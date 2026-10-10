Parcheggi a pagamento, opposizioni nel pallone

Dopo l'astensione sulla delibera che affida la sosta a Futuro Rifiuti Zero, la Lega firma con Pd e Un'altra città la commissione Trasparenza. Il sindaco Taddeo, a caccia del bis, ringrazia.

Una panchina di piazzetta Municipio, sotto gli occhi di tutti, studenti fuori sede in transito per i bus di Molo Vespuccicompresi, e soprattutto del retrostante palazzo comunale. Lì il sindaco Gianluca Taddeo e il Consigliere leghista Nicola Riccardelli hanno avuto un «lungo e cordiale» incontro, all’indomani dell’astensione della Lega sulla sosta a pagamento. Le opposizioni di Formia litigano, e il sindaco, a caccia del bis, sentitamente ringrazia.

Lo strappo in aula

La querelle sulla nuova gestione della sosta ha messo a nudo gli attuali limiti di una minoranza che si appresta a presentarsi disunita all’appuntamento elettorale della primavera 2027. A meno di clamorosi miracoli. Il conferimento della gestione delle strisce blu alla municipalizzata Futuro Rifiuti Zero (Frz) è stato deliberato in Consiglio comunale nei giorni scorsi con i soli voti di Forza Italia e di Fratelli d’Italia: Futuro Rifiuti Zero è il nome assunto dalla società, nata come Formia Rifiuti Zero, dopo aver allargato il proprio raggio d’azione ad altri Comuni.

Quanto è avvenuto negli ultimi giorni avrebbe meritato il lettino di uno psicologo della politica.

Amato La Mura

Lo strappo tra il Pd e la civica Un’altra città da una parte e la Lega dall’altra c’era stato platealmente in Aula. Gli esponenti del carroccio presenti (il capogruppo Antonio Di Rocco e l’ex candidato a sindaco Amato La Mura) si sono astenuti (a sorpresa) sia sulla delibera di conferimento in house del servizio alla Frz sia su un emendamento tecnico. Un’astensione che ha distino i due leghisti dal resto delle opposizioni. L’emendamento, presentato dai Dem Luca Magliozzi, Imma Arnone e Alessandro Carta e dall’ex sindaco Paola Villa, proponeva di destinare alla stessa Frz gli introiti degli annunci pubblicitari installati sui futuri parcometri.

La mossa della commissione

La Lega nella giornata di venerdì ha completato il suo suicidio politico tornando nel recinto da cui aveva pensato di allontanarsi in pieno Consiglio. Come? I Consiglieri Di Rocco e Riccardelli, dopo un lungo inseguimento sul canale WhatsApp delle minoranze formiane, hanno prima richiesto la convocazione della Commissione Trasparenza e poi sono risultati i destinatari del suo svolgimento, che ci sarà martedì 13 ottobre, alle ore 14.30, presso il palazzo municipale di Formia.

I Consiglieri Arnone, Carta, Magliozzi e Villa sapevano che gli esponenti della Lega avevano il coltello dalla parte del manico. Perché per lo svolgimento della commissione Trasparenza sarebbe servita una quinta firma che solo uno dei tre Consiglieri leghisti (due, per la verità, essendo La Mura presidente della Commissione) avrebbe potuto fornire.

Il Campo largo in fase di costruzione ha operato un forcing sul gruppo consiliare della Lega per ottenere quella firma: «state rischiando di isolarvi ulteriormente». E lo stesso forcing lo hanno attuato gli ausiliari del traffico che chiedono il loro assorbimento nella municipalizzata Frz. A spingere è anche il resto dei due principali schieramenti politici presenti nel consiglio comunale di Formia.

Il «carroccio» ha valutato bene le conseguenze politico-elettorali cui sarebbe andato incontro e così Di Rocco e Riccardelli hanno co-firmato la richiesta della commissione Trasparenza.

Un solo argomento

Ha un unico argomento che il Consiglio comunale di Formia ha ampiamente discusso e votato (con i soli voti di Forza Italia e Fratelli d’Italia) nella sua ultima seduta: «approfondimento delle procedure relative al passaggio della gestione del servizio di sosta pubblica a pagamento dalla precedente concessionaria K-City Srl alla società in house Formia Rifiuti Zero Srl con particolare riferimento alla tutela occupazionale del personale già impiegato nel servizio».

Le minoranze consiliari sostengono come «la normativa vigente preveda specifiche forme di tutela occupazionale nei cambi di gestione dei servizi. Principio peraltro richiamato e ribadito anche negli atti approvati dal Consiglio comunale per l’affidamento del servizio a FRZ».

La Lega in aula lunedì scorso si è astenuta, come detto, sulla delibera generale di affidamento del servizio delle strisce blu. Dopo alcuni giorni ci ha ripensato e, insieme agli esponenti del Pd e di Un’altra città, ha ammesso, tra le righe, di aver perso un’occasione: «Riteniamo pertanto necessario approfondire la corretta applicazione della normativa in materia, le valutazioni effettuate in ordine alla tutela del personale della precedente gestione, l’applicazione della clausola sociale, nonché il coordinamento di tali tutele con le procedure di reclutamento avviate da Frz».

