavoro nel territorio. Al di là delle giuste considerazioni e dei dati allarmanti, emerge la volontà di conquistare maggiore visibilità nella maggioranza in vista delle prossime elezioni comunali. L'imbarazzo degli alleati, la smentita dell'assessore D'Ercole

Ad Anagni la Lega sembrerebbe essere passata all’opposizione. O meglio, sembrerebbe esserci sempre stata negli ultimi anni. Almeno a giudicare dalla foga e dalla passione con cui si scaglia contro il problema della crisi lavorativa ed occupazionale del territorio. C’è soltanto un problema: dal 2018, anno in cui la maggioranza di centrodestra capitanata da Daniele Natalia (Forza Italia) governa con merito la città (anche grazie alla sostanziale irrilevanza dell’opposizione), la Lega fa parte attivamente della coalizione del centrodestra che amministra la città.

Ricoprendo tra l’altro ruoli importanti in settori come l’Urbanistica, che dovrebbero (o avrebbero dovuto) dare la possibilità di affrontare ben prima (e molto meglio) quel disagio a cui si fa ora riferimento. E quindi, non si capisce bene a chi dovrebbe essere sviluppata la critica.

Una strategia elettorale?

Daniele Natalia, sindaco di Anagni

A meno che, ed il sospetto in questo senso è del tutto legittimo, non si tratti di una strategia tutta interna alla Lega di Anagni per recuperare quella visibilità e quel peso specifico all’interno della coalizione che in città vede il Partito di Salvini schiacciato tra Forza Italia e Fratelli d’Italia Nella gara che ormai si è evidentemente innescata per decretare il successore di Daniele Natalia alla carica di primo cittadino.

Una gara che, anche se oggettivamente è improbabile, se continua ad alimentare queste tensioni potrebbe anche rilanciare il centrosinistra anagnino attualmente ancora indietro.

Il grido d’allarme

Tutto nasce da un grido d’allarme che qualche ora fa la Lega di Anagni ha affidato ai propri canali. Esprimendo “preoccupazione per la persistente crisi occupazionale che affligge il territorio”. Un territorio afflitto da anni (la Lega cita il rendiconto sociale provinciale 2022, pubblicato dall’INPS), una serie di “criticità sul fronte occupazionale”. Che evidenziano “una difficile congiuntura socio- economica e un’insoddisfacente capacità di assorbimento dell’energia lavorativa del territorio”. Dati che impongono “una riflessione profonda sulle cause di una disoccupazione che, più che un mero dato statistico, rappresenta una sfida per il futuro economico e sociale della nostra comunità”.

La zona industriale di Anagni

Ovviamente “le cause alla radice di questa situazione sono molteplici: investimenti insufficienti, disallineamento formativo, rallentamenti burocratici”. Un panorama complesso che esige “un confronto costruttivo tra le istituzioni locali, il mondo imprenditoriale e gli enti di formazione”. Perché “solo un approccio deciso e condiviso potrà rilanciare il lavoro e garantire prospettive di crescita e benessere per l’intera comunità”.

La Lega (come dubitarne?) farà la sua parte : “Siamo pronti a vigilare costantemente sulla situazione, affinché ogni intervento e ogni politica economica sia messa al servizio dei cittadini, contribuendo a costruire un futuro più solido e competitivo”. Anche, se necessario, sferzando gli alleati: “Il partito della Lega di Anagni invita tutti i partiti e i civici di maggioranza relativa a unire le forze per trasformare le criticità in opportunità, ponendo al centro il valore del lavoro e della crescita sostenibile nel nostro amato territorio”.

Le contraddizioni del Carroccio

Tutto giusto. Tutto corretto. Parole che grondano di vibrante partecipazione per il dramma di un’economia che singhiozza e di un’occupazione che segna il passo, a tutto svantaggio delle centinaia di lavoratori, e delle relative famiglie, che da anni non sanno come mettere insieme il pranzo o la cena. Esigenze di cui una amministrazione cittadina deve farsi carico, ponendo in campo tutte le strategie utili per, se non risolvere, quantomeno prendere più tollerabile il dramma.

Vittorio D’Ercole e Claudio Durigon

Come detto, c’è soltanto un punto che non funziona: la Lega fa parte della maggioranza che da 7 anni amministra la città. Pur concedendo che i problemi economici ed occupazionali non si risolvono con una delibera o con un’ordinanza sindacale, un’amministrazione comunale può certamente fare qualcosa per gestire il problema. La Lega fa parte di quell’amministrazione. Ed ora, dopo 7 anni, dice che bisogna fare molto di più. Come dire che, fino ad ora, non si è fatto molto.

La nota della Lega ha generato un discreto scompenso all’interno della maggioranza anagnina. L‘assessore Vittorio D’Ercole, titolare della delega all’Urbanistica, si è precipitato a smentire categoricamente il comunicato. Ribadendo tutto quello che è stato fatto dall’amministrazione nel corso degli ultimi anni per gestire e, se possibile, migliorare, la situazione economico-occupazionale di tutta la zona del comune di Anagni.

Una puntualizzazione corretta e condivisibile. Che però non sgombra il campo dall’equivoco di fondo: qual è la posizione reale della Lega di Anagni? quella di tuona contro l’opposizione contro la crisi occupazionale ed economica, o quella di chi elenca le misure prese per risolvere il problema?