L’allargamento ai sindacati

Il fronte progressista e la Lega hanno chiesto la partecipazione in commissione Trasparenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale formiana, dei dirigenti competenti e dell’Amministratore Unico di Futuro Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo. Hanno esteso l’invito anche alle «organizzazioni sindacali interessate».

Se la Uiltucs di Latina ha fatto sapere che ci sarà (un dubbio riguarda il sindacato di categoria della Cgil, la Flai), è facile ipotizzare a questo punto che i vertici dell’amministrazione comunale e della Frz potrebbero facilmente dare forfait. Lo lascia intuire la seduta consiliare dell’altra sera.

Il motivo? La delibera è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza Forza Italia-Fratelli d’Italia e quello contrario dei Consiglieri Dem e di Un’altra città. E appunto, con le due astensioni dei Consiglieri leghisti Di Rocco e La Mura.

L’incontro sulla panchina

Gianluca Taddeo

In molti hanno intravisto nell’astensione della Lega un suo timido ma disperato riavvicinamento alla maggioranza che il prossimo maggio inseguirà la sua riconferma al comune con Gianluca Taddeo di nuovo candidato.

Non è stato un caso che all’indomani del voto di astensione della Lega in Consiglio il terzo Consigliere (assente nella seduta consiliare di lunedì), Riccardelli, per sua stessa ammissione, abbia confermato di aver avuto un «lungo e cordiale» incontro con il primo cittadino. Dove? Su una panchina di piazzetta Municipio, dove tutti, e non solo gli studenti fuori sede diretti al capolinea dei bus di Molo Vespucci, potevano vedere. Soprattutto dal retrostante palazzo comunale.

Riccardelli ha precisato che alla base della «chiacchierata» ci sia stato il delicato passaggio del servizio della sosta a pagamento alla municipalizzata Frz. Ha però escluso che il «faccia a faccia» possa aver affrontato altre dinamiche. Del tipo? Un’alleanza in vista delle elezioni. Insomma, l’incontro sulla panchina di piazzetta Municipio non ha favorito un’accelerazione circa l’auspicato ritorno della Lega (o quanto è rimasto di essa) nel cono d’ombra del centrodestra formiano, semplicemente perché «squadra che vince non si cambia».

A non volere la Lega nella maggioranza Taddeo, dopo il divorzio del 2021, sono componenti importanti di Forza Italia e, soprattutto, di Fratelli d’Italia. Pesano il debutto nell’agone politico-elettorale dell’associazione «Iniziativa per Formia» dell’avvocato Luca Scipione e la faticosissima costruzione del campo largo guidato dal Pd.

Il ruolo del sindacato

Gianfranco Cartisano

La Lega è stata costretta a fare dietrofront rispetto al suo discusso voto di astensione in Consiglio. Anche perché a mettere in difficoltà il sindaco di Formia ci ha pensato un sindacalista proveniente da Terracina, il segretario provinciale della Uiltucs, Gianfranco Cartisano. Aveva organizzato un sit-in con gli ex ausiliari del traffico. Era stato fissato per l’intera mattina di martedì 13 ottobre davanti al palazzo municipale di via Vitruvio: un’iniziativa che ha preceduto di sole 24 ore la convocazione straordinaria per la vertenza collettiva presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina.

Gli ex ausiliari del traffico martedì prossimo avrebbero voluto attuare questa forma di protesta per censurare il mancato rispetto dell’accordo tra Comune e Frz che all’articolo 31 prevedeva l’applicazione dello strumento normativo della clausola sociale. In base a questa, gli ex addetti del servizio (a Formia sospeso dal 1 aprile, in attesa che venga gestito dalla Frz a decorrere dal 1 dicembre prossimo) sarebbero dovuti «scivolare» nella società, che ha un capitale interamente pubblico, dei comuni di Formia e Santi Cosma e Damiano.

E invece la manifestazione di protesta è stata annullata perché era arrivata nel frattempo l’email del sindaco di Formia che, fissando proprio per il 13 ottobre un incontro alla Uiltucs e ai lavoratori in cassa integrazione dal 1 aprile scorso, ha anticipato di fatto lo svolgimento della stessa commissione Trasparenza.

La difesa della Lega

Finito sul banco degli imputati (e sui social) per questo altalenante comportamento, il gruppo consiliare della Lega ha affidato la sua difesa al proprio capogruppo: «Siamo convinti che la clausola sociale è un diritto e non una concessione», ha osservato Antonio Di Rocco. «Abbiamo votato convintamente l’internazione del servizio dei parcheggi a pagamento sul nostro territorio a favore della nostra società pubblica Frz. Era nel nostro programma elettorale e non abbiamo fatto giochi di ruolo solo per dire no, perché in minoranza, in quanto da inizio legislatura tutto ciò che ritenevamo utile e importante per la nostra città lo abbiamo votato favorevolmente».

La Lega ricorda affannosamente di aver votato «come tutti, all’unanimità, la clausola sociale per i dipendenti che provengono da più di 20 anni di lavoro in questo servizio. Ebbene nonostante l’indirizzo, con la pubblicazione degli avvisi pubblici della Frz la clausola sociale, che deve garantire per legge i lavoratori, improvvisamente scompare, ad oggi senza una spiegazione ufficiale dell’amministrazione. Troviamo sbagliato fare i furbetti e trovare scorciatoie tra siepi e nani da giardino, la clausola sociale è un diritto non una concessione».